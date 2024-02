Τέταρτη φορά σε 46 μέρες

Γουλβς και Μπρέντφορντ πρόκειται να αναμετρηθούν για 4η φορά μέσα σε 46 ημέρες στο στοιχημα, αυτή τη φορά σε επίπεδο Πρέμιερ Λιγκ και στο Tip of the day powered by Pamestoixima.gr η σημερινή αγγίζει σε απόδοση το 2.00.

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει περάσει από την τελευταία τους συνάντηση, αφού στις 16 Γενάρη είχαν αναμετρηθεί στο «Μολινό» στον επαναληπτικό για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Τότε η Γουλβς είχε επικρατήσει 3-2 στην παράταση και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Όπως και στους δύο μεταξύ τους αγώνες που προηγήθηκαν του επαναληπτικού, η Μπρέντφορντ δεν έφυγε με… χαμόγελο από το γήπεδο. Τόσο την επομένη της Boxing Day, όσο και στα δύο ματς του Κυπέλλου, η Γουλβς έμεινε αήττητη (2-1-0), έχοντας μάλιστα κερδίσε 4-1 στην έδρα της Μπρέντφορντ για τα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ. Θα καταφέρουν άραγε οι «μέλισσες» να… τσιμπήσουν τους «λύκους» αυτή τη φορά;