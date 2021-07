Ιταλία - Αγγλία: Οριακό το φαβορί για τον νικητή του Euro - Ολες οι αποδόσεις

Ιταλία και Αγγλία είναι οι φιναλίστ του 16ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι δυο τους θα διεκδικήσουν το μεγαλύτερο τρόπαιο της ηπείρου, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, το βράδυ της Κυριακής (22:00, ΑΝΤ1) στο «Γουέμπλεϊ» για να δούμε ποιο μότο θα βγει αληθινό. «It’s coming home», ή «it’s coming to Rome». Ως και οι αποδόσεις είναι μοιρασμένες.

Η (τυπικά φιλοξενούμενη, αλλά ουσιαστικά γηπεδούχος) Αγγλία έχει βραχεία κεφαλή, πιθανότατα λόγω του παράγοντα «Γουέμπλεϊ». Η κατάκτηση του τροπαίου από τα «Τρία Λιοντάρια» προσφέρεται στο 1.87, ενώ η απόδοση των Ιταλών είναι στο 1.94.

Βέβαια κανείς δεν είπε πως το ματς πρέπει να κριθεί στο ενενηντάλεπτο. Μέχρι στιγμής τα μισά από τα ματς της φάσης των νοκ άουτ έχουν οδηγηθεί σε παράταση. Επτά στα δεκατέσσερα, για την ακρίβεια. Το να κερδίσει η Αγγλία στην κανονική διάρκεια παίζει στο 2.82, ενώ η ιταλική νίκη στα 90 λεπτά φτάνει το 3.00. Στο 3.15 η ισοπαλία.

Αν πάμε στην παράταση, η επικράτηση των Αγγλων στο έξτρα μισάωρο έχει απόδοση 12.00. Στο 12.50 εκείνη των Ιταλών. Στα δε πέναλτι όλα είναι… στρίψιμο του νομίσματος. Στο 8.70 τόσο η Ιταλία όσο και η Αγγλία.

Στοίχημα στα γκολ του τελικού

Δέκα από τους δεκαπέντε τελικούς του EURO έχουν λήξει με δύο ή λιγότερα γκολ στην κανονική τους διάρκεια. Αν δε πάρουμε ένα μικρότερο δείγμα, αυτό των πιο πρόσφατων τελικών, από το 1984 και έπειτα, σε σύνολο εννέα τελικών, μόνο σε έναν ξέφυγε το σκορ. Η παράδοση συμφωνεί με τις αποδόσεις. Τo over παίζει στο 2.45, ενώ το under είναι σε τιμές γύρω στο 1.55. Βέβαια μιλάμε για ένα EURO με πολύ περισσότερα γκολ από κάθε άλλο στο παρελθόν, όμως οι δύο φιναλίστ είναι οι κορυφαίες άμυνες του τουρνουά.

Οι τελικοί αγαπούν επίσης το No Goal. Στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις έχει σκοράρει μόνο ένας από τους δύο φιναλίστ (το 2016 μάλιστα δεν βρήκε δίχτυα κανείς). Το No Goal για τον τελικό της Κυριακής είναι στο 1.75, αντί 2.00 του over.