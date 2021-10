Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική παραμένει ως η μόνη αήττητη ομάδα του Β’ Ομίλου. Ωστόσο, όσο και αν η νίκη επί της Σουηδίας και η ισοπαλία με την Ισπανία στη Γρανάδα άφησαν θετικές εντυπώσεις, οι απώλειες με Κόσοβο και Γεωργία (η Ελλάδα δέχθηκε δύο ισοφαρίσεις αργά) δείχνουν ότι προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Στο προτελευταίο διεθνές «παράθυρο» της χρονιάς, η Εθνική ολοκληρώνει το εκτός έδρας πρόγραμμά της. Αντιμετωπίζει τη Γεωργία στο Μπατούμι, ως φαβορί, ενώ την Τρίτη παίζει με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ως αουτσάιντερ.

Γεωργία – Ελλάδα

Το Σάββατο (19:00), η Εθνική του Τζον φαν’τ Σχιπ αναζητά εκδίκηση από τη Γεωργία για το 1-1 του Μαρτίου στην Τούμπα (ο μόνος βαθμός που έχει πάρει μέχρι στιγμής η Γεωργία στην προκριματική φάση). Η νίκη στο Μπατούμι (δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά την Τιφλίδα και πρωτεύουσα της Ατζαρίας) προσφέρεται σε απόδοση 2.20, ενώ η επικράτηση των Γεωργιανών παίζει στο 3.45. Η ισοπαλία βρίσκεται στο 3.10.

Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα αθλήματα +21 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Ελλάδα προέρχεται από οκτώ συνεχόμενα Goal/Goal (μεταξύ των οποίων τα τέσσερα ματς των προκριματικών), ωστόσο είναι το No Goal που προσφέρεται σε απόδοση φαβορί (1.70 έναντι 2.10). Σε πολύ μεγάλες τιμές και το Over (2.45, ενώ στο 1.50 είναι το Under).

Ενδιαφέροντες αγορές υπάρχουν και στο κομμάτι των σκόρερ. Οι «Ολλανδοί» Τάσος Δουβίκας και Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκονται στο 3.00, ενώ στο 4.00, ως σκόρερ anytime, βρίσκουμε τους Πέλκα, Μπακασέτα, Μασούρα και Τζόλη.

Σουηδία – Ελλάδα

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου η Εθνική πηγαίνει στη Στοκχόλμη για να αντιμετωπίσει τη Σουηδία και (αναλόγως με τα αποτελέσματα του Σαββάτου) μπορεί να είναι ακόμα ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Προφανώς οι γηπεδούχοι Σουηδοί έχουν προβάδισμα νίκης, με απόδοση στο 1.90. Το «διπλό» της Ελλάδας παίζει στο 4.15, ενώ η ισοπαλία στο 3.30.