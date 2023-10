Χρήστος Χρυσαΐτης Ώρα έναρξης: 04:00 STAKE: 10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Οver 2,5 Απόδοση: 1.72 Παίξε νόμιμα

H Αμέρικα άντεξε στην πολύ εχθρική έδρα της συμπολίτισσάς της Ντεπορτίβο (0-0) και διεύρυνε το αήττητό της στις έντεκα αγωνιστικές (7-4-0). Παράλληλα έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά τη συμμετοχή της στα πλέι-οφ. Μάλιστα είχε ευκαιρίες για να πάρει και τη νίκη. Η Ατλέτικο Ουίλα δεν έχει νίκη εδώ και επτά αγωνιστικές (0-3-4) και έχει ηττηθεί και στις τέσσερις πιο πρόσφατε εξόδους της. Για να αποφύγει τον υποβιβασμό χρειάζεται να πετύχει 3/3 νίκες μέχρι το τέλος και παράλληλα να μην πάρει η Όνσε Κάλντας πάνω από έναν πόντο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ή – εναλλακτικά – να μην πάρει η Χαγουάρες κανέναν. Το μεγάλο φαβορί είναι οι γηπεδούχοι, όμως ο άσος κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν έχει αξία. Ανεκτές οι αποδόσεις του over. Άλλωστε η Αμέρικα προέρχεται από 4/5 over 3,5 και 3/5 over 4,5.