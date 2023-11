Σεβίλλη - Μπέτις: Οι αποδόσεις του ντέρμπι της Ανδαλουσίας

Η Σεβίλλη, η πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας, φιλοξενεί ετησίως ένα από τα πλέον «ατμοσφαιρικά» ντέρμπι στον κόσμο, αυτό μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και της Μπέτις. Το “Derbi Sevillano”, γνωστό και ως “El Gran Derbi” μαγνητίζει κάθε χρόνο τα βλέμματα όλης της ποδοσφαιρικής Ισπανίας και όχι μόνο. Την Κυριακή (12/11, 19:30) στο «Σάντσες Πιθχουάν» θα διεξαχθεί η πρώτη φετινή αναμέτρηση μεταξύ των δύο συλλόγων.

Το αήττητο σερί της Μπέτις και το ντεφορμάρισμα της Σεβίλλης

Η συγκυρία είναι περισσότερο ευνοϊκή για την Μπέτις, καθώς η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και τέσσερις σε όλες τις διοργανώσεις, αν συμπεριλάβουμε και αυτή του Κυπέλλου. Γενικότερα, οι «βερδιμπλάνκος» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, αφού έχουν να χάσουν από τις 21 Σεπτεμβρίου (από τη Ρέιντζερς για το Γιουρόπα Λιγκ). Έκτοτε, η Μπέτις μετράει 10 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα, με 6 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Πριν από το ντέρμπι με τη συμπολίτισσα Σεβίλλη, η Μπέτις έχει ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι, για το Γιουρόπα Λιγκ με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο την Πέμπτη (09/11, 22:00). Στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων πριν από 15 ημέρες, οι Ανδαλουσιάνοι είχαν επικρατήσει με 1-0 χάρη σε γκολ του Αγιόσε Πέρεθ στο 75ο λεπτό. Έπειτα από αυτό το αποτέλεσμα, η Μπέτις προπορεύεται στη βαθμολογία του 3ου ομίλου με 6 βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές.

Από την άλλη, έχουμε τη Σεβίλλη των συνεχόμενων ισοπαλιών. Χαρακτηριστικά, η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος αντικατέστησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν από λίγες εβδομάδες, αριθμεί τέσσερα διαδοχικά “Χ” στα παιχνίδια της La Liga. Πιο πρόσφατο, αυτό του περασμένου Σαββάτου απέναντι στη Θέλτα. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Βίγκο, με τη Σεβίλλη να μένει πίσω στο σκορ σχετικά νωρίς (22’) και να ισοφαρίζει στο 84’ με τον Εν-Νεσίρι για το τελικό 1-1.

Οι Σεβιγιάνοι αγνοούν τη νίκη στο πρωτάθλημα από τις 26 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν επικρατήσει με το εμφατικό 5-1 της Αλμερίας. Έτσι, η Σεβίλλη διατηρείται χαμηλά στη βαθμολογία, 15η στη βαθμολογία, με 11 βαθμούς έπειτα από ισάριθμες αγωνιστικές. Ενδεικτικό πως οι «σεβιγίστας» έχουν μόλις δύο νίκες και συνεχίζουν στους ίδιους ρυθμούς με πέρσι.

Παρόμοια πορεία καταγράφει και στο Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς δεν έχει νίκη έπειτα από τρεις αγωνιστικές (0-2-1). Στο τελευταίο της παιχνίδι ηττήθηκε 1-2 από την Άρσεναλ, γεγονός που την έφερε στην 3η θέση της βαθμολογίας και ισόβαθμη με την Αϊντχόφεν στους δύο βαθμούς. Ακολουθεί ακόμη μία απαιτητική αναμέτρηση, καθώς η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο ταξίδεψε στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει τους «κανονιέρηδες» (08/11, 22:00) στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής των ομίλων.

Σεβίλλη – Μπέτις αποδόσεις

Οι αποδόσεις για το ντέρμπι της πόλης είναι ήδη διαθέσιμες στις στοιχηματικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, στη Novibet, η Σεβίλλη προσφέρεται ως ελαφρύ φαβορί για τη νίκη, καθώς ο άσος της πληρώνει 2.10. Αντίθετα, το διπλό της Μπέτις βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3.45, ίδια ακριβώς τιμή με την ισοπαλία (3.45).

Σεβίλλη Ισοπαλία Μπέτις 2.10 3.45 3.45

Διαθέσιμες στο κουπόνι ΟΠΑΠ είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.88, ενώ το Under 2,5 δίνει 1.93. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.72, ενώ το No Goal κινείται για τα live scores στο 2.10. Στην ιστοσελίδα μας διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις αγώνων και τα καλύτερα προγνωστικά Ισπανίας

Το παρελθόν αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων

Για να βρούμε το πρώτο σεβιγιάνικο ντέρμπι πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω το ημερολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μεταξύ τους ματς έλαβε χώρα στις 8 Οκτωβρίου του 1915, με τη Σεβίλλη να επικρατεί με 4-3. Γενικότερα, οι δύο σύλλογοι έχουν έρθει αντιμέτωποι συνολικά 139 φορές, οι 104 σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Το πάνω χέρι έχει η Σεβίλλη, καθώς μετράει 49 νίκες. Η Μπέτις έχει 30, ενώ 25 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή.

Υπέρ της Σεβίλλης είναι και η πρόσφατη παράδοση, καθώς η τελευταία νίκη των «βερδιμπλάνκος» σε επίπεδο πρωταθλήματος χρονολογείται στις 2 Σεπτεμβρίου του 2018. Έκτοτε, οι δύο ομάδες έχουν παίξει 9 φορές για τη La Liga, με την ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο να μετράει 6 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ενδιάμεσα βέβαια, υπήρξε και μία νίκη της Μπέτις, τον Ιανουάριο του 2022 για το Copa del Rey.