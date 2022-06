Σοάρες ή Μάνγκας στον ΠΑΟΚ; Ο κύβος ερρίφθη

Τέσσερα βραβεία για την Stoiximan στα Greek Bookmaker Awards

Με 4 βραβεία στις αποσκευές της έφυγε η Stoiximan, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα, από την τελετή των Greek Βοοkmaker Αwards 2022 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες: Best Overall Bookmaker Best User Experience Players Choice Award Best Basketball Odds Η σημασία των βραβείων αυτών έγκειται στο […]