Τσάμπιονς Λιγκ: Τελικό Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης βλέπουν οι στοιχηματικές

Δεν υπάρχει τρόπαιο πιο ζηλευτό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από την «κούπα με τα μεγάλα αφτιά». Τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου ερίζουν για την κορυφή. Στον έναν ημιτελικό δύο σύλλογοι που έχουν γευτεί τη δόξα του Τσάμπιονς Λιγκ: η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης των 13 τροπαίων και η Τσέλσι που έχει να επιδείξει τη μεγάλη επιτυχία του 2012. Από την άλλη δύο νέες υπερδυνάμεις της μπάλας που ονειρεύονται την παρθενική στέψη: Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν. Οι στοιχηματικές θεωρούν πως στον δεύτερο ημιτελικό υπάρχει φαβορί: οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ στον άλλον, ανάμεσα σε Ρεάλ και Τσέλσι, οι αποδόσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες, με ισχνό προβάδισμα για τους Μαδριλένους.

Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι

Την Τρίτη 27 Απριλίου, Παρί και Μάντσεστερ Σίτι θα συναντηθούν στο πρώτο σκέλος του μεταξύ τους ημιτελικού, στις παρυφές του δάσους της Βουλώνης, στο Παρίσι, με τη ρεβάνς μια βδομάδα αργότερα στη βορειοδυτική Αγγλία. Και οι δύο κόπιασαν για να προκριθούν από τα προημιτελικά, όμως οι στοιχηματικές θεωρούν πως ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι και ο τελικός θριαμβευτής της διοργάνωσης, στις 29 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Φαβορί, βάσει αποδόσεων, υπάρχει και αυτή είναι η Μάντσεστερ Σίτι, που πληρώνει 1.60 για να βρεθεί στον τελικό, ενώ η τιμή της Παρί φτάνει το 2.30. Σε αυτό ίσως συντελεί (πέρα από την αδιαμφισβήτητη φετινή φόρμα και ποιότητα των «πολιτών») και το γεγονός πως η Σίτι έχει επί της ουσίας κλειδώσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, ενώ η Παρί εξακολουθεί να παλεύει με τη Λιλ.

Πάρα πολλά θα κριθούν στο πρώτο μεταξύ τους ματς, στο Παρίσι. Η Σίτι είναι και εκεί φαβορί, έστω και ελαφρά, με απόδοση που παίζει στο 2.35, έναντι 2.75 της γηπεδούχου Παρί. Στο 3.75 η ισοπαλία.

Και μπορεί στα προημιτελικά να είδαμε ματς σκοπιμότητας, με λίγα γκολ, όμως οι αποδόσεις συμφωνούν πως με την επιθετική ποιότητα των δύο αντιπάλων, το σκορ μπορεί να είναι υψηλό. Για αυτό και συναντάμε το over αλλά και το Gοal/Gοal σε τιμές μόλις πάνω από το 1.50, ενώ το under και το No Goal στο 2.50.

Ρεάλ Μαδρίτης - Τσέλσι

Μία μέρα αργότερα, στις 28 Απριλίου (πάντα στην παραδοσιακή ώρα Τσάμπιονς Λιγκ, στις 22:00), η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Τσέλσι όχι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», αλλά στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο», το οποίο χρησιμοποιεί έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα ανακαίνισης στη φυσική έδρα της. Εκεί οι Μαδριλένοι είναι φαβορί για τη νίκη (η απόδοσή τους βρίσκεται στο 2.00, ενώ της Τσέλσι στο 3.60 και της ισοπαλίας στο 3.45). Οσον αφορά την πρόκριση στον τελικό, τα πράγματα είναι σαφώς πιο μοιρασμένα. Στο 1.85 η Ρεάλ, στο 1.95 η Τσέλσι.

Μοιρασμένες σχετικά οι αποδόσεις και αναφορικά με τα γκολ στο πρώτο σκέλος του ημιτελικού. Το over στη Μαδρίτη το συναντάμε στο 1.80 (πάνω από 2.00 το under), ενώ ακόμα πιο πιθανό βλέπουν οι στοιχηματικές το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο αντίπαλοι. Συγκεκριμένα, το Goal/Goal στο ματς είναι στο 1.65 και το Νο Goal στο 2.15.

Η Σίτι το φαβορί για την κατάκτηση

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις ομάδες του ενός ημιτελικού έναντι του άλλου είναι σαφής. Πολλοί θεωρούν πως Σίτι και Παρί είναι αυτή τη στιγμή οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και αντιμετωπίζουν το ζευγάρωμά τους ως έναν πρόωρο τελικό. Δεν είναι λοιπόν παράξενο πως οι δυο τους προσφέρονται σε αποδόσεις φαβορί για την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ στο φινάλε της διοργάνωσης.

Ασφαλώς (καθώς είναι εκείνη που εμφανίζεται ως επικρατέστερη για να προκριθεί από το μεγάλο ματς των ημιτελικών) η Μάντσεστερ Σίτι είναι το μεγάλο φαβορί με 2.30 και ακολουθεί η Παρί με 4.25. Από εκεί και πέρα, Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι βρίσκονται λίγο πιο χαμηλά στον πίνακα των αποδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Ρεάλ παίζει στο 5.00 και η Τσέλσι στο 5.50.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο εκπρόσωποι του ίδιου πρωταθλήματος στα ημιτελικά, ένα ενδιαφέρον στοίχημα είναι να κατακτήσει το τρόπαιο κάποια από τις αγγλικές ομάδες. Η τιμή του είναι στο 1.60 και θα πληρώσει αμέσως εφόσον Σίτι και Τσέλσι προκριθούν αμφότερες, δημιουργώντας αγγλικό «εμφύλιο» στον τελικό για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια (προηγήθηκε το Λίβερπουλ - Τότεναμ το 2019).