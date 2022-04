Euroleague: Η Εφές άφησε τρίτο τον Ολυμπιακό στην κούρσα για την κούπα!

Σε ρυθμούς play off κινούμαστε πλέον και επίσημα στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Final 4 του Βελιγραδίου, επικρατώντας της Μονακό με 71-54.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ώθηση του κόσμου που πλημμύρισε το ΣΕΦ, επιστράτευσε την ασφυκτική της άμυνα και άφησε τους Μονεγάσκους πολύ μακριά από τα στάνταρ τους. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι ολοκλήρωσαν τη regural season σκοράροντας 84.0 πόντους κατά μέσο όρο, περισσότερους δηλαδή από κάθε άλλη ομάδα.

Ολυμπιακός – Μονακό στοίχημα

Το δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς θα διεξαχθεί επίσης στο ΣΕΦ τη Μεγάλη Παρασκευή (22/04, 19:00) και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξανά τον πρώτο λόγο για τη νίκη (1.30), αφού έχουν ηττηθεί εκεί ΜΟΝΟ από τον Ερυθρό Αστέρα στη φετινή διοργάνωση. Ως εκ τούτου το διπλό της Μονακό κυμαίνεται στο 3.70.

To χάντικαπ έχει οριστεί στους 7.5 πόντους (σσ. όπως και στο Game 1) και το line για τους συνολικούς πόντους έχει τοποθετηθεί στους 154.5. Στο 1.90 τόσο το Over, όσο και το Under.

Ολυμπιακός – Μονακό στατιστικά

Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει της Μονακό στο ΣΕΦ στις 5 Νοεμβρίου 2021, με σκορ 86-65. Πρώτος σκόρερ τότε για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (18 π.) και ο Λιβιό Ζαν Σαρλ (18 π.). Για μία ακόμα φορά ο Σάσα Βεζένκοφ είχε κάνει double-double σε πόντους (10) και ριμπάουντ (10). Από πλευράς Μονακό, καλύτερος ήταν ο Ντόντα Χολ με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς έμεινε χαμηλά για τα δικά του δεδομένα, με μόλις 7 πόντους και 2/11 σουτ.

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό «απάντησε», επικρατώντας 92-72, στις 23 Μαρτίου, σε ένα ματς πάντως που δεν είχε ιδιαίτερη βαθμολογική αξία για τον Ολυμπιακό. Μεγάλο παιχνίδι τότε από τον Μάικ Τζέιμς από πλευράς Μονεγάσκων (25 πόντοι και 27 PIR), ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Πάρις Λι με 13 πόντους και 5 ασίστ.

Από τον Ολυμπιακό διασώθηκαν οι Φαλ (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Βεζένκοφ (18 πόντοι).

Στα συνολικά ομαδικά στατιστικά, ο Ολυμπιακός ήταν πέμπτη ομάδα στις ασίστ (17,5 ανά ματς) και καλύτερη ομάδα στα δίποντα, ενώ μόνο η Αρμάνι είχε καλύτερη άμυνα από αυτόν.

Η Μονακό ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης (84 πόντοι κατά μέσο όρο).

Euroleague φαβορί

Αφού πλέον έχουν διεξαχθεί τα πρώτα ματς στις προημιτελικές σειρές της διοργάνωσης, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αποδόσεις για τον πρωταθλητή.

Η Μπαρτσελόνα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε τον καλύτερο απολογισμό στην regural season μετρώντας 21 νίκες και 7 ήττες, εξασφαλίζοντας με σχετική άνεση την κορυφή. Ως εκ τούτου, προβάλλει -δικαιώς- ως το πρώτο φαβορί (2.55) για την κατάκτηση της κούπας στο Final 4 που θα γίνει στο Βελιγράδι από τις 19 έως τις 21 Μαΐου. Οι Μπλαουγκράνα δεν δυσκολεύτηκαν να κάνουν το 1-0 απέναντι στην Μπάγερν και διατηρούν τα πρωτία.

Το break της Εφές μέσα στο Μιλάνο, έφερε την περσινή πρωταθλήτρια στη δεύτερη θέση των φαβορί (4.00), αφήνοντας τον Ολυμπιακό τρίτο (5.50), ο οποίος μάλιστα απειλείται πλέον και από τη Ρεάλ Μαδρότης, η απόδοση της οποίας έπεσε από το 6.50 στο 5.60.

Να σημειώσουμε ακόμα ότι οι πιθανότητες της Μονακό μειώθηκαν δραματικά, σύμφωνα πάντα με τις στοιχηματικές εταιρίες, αφού η απόδοσή της έπεσε από το 27.00 στο 50.00!