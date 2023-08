Πρόταση της ΑΕΚ σε διεθνή Έλληνα παίκτη!

Σε επίσημες διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή βρίσκεται η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο κορυφαίος… μεταγραφολόγος της Ευρώπης αποκάλυψε ότι η Ένωση, που όντως ψάχνει ακόμα έναν δεξιό μπακ από την αρχή του καλοκαιριού, μιλάει με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ.

O 30χρονος δεξιός μπακ, γεννημένος στο Μπάκιγχαμσιρ, αλλά διεθνής με την Ελλάδα (αφού η γιαγιά του ήταν Ελληνίδα), είναι βασικός και αναντικατάστατος στις «Λεπίδες» του Σέφιλντ, όμως η προοπτική του Τσάμπιονς Λιγκ τον έχει εξιτάρει και είναι θετικός στο ενδεχόμενο να έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

AEK Athens are keen on signing George Baldock from Sheffield United, talks are taking place 🇬🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers

Club pushing waiting for developments, up to Sheffield Utd. pic.twitter.com/UQvXcMHrSD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023