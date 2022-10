Το πρωτάθλημα που μπορεί να κάνει ακόμα μεταγραφές! - Kingbet

Διεθνής διάκριση ‘Καλύτερης Καμπάνιας Marketing της Χρονιάς’ για τη Novibet

Αθήνα, 30.09.2022 – Το κορυφαίο βραβείο “Καλύτερης Καμπάνιας Marketing της Χρονιάς | Marketing Campaign of the Year” απέσπασε η Novibet στα λαμπερά διεθνή βραβεία SBC Awards 2022, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Βαρκελώνη. Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στο ‘σερί’ διεθνών διακρίσεων της Novibet, η οποία το καλοκαίρι ξεχώρισε και στα EGR Marketing & Innovation […]