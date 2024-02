Με τη δύναμη της έδρας

Από την Μπουντεσλίγκα και την αναμέτρηση Στουτγκάρδη – Μάιντς προκύπτει το αποψινό Tip of the day powered by Pamestoixima.gr το οποίο υπερβαίνει σε απόδοση τον διπλασιασμό.

Η Στουτγκάρδη πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ διαθέτει μία από τις κορυφαίες επιθέσεις της κατηγορίας σύμφωνα με τα στατιστικά. Έχει βελτιωθεί αισθητά με τον Σεμπάστιαν Χένες στον πάγκο και μοιάζει σχεδόν βέβαιο πως θα λάβει μέρος σε μία από τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Από την άλλη, η φιλοξενούμενη Μάιντς απογοητεύει και έχει μείνει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία Bundesliga, μετρώντας μόλις μία (!) νίκη έπειτα από 20 αγωνιστικές. Προβληματισμός στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, καθώς οι “Nullfünfers” απέχουν αρκετά από την 15η Ουνιόν Βερολίνου, που βρίσκεται πάνω από τη διακεκομμένη γραμμή.