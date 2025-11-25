ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Power Up Roulette: Νέο συναρπαστικό παιχνίδι στο live casino της Novibet

Ατελείωτες δυνατότητες στο χέρι σου με το live καζίνο της Novibet.

H Novibet συνεχίζει την αδιάκοπη προσπάθειά της για παροχή μοναδικής εμπειρίας παιχνιδιού live casino. Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ακόμα ένα συναρπαστικό ζωντανό τραπέζι, του κορυφαίου παρόχου Pragmatic Play. Ο λόγος για την λαμπερή και συνάμα κομψή Power Up Roulette.

Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού ένας έως πέντε αριθμοί μετατρέπονται τυχαία σε «Power Up», ανεβάζοντας τους πολλαπλασιαστές σε… άλλο επίπεδο που ξεκινούν από 25x και φτάνουν έως 500x. Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια ενός γύρου, μπορεί να ενεργοποιηθεί έξτρα γύροι που εκτοξεύουν τους πολλαπλασιαστές μέχρι και 2.000x!

Όσον αφορά τους γενικούς κανόνες, η δομή της ρουλέτας ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με 37 θέσεις (0 έως 36), χωρισμένα σε μαύρα και κόκκινα νούμερα. Επίσης, ο τρόπος πονταρίσματος δεν αλλάζει, αφού κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο αριθμό ή χρώμα, 12άδες, μονά-ζυγά ή κάποιο από τα συστήματα (βουαζάν-τιέρ-ορφανά).

Στο live καζίνο της Novibet, το παιχνίδι είναι διασκέδαση!

Τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

