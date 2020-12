Μάντσεστερ Γιουν.-Παρί: Το «γλέντι» στον Μαρσιάλ για τα δύο «άχαστα» στο 1-1 (Video+photo)

«Καλημέρα σε όλους, εκτός από τον Αντονί Μαρσιάλ για αυτά που έχασε χθες». Αυτό είναι το πρωινό σχόλιο ενός φίλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο twitter.

Και είναι ουσιαστικά η συνέχεια από το... γλέντι που έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη (02/12), με αφορμή τις απίθανες χαμένες ευκαιρίες του Γάλλου επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (εδώ όλα τα γκολ από τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ).

Πρώτα σε κενή εστία

Οπως λέει και ο συνάδελφος που περιγράφει για λογαριασμό της Cosmote TV το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Παρί Σεν Ζερμέν, «πως το χάνει αυτό;»! Στο 49' ο Γάλλος βρέθηκε προ κενής εστίας στα 4-5 μέτρα από την εστία (με το σκορ στο 1-1), αλλά έστειλε τη μπάλα στα... πουλιά:

Εχει κι άλλο...

Στο 57' ο Καβάνι πήγε να πετύχει απέναντι στην πρώην ομάδα του ένα από τα γκολ της χρονιάς. Σε εξαιρετική αντεπίθεση επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Κέιλορ Νάβας, τα καταφέρνει, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι (είμαστε ακόμα στο 1-1, το 1-3 διαμορφώθηκε στο τέλος). Επέστρεψε στον Φερνάντες, ο οποίος «έστρωσε» έτοιμο γκολ στον Μαρσιάλ, που «το χάνει κι αυτό»:

«Γλέντι» στο twitter

Παρακάτω κάποιες ψύχραιμες αντιδράσεις στον μαγικό κόσμο του twitter:

PSG's Man of the Match tonight:



Anthony Martial pic.twitter.com/OdZ3qlYPOW — FootballFunnys (@FootballFunnnys) December 2, 2020

Good morning to everyone except Anthony Martial for missing this.#MUNPSG pic.twitter.com/RN65uR4bJM — The MUFC Code (@MUFCCode) December 3, 2020

No wonder, Giroud starts for France and Martial doesn't. Some Sterling level miss here 😭 pic.twitter.com/pnaie7N6Ho — Aditya Lambert (@adityalambert) December 3, 2020