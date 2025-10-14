Snakes & Ladders Live: Νέο πρωτοποριακό game show από την Pragmatic Play

Ο κορυφαίος πάροχος παιχνιδιών καζίνο συνεχίζει να πρωτοπορεί και να ανεβάζει το επίπεδο διασκέδασης στο live casino!

Η Pragmatic Play συνεχίζει να παρέχει μοναδική εμπειρία live casino στους χρήστες που επιλέγουν να διασκεδάσουν με τα παιχνίδια της. Αυτή την φορά η έμπνευσή της προήλθε από το διάσημο επιτραπέζιο παιχνίδι, «Φιδάκι». Κάπως έτσι δημιουργήθηκε το εντυπωσιακό Snakes & Ladders Live!

Το παιχνίδι είναι βασισμένο σε έναν τροχό 54 θέσεων, στον οποίο περιέχονται πολλαπλασιαστές (x1, x2, x5, x10) και τέσσερις special θέσεις που οδηγούν σε bonus γύρους. Σε ό,τι αφορά τους πολλαπλασιαστές, αν ο χρήστης επιλέξει τον σωστό, τότε εκείνος ενσωματώνεται στο ποντάρισμά του.

Τι συμβαίνει όμως, όταν ο τροχός σταματήσει σε μία από τις τέσσερις θέσεις που δεν περιέχουν πολλαπλασιαστή (1 Life Totem, 2 Lives Totem, 3 rolls board, 5 roll board); Μια περιπέτεια είναι έτοιμη να εκτυλιχθεί στις οθόνες! Στις δύο πρώτες λειτουργίες, ο παίκτης μεταφέρεται σε ξεχωριστό ταμπλό, όπου εμφανίζεται ένα τοτέμ με πολλαπλασιαστές. Το ζάρι πέφτει και ανάλογα τον αριθμό που θα φέρει, προστίθεται ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής, μέχρι να… καούν οι ζωές του.

Στις κατηγορίες 3 rolls board και 5 rolls board, εμφανίζεται ο πίνακας από το «Φιδάκι». Ο παρουσιαστής ρίχνει το ζάρι για τον παίκτη και ανάλογα με τον αριθμό μετακινείται η θέση του. Αν καταφέρει κάποιος να φθάσει στον τερματισμό, χρησιμοποιώντας τις σκάλες και αποφεύγοντας τα φιδάκια, τότε οι πολλαπλασιαστές εκτοξεύονται (μέγιστος συνδυασμένος πολλαπλασιαστής 20.570x)!

