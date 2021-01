Φαβορί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι «δικεφάλων»

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, οι δύο «δικέφαλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναμετρώνται την Κυριακή (24/01 19:30, PAOK TV) για τη 18η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Τις δύο ομάδες χωρίζει όλος κι όλος ένας βαθμός (δεύτερη η ΑΕΚ με 36, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 35) και αμφότερες θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στο κυνήγι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού (45 βαθμοί). Οι στοιχηματικές συμφωνούν πως ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης είναι το φαβορί, ενώ περιμένουν κλειστό παιχνιδι, με λίγα γκολ.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στοίχημα

Ο άσος του ΠΑΟΚ προσφέρεται σε αποδόσεις ακόμα και κάτω του 2.10, την ώρα που το διπλό της ΑΕΚ παίζει στο 3.70. Η ΑΕΚ μπορεί να τρέχει ένα σερί πέντε νικών, όμως ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος σε ματς Πρωταθλήματος στην Τούμπα από τη στιγμή που τον ανέλαβε ο Πάμπλο Γκαρσία (4 νίκες, 1 ισοπαλία). Από την άλλη βέβαια, κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τη θετική παράδοση του Μανόλο Χιμένεθ κόντρα στους Θεσσαλονικείς, καθώς ο Ισπανός μετρά 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 6 ήττες σε παιχνίδια κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ενα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει με το ενδεχόμενο της ισοπαλίας, η οποία τιμάται στο 3.30. Τα τελευταία τέσσερα μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο της ΑΕΚ μπορεί να έχουν λήξει ισόπαλα, όμως στην Τούμπα η τελευταία ισοπαλία ήρθε στις 14 Αυγούστου 2008, πριν από δωδεκάμισι χρόνια. Εκτοτε, σε 19 ματς για Πρωτάθλημα και Κύπελλο ο ΠΑΟΚ έχει 13 νίκες, ενώ η ΑΕΚ έχει επιστρέψει έξι φορές νικήτρια στην Αθήνα. Ενα ακόμα σερί που δεν ευνοεί την ισοπαλία είναι και αυτό των εκτός έδρας αγώνων πρωταθλήματος της ΑΕΚ, όπου μετρά 13 παιχνίδια χωρίς ισοπαλία.

Γκολ με το σταγονόμετρο

Στα τελευταία 13 μεταξύ τους παιχνίδια (ανεξαρτήτως έδρας ή διοργάνωσης), το under 2,5 γκολ επιβεβαιώνεται σχεδόν καθολικά. Το μοναδικό over από τον Μάιο του 2017 μέχρι και σήμερα ήταν στις 29 Αυγούστου 2019 (2-2 στο ΟΑΚΑ). Εντεκα ματς έληξαν με δύο ή λιγότερα γκολ, ενώ ένα… δεν έληξε ποτέ. Στο επεισοδιακό παιχνίδι της Τούμπας το Μάρτιο του 2018, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-0 στα χαρτιά, όμως η μπάλα μπήκε στα δίχτυα μία μόλις φορά (το γκολ του Μαουρίσιο που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν ακυρώθηκε ή όχι). Είναι λοιπόν λογικό οι στοιχηματικές να θεωρούν το under φαβορί και στο κυριακάτικο ντέρμπι (1.70 αντί 2.15 του over)

Στο ίδιο διάστημα, δηλαδή στα 13 τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, έχουμε δει μόλις τρία Goal/Goal, ενώ σε δέκα ματς σκόραρε μόνο η μία ομάδα. Στο δε γήπεδο της Τούμπας, έχουμε έξι συνεχόμενες συναντήσεις όπου σκοράρει μόνο ο ένας εκ των δύο.

Από εκεί και πέρα, ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό, ειδικά για όσους προτιμούν να παίζουν στο live, είναι πως μετά από 17 αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στη Σούπερ Λιγκ που δεν έχει σκοράρει στο διάστημα 31’-45’.

Ειδικά στοιχήματα

Τα τελευταία χρόνια οι αγώνες ΠΑΟΚ - ΑΕΚ χαρακτηρίζονται από πολλή ένταση και είναι με διαφορά το ζευγάρι με τις περισσότερες κόκκινες κάρτες στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Στα τελευταία δέκα παιχνίδια τους, σε όλες τις διοργανώσεις, έχουν βγει οκτώ κόκκινες κάρτες. Η κόκκινη στο παιχνίδι της Κυριακής πληρώνει 3.20. Επίσης, σε τρία από τα τέσσερα τελευταία τους ματς έχει δοθεί πέναλτι.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ παράδοση

Πάνε σχεδόν 90 χρόνια από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (8 Μαρτίου 1931, 1-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου). Εκτοτε οι δύο «δικέφαλοι» έχουν έρθει αντιμέτωποι 173 φορές. Η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι στα μεταξύ τους παιχνίδια (78 νίκες, έναντι 52 του ΠΑΟΚ). Οταν γηπεδούχοι είναι οι Θεσσαλονικείς, βέβαια, η παράδοση γυρνάει «τούμπα». Στον Βορρά ο ΠΑΟΚ έχει 40 νίκες, έναντι 20 της ΑΕΚ, σε 86 παιχνίδια.