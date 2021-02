Αποδόσεις απόλυτου φαβορί για τον αήττητο Ολυμπιακό στο ντέρμπι

Αναγεννημένος είναι το τελευταίο δίμηνο ο Παναθηναϊκός του Λάζλο Μπόλονι. Σε οκτώ παιχνίδια μέσα στο 2021 μετρά έξι νίκες και δύο ισοπαλίες, αφήνοντας καλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ωστόσο είναι προφανές ότι κόντρα στον αήττητο εντός συνόρων Ολυμπιακό, στο κυριακάτικο ντέρμπι αιωνίων, το απόλυτο φαβορί είναι οι Πειραιώτες.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στοίχημα

Μπορεί, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός να διανύει περίοδο φόρμας, όμως τους δύο αντιπάλους χωρίζουν 19 πόντοι στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει 57 βαθμούς από τους 63 που θα μπορούσε σε 21 αγωνιστικές και είναι έτοιμος να πανηγυρίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Βέβαια το ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι, αλλά αν οι φιλοξενούμενοι επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί, όσοι πίστεψαν το διπλό θα πληρωθούν σε απόδοση 1.74. Στο 4.90 η νίκη του Παναθηναϊκού, στο 3.75 η τιμή της ισοπαλίας.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 με το γκολ του Κώστα Φορτούνη στο 21’. Τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από ντέρμπι αιωνίων ήταν στις 28 Οκτώβρη 2017, όταν κέρδισε 1-0 με γκολ του Βιγιαφάνιες.

Ενα από τα ενδιαφέροντα στοιχήματα που προκύπτουν από την πρόσφατη παράδοση είναι το Χ ημίχρονο, που προσφέρεται στα όρια του διπλασιασμού. Στα τελευταία 15 παιχνίδια μεταξύ τους, σε δέκα περιπτώσεις οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στην ανάπαυλα.

Στοίχημα στα γκολ

Οι άμυνες είναι πρωταγωνίστριες στα ντέρμπι των τελευταίων ετών. Στα τελευταία δέκα παιχνίδια (ανεξαρτήτως έδρας), χωρίς να υπολογίζεται το ματς που διεκόπη οριστικά το 2019 (ήταν 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο 70’ και τελικά οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 3-0 στα χαρτιά), τα οκτώ ήταν στο under, ενώ μόλις δύο φορές εμφανίστηκε το over: 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού το 2016, ίδιο σκορ στα πλέι οφ του καλοκαιριού, όταν ο Καφού πέτυχε το τρίτο γκολ βαθιά στις καθυστερήσεις. Οι στοιχηματικές εμπιστεύονται την παράδοση, αφού το under είναι φαβορί με 1.57.

Στο ίδιο διάστημα, σε έξι από τα δέκα ματς επιβεβαιώθηκε το No Goal, το οποίο την Κυριακή πληρώνει 1.65, αντί 2.15.