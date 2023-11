Διαιτησία... καρτούν σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ!

Η Τσέλσι αντιμετώπιζε την Ρεάλ Μαδρίτης για την πρώτη αγωνιστική του γυναικείου Τσάμπιονς Λιγκ. Αρχικά η Καρμόνα άνοιξε το σκορ για την Ρεάλ Μαδρίτης με τις Αγγλίδες όμως να κάνουν μεγάλη ανατροπή με τις Τσαρλς και Κερ να σκοράρουν.

Σε εκείνο το σημείο όμως είναι που άλλαξε η ροή του παιχνιδιού λόγω κακών διαιτητικών αποφάσεων. Στο 78′ καταλογίστηκε πέναλτι σε μαρκάρισμα εκτός περιοχής και η Ρεάλ ισοφάρισε το παιχνίδι σε 2-2.

Στο 95ο λεπτό ο διαιτητής δεν μετράει καθαρό γκολ της Τσέλσι για οφσάιντ. Η Σαμ Κερ είναι εκτεθειμένη την στιγμή που γίνεται γέμισμα στην περιοχή και ενώ δεν σκοράρει η ίδια, ο διαιτητής θεώρησε πως συμμετείχε στη φάση με τον τρόπο που βάζει το κορμί απέναντι στην αντίπαλό της.

Η Τσέλσι έχασε άδικα τρεις βαθμούς και αυτό αποδεικνύεται και στα παρακάτω βίντεο:

This was given as a penalty to Real Madrid… What a joke… pic.twitter.com/XpcyL6qvub

Niamh Charles puts the ball in the back of the net at the last minute.. Sam Kerr doesn’t interfere with the play.

The goal was ruled out for offside……

UEFAdrid might just also be true in women’s football and not just men’s alone

Absolute shocking major decisions today… pic.twitter.com/nFs8GX25W2

— Chelsea Women Daily (@CFCWdaily) November 15, 2023