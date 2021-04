Eurovision 2021: Τα φαβορί, η ελληνική συμμετοχή και αποδόσεις κατάκτησης

Με τα 38 από τα 40 τραγούδια που θα διαγωνιστούν να έχουν επισημοποιηθεί, οι αποδόσεις για την κατάκτηση της Γιουροβίζιον 2021 (18-22 Μαΐου) είναι πλέον στη διάθεσή μας!

Νικητής Γιουροβίζιον 2021

Η Ελβετία ήταν μία από τις τελευταίες συμμετέχουσες χώρες της Eurovision 2021 που ανακοίνωσε (10 Μαρτίου) το τραγούδι με το οποίο θα συμμετέχει. Αμέσως ανέβηκε στο Νο.1 των αποδόσεων για να κερδίσει τον διαγωνισμό. Και η αλήθεια είναι ότι «παίζει» να νικήσει. Ξεκίνησε στο 6.00, έπεσε στο 3.00, τώρα βρίσκεται στο 4.00. Και πάντα στην πρώτη θέση των στοιχημάτων.

Στις 15 Μαρτίου, από τις πολύ τελευταίες δηλαδή, έδωσε στη δημοσιότητα το δικό της τραγούδι η Μάλτα, και ακολούθησε την Ελβετία στις αποδόσεις. Στο 6.00 να νικήσει, τώρα έπεσε στο 4.80. Δεν πιστεύουμε όμως ότι θα πάρει το τρόπαιο. Θεωρούμε ότι σε αυτούς τους δύο μήνες που απομένουν μέχρι τον διαγωνισμό, θα το δούμε να κατρακυλάει.

Εχει ήδη ένα τρόπαιο

Η αλήθεια είναι ότι πλην της Ελβετίας, μόνο μία είναι η χώρα που μας εμπνέει για νίκη. Τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε δει τα βίντεο ή τις ερμηνείες στους εθνικούς τελικούς. Διότι τον Μάιο, το οπτικό κομμάτι, αλλά και το ακουστικό, καθώς ενδέχεται να έχουν γίνει μικροαλλαγές στη μουσική και την ερμηνεία των τραγουδιών, πιθανόν να αλλάξει τη γνώμη μας για κάποιες συμμετοχές.

Είναι η Γαλλία, η οποία πριν ανακοινωθούν οι συμμετοχές των Ελβετίας, Μάλτας, Ιταλίας, Κύπρου και Βουλγαρίας, βρισκόταν στην πρώτη θέση για να πάρει το βραβείο. «Επαιζε» στο 7.00, και στη συνέχεια άρχισε να πέφτει. Εφτασε μέχρι το 12.00, απόδοση που άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες και επανήλθε στο 10.00 που ήταν για κάμποσες μέρες. Η ερμηνεύτρια του «Voilà», Μπαρμπαρά Πραβί, συνέθεσε το J'Imagine, το τραγούδι που κέρδισε στη Eurovision Junior τον Νοέμβριο του 2020 στη Βαρσοβία, έχει επομένως ήδη έναν «τίτλο» στη Γιουροβίζιον!

Γαλλικός στίχος

Από τις 40 χώρες που συμμετέχουν, αυτές οι δύο, Ελβετία και Γαλλία, είναι και οι μοναδικές με γαλλικό στίχο. Η Ελβετία έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό: την πρώτη φορά που διεξήχθη, το 1956, με τη Λις Ασια, και το 1988 με τη Σελίν Ντιόν. Πέντε νίκες έχει η Γαλλία, με την τελευταία της να είναι πριν από 44 χρόνια, το 1977 με το «L'oiseau et l'enfant».

Last Dance

Με εισαγωγή αλά Dua Lipa («Physical»), ρυθμό Fame (1982) και γύρισμα αλά I Think We’re Alone Now (1987) ή I Should Be So Lucky (1987), δεν είμαστε σίγουροι, αλλά με καλόγουστο αυτήν τη φορά αποτέλεσμα, το Last Dance της Στεφανίας θα περάσει στον τελικό και θα πάρει μια αξιόλογη θέση. Αυτή τουλάχιστον είναι η πεποίθησή μας. Περιμένουμε να βγουν τα ειδικά στοιχήματα, πρόκρισης, head to head, κατάταξης, για να… πέσουμε με τα μούτρα.

Στεφανία εναντίον Ελενας

Εχουμε αποφασίσει από τώρα εξάλλου, ότι στο head to head με την Κύπρο και το πολυσυζητημένο El Diablo («I gave my heart to el diablo»), το οποίο προσφέρεται στο 12.00 για νίκη (10.00 μέχρι χτες), θα επιλέξουμε την Ελληνίδα που ζει στην Ουτρέχτη (η Ελενα Τσαγκρινού είναι Αθηναία), η οποία (η Στεφανία) δίνεται στο 40.00 για κατάκτηση του διαγωνισμού.

Εργο τέχνης

Μετά την απόσυρση της Αρμενίας από τον διαγωνισμό, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με άλλες δύο χώρες. Ο Βάσιλ είχε τη φαεινή ιδέα να εμφανίσει στο βίντεο κλιπ της συμμετοχής του με τη Βόρεια Μακεδονία ένα τοιχοκολλημένο έργο τέχνης που παρέπεμπε τυχαία -όπως εξήγησε ο ίδιος, ζητώντας παράλληλα συγνώμη αν πλήγωσε κάποιους- τη σημαία της Βουλγαρίας.

Η Βόρεια Μακεδονία και η Βουλγαρία έχουν τα πολιτικά και ιστορικά θεματάκια τους, ενώ ο ίδιος ο Vasil Garvanliev είναι κάτοχος βουλγαρικού διαβατηρίου και η γιαγιά του είναι γεννημένη στη Βουλγαρία. Ο ίδιος έχει δηλώσει κάποια στιγμή ότι η Βόρεια Μακεδονία και η Βουλγαρία είναι μία χώρα, χωρισμένη από ένα σύνορο. Το βίντεο κλιπ διορθώθηκε, όμως οι 16.000 υπογραφές που μαζεύτηκαν μέσα σε δύο μέρες για τη ματαίωση της συμμετοχής του Βάσιλ στον διαγωνισμό, οδήγησε τη δημόσια τηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας να ανακοινώσει σήμερα ότι θα επανεκτιμήσει τη συμμετοχή της χώρας στον φετινό διαγωνισμό.

«Ο τελευταίος δικτάτορας»

Στη Λευκορωσία από την άλλη περιμένουμε το νέο τραγούδι των Galasy ZMesta, καθώς αυτό που πρωτοανακοίνωσαν (9 Μαρτίου) δεν σύναδε με τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Αναφερόταν κατά των διαδηλώσεων που γίνονται εδώ και μήνες στη χώρα εναντίον του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο – του «τελευταίου δικτάτορα της Ευρώπης» για τα media, προέδρου της δημοκρατίας για τον ίδιο. «Θα φτιάξουμε ένα νέο τραγούδι», δήλωσε ο ίδιος ο 66χρονος πολιτικός, και η Λευκορωσία, όπως και η Βόρεια Μακεδονία, βρίσκονται στην τελευταία επτάδα για να κερδίσουν τον διαγωνισμό.



Τα σενάρια

Το πρώτο σενάριο είναι ο διαγωνισμός να διεξαχθεί κανονικά, με καλλιτέχνες, κοινό, Tύπο και παράλληλες εκδηλώσεις. Η νούμερο ένα απορία (πέρα από το αν θα γίνει ή όχι ο διαγωνισμός) είναι πού θα διεξαχθεί η Eurovision 2021. Η τοποθεσία παραμένει η ίδια με την προγραμματισμένη για το 2020 εκδήλωση, το Ρότερνταμ Αχόι στο Ρότερνταμ, και θα περιλαμβάνει 9 σόου: τον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη 18 Μαΐου, τον δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη στις 20 Μαΐου και τον τελικό το Σάββατο 22 Μαΐου. Τα υπόλοιπα έξι σόου έχουν να κάνουν με τις δύο τελευταίες πρόβες κάθε βραδιάς, οι οποίες έχουν κανονικά εισιτήριο για το κοινό.

Το δεύτερο σενάριο για τη Eurovision 2021 προβλέπει αποστάσεις 1,5 μέτρου του ενός από τον άλλον, με περιορισμένη πληρότητα κοινού, καθώς και με όριο ατόμων στις αποστολές και στον αριθμό των διαπιστευμένων του Τύπου.





Το τρίτο σενάριο είναι σαν το δεύτερο, μόνο που θα περιλαμβάνει και χώρες που ίσως να μην επιτρέπεται να ταξιδέψουν στο Ρότερνταμ, οπότε θα διαγωνιστούν από την πατρίδα τους, σε ένα studio διαμορφωμένο ανάλογα με τις προδιαγραφές της σκηνής του Ρότερνταμ Αχόι.

Το τέταρτο σενάριο είναι να δούμε όλες τις συμμετοχές live, αλλά από studio της χώρας τους. Διαγωνισμός Γιουροβίζιον 2021 εξ αποστάσεως. Στο Ρότερνταμ θα βρίσκονται μόνο οι παρουσιαστές και οι καλλιτέχνες για τα διαλείμματα, όπως συνέβη και την Κυριακή που μας πέρασε, 29 Νοεμβρίου, στον διαγωνισμό της Eurovision Junior: εκεί, μόνο οι 4 από τις 12 τελικά χώρες βρέθηκαν στη Βαρσοβία, έχοντας ηχογραφήσει στη βασική σκηνή τη συμμετοχή τους (νικήτρια η Γαλλία με την 11χρονη Βαλεντίνα). Οι υπόλοιπες χώρες ηχογράφησαν και αυτές το τραγούδι τους σε live εκτέλεση, αλλά στην πατρίδα τους, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου ήταν συνδεδεμένες από το δικό τους studio.

Οι συμμετοχές

Συνολικά 40 χώρες θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό της Eurovision το 2021, με τις Βουλγαρία και Ουκρανία να επιστρέφουν μετά την απουσία το 2019.





Οι Hooverphonic είναι εδώ!

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα δώσουν το παρών στη Γιουροβίζιον του 2021 είναι οι Βέλγοι Hooverphonic, το πιο γνωστό σχήμα από τις προγραμματισμένες συμμετοχές του 2020. Tο τριπ-χοπ συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε το 1996 με το αγαπημένο άλμπουμ A New Stereophonic Sound Spectacular, άλλαξε τον περασμένο μήνα ξανά τραγουδίστρια.

Πρώτη φωνή πλέον δεν είναι το «μωρό», όπως οι ίδιοι οι ιδρυτές του συγκροτήματος, Αλεξ Καλιέ και Ραϊμόν Χέερτς, αποκαλούσαν λόγω του νεαρού της ηλικίας της, Λούκα Κράισμπερχ, την οποία είδαμε και στο live τους στο Fuzz Club τον Δεκέμβριο του 2019 στην Αθήνα, αλλά η Γκάικε Αρνερτ, αυτή που ερμήνευσε και τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, Μad About You, ή για τους πιο ψαγμένους, το Visions στην τελετή έναρξης του Εuro 2000 στις Βρυξέλλες.

Το The Wrong Place με το οποίο θα συμμετέχουν φέτος δίνεται στο 70.00 για να κερδίσει.



Eurovision στοίχημα

Οι αποδόσεις Γιουροβίζιον είναι αρκετά συχνά μια καλή κατευθυντήρια για το πού θα κινηθεί ο διαγωνισμός κάθε χρόνο. Και όσο αυτές ανεβαίνουν ή πέφτουν, δείχνουν ακόμα περισσότερο προς τα πού θα κινηθεί η υπόθεση νίκη, αφού είναι λίγο πολύ γνωστό τι σημαίνει η πτώση αποδόσεων στο στοίχημα.

Την Πέμπτη η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό, της Πέμπτης 20 Μαΐου, στο πρώτο μισό της βραδιάς. Συμμετέχουν συνολικά 18 χώρες και στον τελικό θα προκριθούν οι 10. Μαζί μας στο πρώτο μισό του σόου θα τραγουδήσουν και οι Αυστρία, Εσθονία, Ισλανδία, Μολδαβία, Πολωνία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Τσεχία. Στο δεύτερο μισό της βραδιάς θα εμφανιστούν οι Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Λετονία, Πορτογαλία και Φινλανδία.

Ελενα Τσαγκρινού

Στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού με το El Diablo θα εμφανιστεί η Κύπρος – η σειρά θα αποφασιστεί την άνοιξη από την ΕBU. Μαζί με την Ελενα Τσαγκρινού, η οποία έχει επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision της Ολλανδίας, θα διαγωνιστούν οι Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ιρλανδία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Ρωσία, Σλοβενία, Σουηδία (πρώτο μισό) και Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Ισραήλ, Κροατία, Μάλτα, Νορβηγία, Ρουμανία, Ουκρανία (δεύτερο μισό).

Πολυνίκης η Ιρλανδία

Τις περισσότερες νίκες στη Γιουροβίζιον τις έχει η Ιρλανδία (7), με πρώτη το 1970 και τελευταία το 1996. Ακολουθεί η Σουηδία (6), με πρώτη το 1974 και τελευταία το 2015. Με 5 νίκες είναι οι Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία. Με 4 το Ισραήλ, με 3 οι Δανία, Νορβηγία και με 2 οι Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Ουκρανία. Δώδεκα χώρες έχουν κερδίσει μόνο μία φορά: Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Μονακό, Πορτογαλία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και Φινλανδία.

Δεκαοκτώ χώρες χωρίς νίκη

Από τις 40 χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον το 2021, οι 18 είναι χωρίς «τίτλο»: Αλβανία, Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ισλανδία, Κροατία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λιθουανία, Μάλτα, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία και Τσεχία.

Η King Bet, όπως κάθε χρόνο από το 2006 που είναι μαζί σας, θα παρακολουθεί όλο το pre-game του ιστορικού μουσικού διαγωνισμού, όπως βέβαια και κατά τη διάρκεια αυτού, και θα σας παραθέτει στοιχήματα, προγνωστικά Eurovision, εκτιμήσεις, head to head και άλλα αγαπημένα bet, που λατρεύουμε να... φορτώνουμε όσο πλησιάζει ο Μάιος.

Σάββας Σπανούδης