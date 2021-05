1. Λιθουανία The Roop - Discoteque

Πέρσι δανείστηκαν -ο εκλεπτυσμένος όρος του «αντέγραψαν»- τον υπόκωφο ήχο των Βρετανών The XX και έφτιαξαν το έτοιμο για νίκη On Fire. Ο ιός όμως έσβησε τη φωτιά της επιτυχίας. Το Discoteque δεν είναι καλύτερο, κινείται όμως στον ίδιο εναλλακτικό ήχο, και κυρίως στα ενθουσιώδη χορευτικά του ευλύγιστου performer.

Συμμετοχές: 20 Νίκες: 0 Περνάει; ✔

2. Σλοβενία Ana Soklič - Amen

Θα μπορούσε να το είχε βγάλει η Celine Dion ως B-side σε άλμπουμ της το’90. Πέρα από τον τρίπτυχο προσβλητικό παραλληλισμό, δεν είναι τόσο κακό όσο το κατατάσσουν οι αποδόσεις, δηλαδή τελευταίο. Εχουμε ακούσει και χειρότερα.

Συμμετοχές: 25 Νίκες: 0 Περνάει; ❌

3. Ρωσία Manizha - Russian Woman

Το συνονθύλευμα της Ρωσίας έχει ενδιαφέρον. Ρωσικά, αγγλικά, μουσική άλλα ντ’ άλλων από το τρελοκόριτσο Μανίζα, αλλά αυτό το τραγούδι κάτι έχει. Αυτό το έθνικ, αυτό το ανεπιτήδευτο. Πρωτιά δεν θα φέρει, πρόκριση όμως μπορεί να φέρει.

Συμμετοχές: 22 Νίκες: 1 Περνάει; ✌

4. Σουηδία Tusse - Voices

Συμπαθητικό τραγουδάκι, αλλά με μουσικά στοιχεία που ακούς μόνο στη Eurovision. Και δεν το λέμε ως κοπλιμέντο. Οι μπουκ το έχουν έκτο φαβορί για 10άδα τελικού. Εμείς πιο κάτω.

Συμμετοχές: 59 Nίκες: 6 Περνάει; ✔

5. Αυστραλία Montaigne - Technicolour

Είναι το πρώτο τραγούδι της Αυστραλίας που μας αρέσει. Είναι το πρώτο τραγούδι της Αυστραλίας που δεν είναι φαβορί για πρόκριση. Ποτέ δεν ταιριάξαμε με τους μπουκ. Οι διαφορές μας θα λυθούν σε δύο Τρίτες από σήμερα, με την ξεκουρδισμένη, φιλήδονη, χρωματιστή φωνή της 25χρονης από το Σίδνεϊ να δίνει απάντηση στην πολύχρονη διαμάχη. Εστω και με video-tape, καθώς δεν θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ.

Συμμετοχές: 5 Nίκες: 0 Περνάει; ✌

6. Βόρεια Μακεδονία Vasil - Here I Stand

Εντάξει, καμία φορά οι μπουκ (ή εμείς) πέφτουν μέσα. Ο Βάσιλ σφύζει από αγάπη και χαρά για τη ζωή, το διαπιστώνεις σε κάθε του δήλωση. Το διαπιστώνεις και στο τραγούδι. Τόση αγάπη, που είναι αβάσταχτη.

Συμμετοχές: 19 Nίκες: 0 Περνάει; ❌



7. Ιρλανδία Lesley Roy - Maps

Οχι, δεν θα αλλάξεις σταθμό αν το Maps σε πετύχει στο φανάρι. Θα το αφήσεις να παίζει. Εξάλλου, το έχεις ξανακούσει. Ισως από την P!nk. Αλλά να το ψηφίσεις και στη Γιουροβίζιον; Χλωμό σε βλέπω.

Συμμετοχές: 53 Nίκες: 7 Περνάει; ❌

8. Κύπρος Ελενα Τσαγκρινού - El Diablo

Θα είμαστε ξεκάθαροι. Το El Diablo δεν μας αρέσει. Αλλά σάμπως το Fuego μας άρεσε; Θα δείξουμε συγκατάβαση και θα κινηθούμε με φρονιμότητα. Θα ποντάρουμε μόνο στο head to head με την Ελλάδα, υπέρ της Στεφανίας, και θα δώσουμε την ευλογία μας στην Ελενα να διαολίσει το Ρότερνταμ, τη Χάγη, και όλες τις κάτω και γύρω χώρες.

Συμμετοχές: 36 Nίκες: 0 Περνάει; ✔

9. Νορβηγία Tix - Fallen Angel

Λες και ακούς Take That στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Και αυτό είναι κοπλιμέντο (δεκτές οι διαφωνίες). Το Fallen Angel δεν σου γεμίζει το μάτι. Είναι όμως καλαίσθητο. Ούτε ο Tix στο γεμίζει, παρά τα φτερά, είναι όμως ο παραγωγός του Sweet But Psycho, Νο.1 στη Βρετανία την Πρωτοχρονιά του 2019. Ελα, το ξέρετε. Γκουγκλάρετε στην τελική.

Συμμετοχές: 58 Nίκες: 3 Περνάει; ✔

10. Κροατία Abina - Tick-Tock

H Kροατία έμεινε στον ημιτελικό στις 6 από τις 8 τελευταίες Eurovision και το ίδιο αισιοδοξούμε να συμβεί και τώρα. Δεν είναι ότι ποντάραμε το κουτσουρεμένο δώρο του Πάσχα στον αποκλεισμό της (2.80), είναι που θα περάσει στον τελικό και θα τερματίσει 21ο. Κρίμα είναι.

Συμμετοχές: 25 Nίκες: 0 Περνάει; ❌

11. Βέλγιο Hooverphonic - The Wrong Place

Οι Ηοοverphonic είναι οι πιο γνωστοί, οι πιο επιτυχημένοι και μάλλον οι πιο σνομπ σε αυτό το μουσικό τουρνουά. Ακούς το τραγούδι μόνο του και λες «καλά, καλύτερο δεν μπορούσαν να στείλουν;». Tο ακούς με τα υπόλοιπα και λες «Hooverphonic ρε γατάκια».

Συμμετοχές: 61 Nίκες: 1 Περνάει; ✔

12. Ισραήλ Eden Alene - Set Me Free

Το κακό με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν το θυμάμαι ποτέ. Το καλό είναι ακριβώς το ίδιο. Διότι καλύτερα να μην θυμάσαι ένα τραγούδι παρά να θυμάσαι ότι δεν σου άρεσε. Τι; Δεν καταλάβατε τίποτα; E, αυτό λέμε.

Συμμετοχές: 42 Nίκες: 4 Περνάει; ❌

13. Ρουμανία Roxen - Amnesia

Η 21χρονη από την Κλουζ Ναπόκα κάνει ό,τι και η ομάδα της πόλης. Πρωταθλητισμό. Η Κλουζ πάει για το τέταρτο σερί, η Ρόξεν για την πρόκριση και φύγαμε για τελικό.

Συμμετοχές: 20 Nίκες: 0 Περνάει; ✔

14. Αζερμπαϊτζάν Efendi - Mata Hari

Ενα από τα ευφυή, ακλόνητα στον χρόνο γνωμικά μου σε κάτι El Diablo ή Sugar (Μολδαβία, στο επόμενο επεισόδιο) είναι ότι «αυτό θα μπορούσε να το έχει στείλει και το Αζερμπαϊτζάν». Ε, το Mata Hari εννοώ. Μόνο που τώρα, είναι το Αζερμπαϊτζάν. Οι Ανατολίτες αυτοπροσώπως. Η σαγηνεύτρια Εφέντι από την καρδιά του Μπάκου.

Συμμετοχές: 12 Nίκες: 1 Περνάει; ✔

15. Ουκρανία Go_A - Shum

Τα φωνητικά της Καταρίνα μπορούν αναμφίβολα να σου τσακίσουν το νευρικό σου σύστημα. Αν νικήσεις όμως τον «θόρυβο», όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, θα ανακαλύψεις την electro-folk γοητεία και τη μουσική ανωτερότητα της πρώτης ουκρανόγλωσσης συμμετοχής της Ουκρανίας.

Συμμετοχές: 15 Nίκες: 2 Περνάει; ✌

16. Μάλτα Destiny - Je Me Casse

Με στρατηγική και ταμπεραμέντο Netta (Ισραήλ 2018), η 18χρονη Destiny προσφέρεται πρώτο φαβορί για νίκη. Το σαξόφωνο δεν πήγε ποτέ χαμένο στη Γιουροβίζιον, εμείς όμως προτιμάμε το πιάνο.

Συμμετοχές: 32 Nίκες: 0 Περνάει; ✔

* Από τον πρώτο ημιτελικό που θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Μαΐου στον τελικό θα προκριθούν οι 10 από τις 16 χώρες.





*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Καλύτερη θέση στον 1ο ημιτελικό - Stoiximan

Αυστραλία ή Ιρλανδία Αυστραλία 1.80

Βέλγιο ή Ισραήλ Βέλγιο 2.25

Β. Μακεδονία ή Σλοβενία Σλοβενία 1.80

Ουκρανία ή Κροατία Ουκρανία 1.75

Ρουμανία ή Ρωσία Ρουμανία 1.55

Σουηδία ή Λιθουανία Λιθουανία 1.90

Καλύτερη θέση στον τελικό - Stoiximan

Ελλάδα - Κύπρος Ελλάδα 2.08