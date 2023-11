Champions League: Οι αποδόσεις για το Ρεάλ Μαδρίτης - Νάπολι

Ρεάλ Μαδρίτης και Νάπολι θα τεθούν αντιμέτωπες την Τετάρτη (29/11) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με τους Μαδριλένους να θέλουν να καπαρώσουν και επίσημα την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου. Αμφότερες έχουν δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις σε La Liga και Serie A, με τη λαβωμένη από τραυματισμούς Ρεάλ να αντιμετωπίζει την Κάντιθ και τη Νάπολι να ταξιδεύει στο Μπέργκαμο για το ντέρμπι με την Αταλάντα.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές στο παρελθόν, με τη Νάπολι να έχει πάρει μόλις μια ισοπαλία. Στην τελευταία αναμέτρηση τον περασμένο Οκτώβριο, η Ρεάλ είχε πάρει μία μεγάλη νίκη (3-2). Οι «παρτενοπέι» ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί, προηγήθηκαν και εν συνεχεία δεν πτοήθηκαν από την άμεση ανατροπή της Ρεάλ ισοφαρίζοντας. Ένα αυτογκόλ όμως του γκολκίπερ Μερέτ στο 78′ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Νάπολι Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον νικητή του τροπαίου του Champions League, αλλά και για την κρίσιμη αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Νάπολι, στην οποία η ισπανική ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί.

Νίκη Ρεάλ Ισοπαλία Νίκη Νάπολι 1.78 3.95 4.25

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 1.78. Η νίκη της Νάπολι επί ισπανικού εδάφους δίνεται σε απόδοση 4.25, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.95.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.70, ενώ το Under 2,5 δίνει 2.15. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.65, ενώ το No Goal κινείται για το livescore σε τιμή 2.15.

Ντόμινο τραυματισμών για τη «βασίλισσα»

Η κατάρα των εθνικών ομάδων συνεχίζει να πλήττει τη Ρεάλ, η οποία μετά τον Καμαβινγκά, έχασε για μεγά