Οσκαρ 2021: Τα φαβορί στις βασικές κατηγορίες - Οι Ελληνες υποψήφιοι

Το 2020 ήταν μια ιδιάζουσα χρονιά σε όλους τους τομείς. Ο κινηματογράφος δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Η παραγωγή ταινιών ήταν σαφώς μικρότερη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει απονομή των μεγαλύτερων βραβείων της βιομηχανίας θεάματος: των Οσκαρ. Στις 25 Απριλίου, ένα μήνα μετά την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία της 28ης Φλεβάρη, στο Dolby Theatre του Λος Αντζελες θα μοιραστούν τα 23 χρυσά αγαλματίδια.

Η 93η τελετή των Βραβείων Οσκαρ θα γίνει κανονικά, με την παρουσία όλων των υποψηφίων, παρά τις αρχικές σκέψεις για «υβριδική τελετή», όπου στο θέατρο θα ήταν μονάχα οι παρουσιαστές.

Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας 2021

Το Nomadland της Κλόι Ζάο, το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, είναι το φαβορί για το πιο σημαντικό βραβείο της βραδιάς. Η απόδοση της ταινίας παίζει στο ιδιαίτερα χαμηλό 1.33, ενώ ως βασικό αουτσάιντερ προσφέρεται η Δίκη των 7 του Σικάγου (7.50), που φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη παραγωγή του Netflix που κερδίζει το εν λόγω βραβείο. Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική μας παρουσίαση των φαβορί για το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

To όνειρο κάθε ηθοποιού. Το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Και φέτος υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Αυτό είναι φυσικά ο Τσάντγουικ Μπόζμαν, για τον ρόλο του στη Θρυλική Μα Ρέινι. Ο Μπόζμαν έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο, νικημένος από τον καρκίνο. Μέχρι σήμερα μόνο ο Χιθ Λέτζερ έχει πάρει Οσκαρ μετά θάνατον, για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο του Τζόκερ στον Σκοτεινό Ιππότη. H απόδοση του Τάντγουικ είναι στο 1.03. Στο 10.00 συναντάμε τον τιμημένο με Όσκαρ Αντονι Χόπκινς (The Father) και στο 13.00 τον Ριζ Αχμέντ (Sound of Metal).

Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ξεκαθαρίζει φαινομνενικά η κούρσα για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, που ήταν... ντέρμπι μέχρι τις Χρυσές Σφαίρες. Στην πρώτη θέση των αποδόσεων συναντάμε με 1.65 την Κάρι Μάλιγκαν (Promising Young Woman). Στο 5.00 η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (Nomadland), η οποία είχε κατακτήσει το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τις Τρεις Πινακίδες Έξω από το Εμπινγκ στο Μιζούρι.

Οσκαρ Σκηνοθεσίας 2021

Αλλη μία κατηγορία στην οποία υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί είναι το Οσκαρ Σκηνοθεσίας. Η Κλόι Ζάο, σκηνοθέτιδα του Nomadland, φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη εκπρόσωπος της ηπειρωτικής Κίνας που κερδίζει το εν λόγω βραβείο (δύο έχει κατακτήσει ο Ανγκ Λι, από την Ταϊβάν που επισήμως αλλά μόνο τυπικά είναι κομμάτι της Κίνας). Η απόδοσή της συναντάται στο 1.14. Αρκετά πιο πίσω βρίσκουμε με 8.50 τον Ντέιβιντ Φίντσερ (Mank).

Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου

Φαβορί για το Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου (με απόδοση 1.25) είναι ο Ντάνιελ Καλούγια (Judas and the Black Messiah), για την ενσάρκωση του πολιτικού ακτιβιστή Φρεντ Χάμπτον που δολοφονήθηκε στο κρεβάτι του από την αστυνομία του Σικάγου. Δεύτερο φαβορί ο Σάσα Μπάρον Κόεν (H Δίκη των 7 του Σικάγου), που τιμολογείται στο 6.00 και τρίτο ο Λέσλι Οντομ Τζούνιορ (One Night in Miami), με απόδοση 8,50.

Oσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό θα είναι το πρώτο Οσκαρ της βραδιάς και η μάχη είναι μεγάλη. Οριακά φαβορί είναι η Μαρία Μπακαλόβα (Μπόρατ 2), με 2.50, έναντι της Νοτιοκορεάτισσας Γιου-Τζουνγκ Γιουν (Μinari) που προσφέρεται στο 4.00.

Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

O Ααρον Σόρκιν έχει ήδη κατακτήσει ένα Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου στην καριέρα του, για το Social Network. Φέτος είναι φαβορί (2.00) και για αυτό του Πρωτότυπου Σεναρίου, για τη δουλειά του στη Δίκη των 7 του Σικάγου. Δεύτερο φαβορί (2.50) η Εμεραλντ Φένελ, σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα του Promising Young Woman.

Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

Ξεκάθαρο φαβορί σε ακόμα μία κατηγορία η Κλόι Ζανγκ. Με απόδοση που βρίσκεται ακόμα και κάτω του 1.20, η Κινέζα σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα μπορεί ήδη να… ακουμπήσει το βραβείο για τη διασκευή της στο βιβλίο Nomadland της Τζέσικα Μπράντερ. Με απόδοση 8.00 πληρώνει η νίκη του Κεμπ Πάουερς, ο οποίος διασκεύασε το δικό του πολυβραβευμένο θεατρικό έργο One Night in Miami για τον κινηματογράφο.

Οι Ελληνες υποψήφιοι

Στο Οσκαρ Φωτογραφίας, υποψήφιος είναι ο Φαίδων Παπαμιχαήλ, με μακρά θητεία στη βιομηχανία θεάματος. Βάσει αποδόσεων είναι το απόλυτο αουτσάιντερ, με τιμή που παίζει στο 25.00. Στο μοντάζ, επίσης είναι αουτσάιντερ ο Γιώργος Λαμπρινός (17.00) για τη δουλειά του στο The Father.