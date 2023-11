Euroleague: Οι αποδόσεις για το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για την ένατη αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν πάση θυσία τη νίκη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ώστε να κλείσουν αήττητοι τη δεύτερη διαβολοβδομάδα για φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος επιστρέφει στο ΣΕΦ ως αντίπαλος μετά το πέρασμά του από τον πάγκο των Πειραιωτών την τριετία 2015-2018.

Παρότι ταξίδεψε στο Βελιγράδι χωρίς τον έναν ψηλό (Μιλουτίνοφ), τον ΜακΚίσικ και στη διάρκεια του ματς έχασε Γκος και Πίτερς, ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε μία μεγάλη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου, καθώς επικράτησε με 79-74 της ομάδας του Όντεντ Κάτας, επιστρέφοντας έτσι στα θετικά αποτελέσματα.

Στο 4-4 ανέβηκαν οι Πειραιώτες (2-2 εντός και 2-2 εκτός έδρας). Η μεγάλη θέληση για τη νίκη από τους παίκτες του Μπαρτζώκα επιβεβαιώθηκε από τα 18 επιθετικά ριμπάουντ που πήραν, ενώ είχαν και πολύ καλή αναλογία ασίστ/λαθών, με 21/12. Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό οι Πίτερς και Γουόκαπ με 13 πόντους έκαστος, ενώ από 10 είχαν οι Φαλ και Κάναν. Πολύ θετικός στην επάνοδό του ο Λουκ Σίκμα με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου της Euroleague, αλλά και για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Ολυμπιακού Νίκη Ερυθρού Αστέρα 1.40 3.10

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα προσφέρεται για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 1.40. Η νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί ελληνικού εδάφους δίνεται σε απόδοση 3.10. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 159.5 πληρώνει 1.89, ενώ το under 159.5 κινείται για τα live scores σε τιμή 1.89.

Παραμένει αμφίβολος ο Γκος

Για ακόμα μία φορά υπάρχει αγωνία στις τάξεις του Ολυμπιακού για τον Γουίλιαμς Γκος. Ο αναπληρωματικός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» βγήκε στο 17′ και περιορίστηκε σε ρόλο θεατή στο υπόλοιπο του αγώνα με τη Μακάμπι. Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός είχε τραυματιστεί στο ίδιο, πιθανότατα, σημείο στις 8 Οκτωβρίου και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη για το ελληνικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες.

Όπως είναι φυσικό, η συμμετοχή του στο επόμενο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ είναι αμφίβολη, ενώ μένει να φανεί εάν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Εκτός παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του.

Πήρε ψυχολογία με τη Φενέρμπαχτσε

Εμφατική εντός έδρας νίκη με 87-56 πέτυχε ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-5.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη σερβική ομάδα ήταν ο Μίλος Τεόντοσιτς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 4/5 τρίποντα, με τον Τζοέλ Μπολομπόι να προσθέτει άλλους 14. Στους 12 ο Νεμάνια Νέντοβιτς, με τους Γιάγκο Ντος Σάντος και Στέφαν Λαζάρεβιτς να έχουν από 11. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Euroleague στην ιστοσελίδα μας.

Χωρίς Νέιπιερ ο Ερυθρός Αστέρας

Με τέσσερις απουσίες αναμένεται να παραταχθεί ο Ερυθρός Αστέρας. Ο πρώτος άτυχος ήταν ο Σαμπάζ Νέιπιερ, ο οποίος αποχώρησε με κάταγμα στη μύτη, από το πρώτο λεπτό. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Έλληνα κόουτς δεν θα χρειαστεί χειρουργείο ο παίκτης του, αλλά θα λείψει για το επόμενο διάστημα.

Από κει και πέρα, με πρόβλημα στον αστράγαλο αποχώρησε και ο Γιάγκο Ντος Σάντος, ο οποίος είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό (16/11, 21:15). Επίσης, ακόμη δεν είναι στο 100% οι Άνταμ Χάνγκα και Μπράνκο Λάζιτς.