Βραζιλία - Αργεντινή: Οριακό φαβορί η «σελεσάο» στο μεγάλο ντέρμπι

Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Ο ορισμός της αντιπαλότητας, το Superclássico της αμερικανικής ηπείρου. Τα παιχνίδια της Βραζιλίας με την Αργεντινή, ανεξαρτήτως κατάστασης των ομάδων και συγκυριών, «μαγνητίζουν» τα βλέμματα του φίλαθλου κοινού.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στο «Μαρακανά» στις 21 Νοεμβρίου έπειτα από μία διετία, καθώς η τελευταία τους αναμέτρηση χρονολογείται στις 17 Νοεμβρίου του 2021. Πιο συγκεκριμένα, είχε λάβει χώρα στο Σαν Χουάν και είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη, χωρίς τέρματα. Όπως τότε, έτσι και τώρα, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στα πλαίσια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έπειτα από 4 αγωνιστικές, η Αργεντινή βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και διατηρεί το απόλυτο, καθώς μετράει ισάριθμες νίκες χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, στις 18 Οκτωβρίου, πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το Περού, χάρη σε δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι. Πέντε μέρες νωρίτερα, η πρωταθλήτρια Κόσμου είχε επικρατήσει 1-0 της Παραγουάης στο «Μονουμεντάλ», με σκόρερ τον Οταμέντι.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί 14 συνεχόμενων νικών, με τελευταία ήττα αυτή από τη Σαουδική Αραβία, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του Κατάρ. Βέβαια, πριν από τη Βραζιλία, η Αργεντινή έχει να δώσει ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι στην Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα, τα ξημερώματα της προσεχούς Παρασκευής (17/11, 02:00). Οι Ουρουγουανοί άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις στο πρόσφατο «παράθυρο» του Οκτωβρίου, καθώς έφυγαν με την ισοπαλία από την Κολομβία (2-2) και νίκησαν 2-0 τη Βραζιλία εντός έδρας.

Η προαναφερθείσα ήττα προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη γκρίνια στο βραζιλιάνικο «στρατόπεδο», καθώς είχε προηγηθεί προ ολίγων ημερών η αναπάντεχη εντός έδρας ισοπαλία με τη Βενεζουέλα (1-1). Οι Βραζιλιάνοι ξεκίνησαν με δύο νίκες την προκριματική φάση, απέναντι σε Βολιβία (5-1) και Περού (0-1), όμως μετά τις πρόσφατες αποτυχίες έχουν μείνει στο -5 από την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Προτού ταξιδέψουν στην Αργεντινή βέβαια, θα κληθούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Κολομβίας εκτός έδρας (17/11, 02:00).

Βραζιλία – Αργεντινή αποδόσεις

Οι αποδόσεις για το Βραζιλία – Αργεντινή είναι ήδη διαθέσιμες στις στοιχηματικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, στη Stoiximan, η Βραζιλία προσφέρεται ως ελαφρύ φαβορί για τη νίκη, καθώς ο άσος της πληρώνει 2.27. Αντίθετα, το διπλό της Αργεντινής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3.35, ενώ η ισοπαλία παίζεται στο 3.20.

Διαθέσιμες στο κουπόνι ΟΠΑΠ είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 2.47 ενώ το Under 2,5 δίνει 1.55. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 2.07, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 1.70. Στην ιστοσελίδα μας διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις αγώνων και τα καλύτερα προγνωστικά προκριματικών Μουντιάλ CONMEBOL.

Παιχνίδια που έμειναν στην ιστορία

Οι δύο χώρες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 113 φορές ανεξαρτήτως διοργάνωσης, από το 1914 και έπειτα. Η Βραζιλία μετράει 46 νίκες, η Αργεντινή 41, ενώ 26 αγώνες δεν ανέδειξαν νικητή. Οι Βραζιλιάνοι έτρεχαν ένα εντυπωσιακό σερί, καθώς δεν είχαν χάσει από τους Αργεντίνους για 13 ολόκληρα χρόνια, από το 1970 έως το 1982. Η «αλμπισελέστε» είχε κερδίσει τη «σελεσάο» σε ένα φιλικό τον Μάρτιο του 1970 και έκτοτε μέτρησε 13 συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη.

Η επόμενη επιτυχία της ήρθε στις 24 Αυγούστου του 1983, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο «Μονουμεντάλ» στα πλαίσια της φάσης των ομίλων του Κόπα Αμέρικα εκείνου του έτους. Βέβαια, η Βραζιλία ήταν αυτή που έφτασε στον τελικό, όμως ηττήθηκε από την Ουρουγουάη.

Η πρώτη, χρονικά, από τις συναντήσεις των δυο τους που έμεινε στην ιστορία, ήταν το τελευταίο παιχνίδι για το Κόπα Αμέρικα του 1925, ανήμερα των Χριστουγέννων. Το ματς έλαβε χώρα στο Μπουένος Άιρες και η Βραζιλία χρειαζόταν νίκη προκειμένου να χρειαστεί νέος αγώνας για να κριθεί ο νικητής του τροπαίου.