Προκριματικά Μουντιάλ: Στο 19.50 η Εθνική στην Ισπανία

Η Εθνική Ελλάδας προέρχεται από την πιο δύσκολη περίοδο στη μετά -2004 ιστορία της. Τρεις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες να προκριθεί στα τελικά κάποιας μεγάλης διοργάνωσης, κάποιες ταπεινωτικές ήττες και αδυναμία να ανέβει κατηγορία στο Nations League. Στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 η ανανεωμένη ομάδα του Τζον φαν’τ Σχιπ ευελπιστεί τουλάχιστον σε μια αξιοπρεπή πορεία, που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή. Η πρεμιέρα της Πέμπτης (25 Μαρτίου) δεν θα μπορούσε να είναι δυσκολότερη, αφού η Ελλάδα αντιμετωπίζει το φαβορί του Β’ Ομίλου, την Ισπανία, στη Γρανάδα. Οι αποδόσεις είναι ξεκάθαρα με το μέρος των Ισπανών, αφού το «διπλό» της Εθνικής πληρώνει 19.50.

H κατρακύλα στην ειδική κατάταξη της FIFA έχει οδηγήσει σε μη ευνοϊκές κληρώσεις και αυτό είναι προφανές και στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022. Ισπανία και Σουηδία είναι ξεκάθαρα τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης και της δεύτερης θέσης, που οδηγούν απευθείας στο Μουντιάλ του Κατάρ και στα μπαράζ αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η πρόκριση της Ισπανίας στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί χειμώνα πληρώνει 1.20, ενώ η πρόκριση των Σουηδών (που πλέον έχουν και πάλι τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στη σύνθεσή τους) έστω μέσω των μπαράζ, συναντάται στο 5.50. Η απόδοση της Ελλάδας παίζει στο 15.00, ενώ αρκετά πιο κάτω βρίσκουμε τις δύο ομάδες που συμπληρώνουν τον όμιλο: το Κόσοβο (26.00) και τη Γεωργία (75.00).

Ισπανία - Ελλάδα στοίχημα

Είναι προφανές ότι το έργο της Εθνικής στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ είναι δύσκολη. Οι Ισπανοί διαθέτουν μια ομάδα γεμάτη αστέρια, παίκτες που αγωνίζονται στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ενώ τα Προκριματικά του Μουντιάλ είναι η ειδικότητά τους. Αήττητοι από τον Μάρτη του 1993 (1-0 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη), μετρούν έκτοτε 50 νίκες και 13 ισοπαλίες. Οσο για τα στατιστικά τους όταν παίζουν εντός συνόρων; Τότε μιλάμε για κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό, αφού δεν έχουν γνωρίσει ποτέ την ήττα εντός έδρας σε προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό αφορά μόνο αγώνες για προκριματικά Μουντιάλ. Στα προκριματικά του Euro έχει ηττηθεί στο σπίτι της, με τελευταίο παράδειγμα το (μακρινό πια) 2003, όταν το εκπληκτικό γκολ του Στέλιου Γιαννακόπουλου στη Σαραγόσα ξεκίνησε το έπος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η νίκη της «Φούρια Ρόχα» βρίσκεται σε τιμές ακόμα και κάτω του 1.20, ενώ η νίκη της Ελλάδας παίζει στα επίπεδα του 19.50. Στο 7.70 η ισοπαλία. Οι στοιχηματικές περιμένουν καθώς φαίνεται ένα αρκετά μονόπλευρο ματς, αφού το over δίνεται σε αποδόσεις φαβορί (1.55, ενώ το under είναι κοντά στο 2.40), όμως εξίσου φαβορί είναι και το No Goal (1.50).

Ισπανία - Ελλάδα παράδοση

Η Ελλάδα έχει συναντήσει δέκα φορές την ισπανία στην ιστορία της, με απολογισμό επτά ήττες, μία νίκη (εκείνη στη Σαραγόσα που έστειλε την Εθνική στο Euro 2004) και δύο ισοπαλίες (ένα φιλικό στη Θεσσαλονίκη το 1972 και φυσικά το 1-1 στο Πόρτο για τη φάση των ομίλων του Euro 2004). Από πλευράς τερμάτων, η Ελλάδα μετρά δέκα και η Ισπανία 19, ενώ τη μοναδική φορά που οι δύο ομάδες βρέθηκαν μαζί σε προκριματικό όμιλο Παγκοσμίου Κυπέλλου (για τη διοργάνωση του 1974 στη Δυτική Γερμανία). Τότε οι Ισπανοί πήραν δύο νίκες. Mε 3-1 στη Μάλαγα (29’ Κλαραμούντ, 38’ Σολ, 77’ Μαρτίνεθ - 36’ Αντωνιάδης) και 2-3 στο γήπεδο της Λεωφόρου (54’ Κούδας, 82’ Δομάζος - 38’, 85’ Βαλδέθ, 71’ Κλαραμούντ).

H αποστολή

Ο προπονητής Τζον φαν’τ Σχιπ κάλεσε τους εξής 26 ποδοσφαιριστές για τους αγώνες με Ισπανία και Γεωργία: Φορτούνης, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Ανδρούτσος (Ολυμπιακός), Σβάρνας, Μάνταλος (ΑΕΚ), Τζαβέλλας, Σιώπης (Ανάλιασπορ), Τζόλης (ΠΑΟΚ), Διούδης (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Βόλος), Τσιμίκας (Λίβερπουλ), Γιαννούλης (Νόριτς), Κυρ. Παπαδόπουλος (Λοκομοτίβα), Μαυρίας (Ομόνοια), Ζέκα (Κοπεγχάγη), Λημνιός (Κολωνία), Μαυροπάνος (Στουτγκάρδη), Καπίνο (Ζάντχαουζεν), Κυριακόπουλος (Σασουόλο), Χατζηδιάκος (Αλκμααρ), Γιακουμάκης (Φένλο), Παυλίδης (Βίλεμ), Βλαχοδήμος (Μπενφίκα), Πέλκας (Φενέρμπαχτσε), Μπακασέτας (Τραμπζονσπόρ).