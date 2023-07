Αφιέρωμα Β' Γερμανίας 2023-2024

Ο Μαξ Κρούζε. Ο άνθρωπος που έχει πενταπλάσιους ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον σύλλογο στον οποίο υπέγραψε (Πάντερμπορν).

Ο Λαρς Στιντλ. Ο άνθρωπος που έκρινε ότι έφτασε η σωστή ποδοσφαιρική στιγμή προκειμένου να γυρίσει στην ομάδα της γενέτειρας του (Καρλσρούη).

Ο Μάρσελ Χάλστενμπεργκ. Ο άνθρωπος που επίσης αρνήθηκε χρήματα ώστε να γυρίσει στην βάση του (Αννόβερο) ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν βασικός με τη Λειψία στο Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ζίμον Τερόντε. Ο άνθρωπος που είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της κατηγορίας (172 γκολ) και επιστρέφει σε αυτή (με τη Σάλκε). Ο μετρ των ανόδων, την πέτυχε με τη Στουτγκάρδη (2017, 25 γκολ), με την Κολωνία (2019, 29 γκολ), με τη Σάλκε (2022, 30 γκολ).

Αυτοί είναι μερικοί από τους ποδοσφαιριστές που κάνουν το νέο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας πιο όμορφο, πιο ενδιαφέρον, πιο ξεχωριστό. Ένα πρωτάθλημα με νέα άνοδο στον μέσο όρο εισιτηρίων, πρωτάθλημα που εντός Γερμανίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους.

Όπως διάβασα, και συμφώνησα, προ ημερών, προτιμότερο είναι ένα Αμβούργο – Φορτούνα Ντίσελντορφ ή ένα Σάλκε – Χέρτα από το Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ της πρώτης κατηγορίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι 18 ομάδες παίζουν δύο γύρους, σύνολο 34 παιχνίδια. Οι πρώτες δύο προβιβάζονται στην πρώτη κατηγορία. Η τρίτη παίζει παιχνίδια διαβάθμισης με την δέκατη έκτη των «μεγάλων». Οι τελευταίες δύο ομάδες υποβιβάζονται στην τρίτη κατηγορία. Η δέκατη έκτη παίζει παιχνίδια διαβάθμισης με την τρίτη στη βαθμολογία της τρίτης κατηγορίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

1. Συνολική διαφορά τερμάτων. 2. Καλύτερη επίθεση. 3. Περισσότεροι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. 4. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. 5. Περισσότερα εκτός έδρας γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. 6. Περισσότερα εκτός έδρας γκολ στο πρωτάθλημα. 7. Μπαράζ.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Παίκτης Θέση Από Σε Μαξ Κρούζε Ε Ελεύθερος Πάντερμπορν Λαρς Στιντλ Ε Γκλάντμπαχ Καρλσρούη Μάρσελ Χάλστενμπεργκ Α Λειψία Αννόβερο Ρον Σάλενμπεργκ Μ Πάντερμπορν Σάλκε Φάμπιαν Ρέεζε ΜΕ Χόλσταϊν Κιέλου Χέρτα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Προ της… μακροχρόνια έναρξης να αναφέρω πως η επιλογή των Σάλενμπεργκ, Ρέεζε στο «τοπ 5» των μεταγραφών είναι υποκειμενική. Είχα κι άλλες σκέψεις κατά νου αλλά αφορούσαν ποδοσφαιριστές που είτε δεν τους έχω δει απλά διαβάζω το πόσο σημαντικοί μπορεί να είναι είτε δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο θα είναι ξανά τόσο σημαντικοί στην κατηγορία.

Πάμε στα μακροχρόνια πονταρίσματα τώρα. Αίσχος, ντροπή τους, απαράδεκτοι και τα λοιπά. Οι περισσότερες εταιρίες δεν έχουν λονγκ τερμ μπετς (όπως τα έχουμε μάθει και αγαπήσει) για το πρωτάθλημα. Με το ζόρι να βρεις ποντάρισμα ως προς την κατάκτηση του τίτλου στις περισσότερες. Πφφφ…

Και σιγά μην μπλέξω ακόμα με αυτό. Οι περισσότερες ομάδες είναι σε διαδικασία «κατασκευής», οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, όχι ευχαριστώ. Δεν θέλω να τζογάρω.

Από τα ελάχιστα που βρήκα διαθέσιμα, το να τερματίσει η Κάιζερσλαουτερν πιο ψηλά στη βαθμολογία από την Καρλσρούη μου φάνηκε λίγο υπερβολικό ως απόδοση. Το κράτησα έτσι για το καλό.

Στοίχημα Ζευγάρι Επιλογή Απόδοση Εταιρία Καλύτερη τελική θέση Κάιζερσλαουτερν vs Καρλσρούη Κάιζερσλαουτερν 3.10 Pamestoixima.gr

ΟΜΑΔΕΣ

ΣΑΛΚΕ

Ο Φρανκ Κράμερ δεν της βγήκε ως επιλογή στην τεχνική ηγεσία την περασμένη σεζόν. Η άφιξη του Τόμας Ράιζ τη βελτίωσε αλλά όχι τόσο ώστε να αποφύγει τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία.

Δεν κέρδισε καμία από τις ομάδες των πρώτων οκτώ θέσεων της βαθμολογίας, είχε τη χειρότερη επιθετική επίδοση (35 γκολ), απέτυχε να βρει δίχτυα στις 15/34 αγωνιστικές, τη δυσκόλευε το να πρέπει να παίξει ως φαβορί, να πάρει την πρωτοβουλία.

Σταθερό το πρόβλημα και στα μετόπισθεν. Στις τελευταίες εννέα αγωνιστικές δέχτηκε 26 γκολ, τουλάχιστον δύο στις 8/9 αποστολές.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Μάριους Μίλερ (τερματοφύλακας, Λουκέρνη), Τίμο Μπάουμγκαρτλ (κεντρικός αμυντικός, Αϊντχόφεν), Ρον Σάλενμπεργκ (αμυντικός χαφ, Πάντερμπορν), Πάουλ Ζέγκουϊν (χαφ, Ουνιόν Βερολίνου), Ασάν Ουεντραγκό (χαφ, προωθήθηκε από την U19), Λίνο Τέμπελμαν (χαφ, Φράιμπουργκ), Μπράιαν Λάσμε (ακραίος μεσοεπιθετικός, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Κέκε Τοπ (επιθετικός, προωθήθηκε από την U19).

Γύρισαν: Φλόριαν Φλικ (αμυντικός χαφ, τέλος δανεισμού στη Νυρεμβέργη), Μπλεντί Ιντρίσι (μεσοεπιθετικός, τέλος δανεισμού στη Γιάν Ρέγκενσμπουργκ).

Έφυγαν: Αλεξάντερ Σβόλοβ (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, τέλος δανεισμού από Χέρτα), Μάγια Γιοσίντα (βασικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Μόριτς Γεντς (βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από τη Λοριάν), Τιμοτί Κολοντζίντζακ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Σεπ φαν ντεν Μπερχ (συνήθως βασικός κεντρικός αμυντικός ή αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από Λίβερπουλ), Ράινχολντ Ρανφτλ (δεξιός μπακ, δανεικός πέρσι στην Αούστρια Βιέννης, πωλήθηκε σε αυτή), Γέρε Ούρονεν (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από την Μπρεστ), Κερίμ Τσαλχάνογλου (αριστερός μπακ, δανεικός πέρσι στη Ζάντχαουζεν, Γκρόιτερ Φιρτ), Εντέρ Μπαλαντά (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, τέλος δανεισμού από Μπριζ), Άλεξ Κραλ (βασικός αμυντικός χαφ, τέλος δανεισμού από Σπαρτάκ Μόσχας), Ντρις Βόουτερς (αμυντικός χαφ, δανεικός πέρσι στη Μαλίν, Λομέλ), Τσαν Μποζντογκάν (χαφ, δανεικός πέρσι στην Ουτρέχτη, πωλήθηκε σε αυτή), Νασίμ Μπουζελάμπ (αναπληρωματικός χαφ, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Τομ Κράους (βασικός χαφ, τέλος δανεισμού από Λειψία), Αμίν Αρίτ (επιθετικός χαφ, δανεικός πέρσι στη Μαρσέιγ, πωλήθηκε σε αυτή), Ροντρίγκο Σάλασαρ (επιθετικός χαφ, Μπράγκα), Τζόρνταν Λάρσον (δεξιός μεσοεπιθετικός, δανεικός πέρσι στην Κόπεγχαγη, πωλήθηκε σε αυτή), Τιμ Σκάρκε (συχνά βασικός ακραίος μεσοεπιθετικός, τέλος δανεισμού από την Ουνιόν Βερολίνου), Μάριους Μπίλτερ (βασικός αριστερός μεσοεπιθετικός, Χόφενχαϊμ), Μίχαελ Φράι (ενίοτε βασικός επιθετικός, τέλος δανεισμού από την Αντβέρπ), Μάρβιν Πίρινγκερ (επιθετικός, δανεικός πέρσι στην Πάντερμπορν, Χάιντενχαϊμ).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη η οικονομική της κατάσταση ήταν αρκετά καλύτερη προκειμένου να μην απαιτείται ξήλωμα του ρόστερ. Αποχώρησαν ποδοσφαιριστές που απλά δεν μπορούσε να τους κρατήσει μία κατηγορία πιο χαμηλά, ξεφορτώθηκε και μερικούς που απλά έπιαναν χώρο.

Πολύ στοχευμένες οι προσθήκες της από την άλλη. Η δουλειά που έκανε με τον Ράιζ στον δεύτερο γύρο της περασμένης σεζόν έβαλε βάσεις… επέκτασης. Κράτησε τους περισσότερους βασικούς και μπορεί να αρχίσει με καλή ομοιογένεια.

Είναι μια χαρά στελεχωμένη στα χαφ και στην επίθεση για τα δεδομένα της κατηγορίας. Έκανε καλή ανανέωση στα χαφ, ο Σάλενμπεργκ είναι το κλασσικό εξάρι που της έλειπε, ο Ζέγκουϊν την έχει για πλάκα την κατηγορία. Αρκεί βεβαίως να πετάξει από πάνω του τη σκουριά που θα μάζεψε έναν χρόνο στην Ουνιόν Βερολίνου. Στον πάγκο της.

Μπροστά δεν το συζητάμε. Ο μίστερ γκολ της κατηγορίας (Τερόντε), ο Πόλτερ, αρκετοί μεσοεπιθετικοί, δεν νομίζω ότι της λείπει κάτι.

Το κύριο κενό που είχε στο ρόστερ ως χθες το βράδυ ήταν στις θέσεις των στόπερ. Τέσσερις είχε (Καμίνσκι, Ματριτσιάνι, Γκράιμλ, Σισέ) αλλά ο Γκράιμλ θα παίξει από το 2024 εξαιτίας ρήξης χιαστών.

Ήθελε έναν στόπερ, καλό στόπερ, και πήρε χθες τον Μπάουμγκαρτλ. Όντως είναι καλός στόπερ. Αρκεί να μείνει μακριά από τραυματισμούς, έχει αρκετούς στην καριέρα του.

Θέλει και έναν αριστερό μπακ, περισσότερο ως αναπληρωματικό, αλλά και να μην πάρει δεν τρέχει κάτι.

Έχει και το κλασσικό ερώτημα ως προς το ποιος είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Κλασσική Σάλκε των τελευταίων ετών… Ο νεοφερμένος Μίλερ αναμένεται να λάβει το χρίσμα και να στείλει τον Φέρμαν στο Νο 2.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 26 Ιουνίου.

01.07: Σπέλε Φένχαουζ – Σάλκε 0-3

06.07: Μπόχολτ – Σάλκε 2-2

11.07: Σάλκε – Κοπεγχάγη 0-2

15.07: Σάλκε – Γκόρνικ Ζάμπρζε 5-0

22.07: Σάλκε – Τβέντε 2-2

Η ΕΙΚΟΝΑ

Θετική. Ο Τόμας Ράιζ είναι καλός προπονητής, με ξεκάθαρο αγωνιστικό σχέδιο. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο υποβιβασμό της ο στόχος της Σάλκε για τη νέα σεζόν είναι ένας και μοναδικός. Η άνοδος.

Εφικτός στόχος; Απολύτως. Αν δεν τον πετύχει θα είναι αγωνιστική αποτυχία.

ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Άσχημη η περασμένη σεζόν της. Το ποδόσφαιρο που έπαιξε με τον Σάντρο Σβαρτς στην πρώτη κατηγορία δεν είχε φαντασία, η αλλαγή προπονητή με την άφιξη του Παλ Ντάρνταϊ έγινε πολύ αργά ώστε να αποφευχθεί το κακό.

Είχε μικρή δημιουργική ικανότητα στο ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, από τις χειρότερες επιθετικές επιδόσεις στην κατηγορία και τη δεύτερη χειρότερη αμυντική επίδοση σε αυτή. Ως φιλοξενούμενη είχε πρόσφατο ρεκόρ 0-2-11 δέχτηκε 31 γκολ σε δέκα εξόδους στο 2023.

Αποφάσισε να διατηρήσει τον Παλ Ντάρνταϊ ως τεχνικό και ας δούμε τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Μάριους Γκέρζμπεκ (τερματοφύλακας, Καρλσρούη), Τιμ Γκόλερ (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U19), Ρόμπερτ Κβάζιγκροχ (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U19), Πάσκαλ Κλέμενζ (κεντρικός αμυντικός, προωθήθηκε από την U19), Τόνι Λάιστνερ (κεντρικός αμυντικός, Σιντ Τρούιντεν), Άντερσον Λουκοκί (αριστερός μπακ, Μάιντς), Μεσούτ Κεσίκ (αμυντικός χαφ, προωθήθηκε από την U19), Πάλκο Ντάρνταϊ (δεξιός χαφ, Φεχέρβαρ), Γκούσταβ Κρίστενσεν (αριστερός μπακ-χαφ, Μίντιλαντ U19), Τζέρεμι Ντούντζιακ (αριστερός μπακ-χαφ, Γκρόιτερ Φιρτ), Μάρτεν Βίνκλερ (δεξιός μεσοεπιθετικός, προωθήθηκε από την U19), Φάμπιαν Ρέεζε (αριστερός μεσοεπιθετικός, Χόλσταϊν Κιέλου), Σμαϊλ Πρέβλιακ (επιθετικός, Έουπεν).

Γύρισαν: Λίνους Γκέχτερ (κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού στην Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ), Ντεγιοβαϊσιο Ζεεφούικ (δεξιός μπακ, τέλος δανεισμού στη Βερόνα), Μιζιάν Μαολιντά (αριστερός μεσοεπιθετικός, τέλος δανεισμού στη Ρεμς), Λούκα Βόλσλεγκερ (επιθετικός, τέλος δανεισμού στη Ροτ Βάις Έσσεν).

Έφυγαν: Ρούνε Γιάρστεϊν (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ελεύθερος), Αλεξάντερ Σβόλοβ (τερματοφύλακας, δανεικός πέρσι στη Σάλκε, Ουνιόν Βερολίνου), Ομάρ Αλντερέτ (κεντρικός αμυντικός, δανεικός πέρσι στη Χετάφε, πωλήθηκε σε αυτή), Μάρβιν Πλάτενχαρντ (συνήθως βασικός αριστερός μπακ, ελεύθερος), Μαξιμίλιαν Μίτελστεντ (ενίοτε βασικός αριστερός μπακ, Στουτγκάρδη), Λούκας Ούλριχ (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, Γκλάντμπαχ), Σαντιάγκο Ασκασίμπαρ (αμυντικός χαφ, δανεικός πέρσι στην Εστουδιάντες, πωλήθηκε σε αυτή), Ιβάν Σούνιτς (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, τέλος δανεισμού από την Μπέρμιγχαμ), Κέβιν-Πρινς Μπόατενγκ (αναπληρωματικός χαφ, ελεύθερος), Τολγκά Τσιγκέρτσι (ενίοτε βασικός χαφ, Ανκαραγκιουτσού), Λούκας Τουσάρ (βασικός χαφ, Ουνιόν Βερολίνου), Ζαν Πολ Μπετιούς (αναπληρωματικός χαφ, ελεύθερος), Στέφαν Γιόβετιτς (συχνά βασικός μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Τσιντερά Ετζουκέ (αναπληρωματικός αριστερός μεσοεπιθετικός, τέλος δανεισμού από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Τζεσίκ Ενγκανκάμ (συνήθως βασικός επιθετικός, Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Κρίστοφ Πιάτεκ (επιθετικός, δανεικός πέρσι στη Σαλερνιτάνα, Μπασάκσεχιρ).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Ήταν υποχρεωμένη να πουλήσει ή να αποδεσμεύσει ποδοσφαιριστές διότι το ταμείο της δέχτηκε μεγάλο χτύπημα από τον υποβιβασμό αλλά και από όσα αποτυχημένα είχαν συμβεί τα προηγούμενα έτη.

Το τελικό αποτέλεσμα; Πρέπει να αλλάξει όνομα. Το Χέρτα Βερολίνου δεν ταιριάζει πλέον. Είναι η Ντάρνταϊ Βερολίνου.

Ο προπονητής Παλ Ντάρνταϊ, ο νεοφερμένος πρεσβύτερος υιός του Πάλκο, ο προϋπάρχον, «μεσαίος» ηλικιακά, υιός Μάρτον και ο τζούνιορ, ο Μπέντσε που πήρε μερικές ευκαιρίες στα φιλικά του καλοκαιριού αλλά ως 17χρονος μάλλον θα αργήσει λίγο να βρεθεί σε επίσημο παιχνίδι της πρώτης ομάδας.

Σε λίγο θα κουβαλήσει και την γυναίκα του ο Παλ Ντάρνταϊ, την πρώην διεθνή παίκτρια του χάντμπολ, Μόνικα Σέμελροτ σε κάποιο πόστο. Κρίμα είναι να λείπει η μαμά…

Πέρα από την πλάκα τώρα, πάμε στα του ρόστερ. Πρόβλημα από το πουθενά με τον Μάρκους Γκέρζμπεκ, τον βασικό τερματοφύλακα. Χαρές και πανηγύρια με την επιστροφή του (έπειτα από τέσσερα έτη). Το πρόβλημα; Πλακώθηκε στις μπουνιές στην Αυστρία κατά την προετοιμασία (εκτός υποχρεώσεων της ομάδας) και τέθηκε σε τιμωρία επ αόριστο.

Θα αρχίσει ο Κρίστενσεν βασικός αλλά θα παραμείνει κιόλας; Είναι από τους ποδοσφαιριστές που θέλει να πουλήσει η Χέρτα ώστε να «στρώσει» τα οικονομικά. Και πότε θα γυρίσει ο Γκέρζμπεκ; Άγνωστο. Πρέπει να τελειώσει όλη η δικαστική διαδικασία για το προαναφερθέν συμβάν.

Σε γενικές γραμμές το ρόστερ της είναι ΟΚ για την κατηγορία αλλά μέχρι τις 31 Αυγούστου ουδείς γνωρίζει ποια θα είναι η εικόνα του. Κρίστενσεν, Κεμπφ, Ρόγκελ, Κένι, Σερντάρ, Ρίχτερ είναι ποδοσφαιριστές που τελούν υπό πώληση ή δεν τελούν επισήμως αλλά αν «σκάσει» πρόταση η Χέρτα θα τους στείλει με κορδελίτσα και ευχαριστίες.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 26 Ιουνίου.

02.07: RSV Άιντραχτ Στάνσντορφ – Χέρτα Βερολίνου 0-6

07.07: Ντινάμο Βερολίνου – Χέρτα Βερολίνου 0-2

08.07: Γιάνγκ Μπόις – Χέρτα Βερολίνου 4-2

15.07: Χέρτα Βερολίνου – Μόλενμπεεκ 2-1

16.07: Χέρτα Βερολίνου – Αντβέρπ 0-1

21.07: Σταντάρ Λιέγης – Χέρτα Βερολίνου 1-1

Η ΕΙΚΟΝΑ

Δεν τη λες και γοητευτική. Έβγαλε την προετοιμασία με δύο «πιτσιρίκια» στα αμυντικά χαφ (Κλέμενζ, Μ. Ντάρνταϊ), με στοιχήματα (π.χ. Βίνκλερ) μεσοεπιθετικά, με έναν δεξιό μπακ (Ζέεφουϊκ) που επιχειρεί να επιστρέψει (ποδοσφαιρικά) από τους νεκρούς, και με μία έμπνευση (του Ντάρνταϊ) με τον χαφ Ντούντζιακ σε ρόλο αριστερού μπακ.

Δεν ξέρω. Έχω πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Θέλω να τη δω σε επίσημο παιχνίδι, μετά τις 31 Αυγούστου. Πολλά μπορεί να αλλάξουν ως τότε.

ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Τρίτο τερμάτισε στη σεζόν 2021-2022, τρίτο τερμάτισε και στην περασμένη σεζόν. Εκ νέου δεν τα κατάφερε όμως στα παιχνίδια διαβάθμισης και παρέμεινε στη δεύτερη κατηγορία. Στις αναμετρήσεις με τη Στουτγκάρδη πήρε μία καλή ιδέα για όσα του λείπουν από το επίπεδο της πρώτης κατηγορίας.

Ήταν ομάδα που ζούσε από την επίθεση, που σπάνια κατόρθωνε να έχει σταθερή εικόνα στο αμυντικό κομμάτι. Το κατάφερνε καλά ως γηπεδούχος (πρόσφατο ρεκόρ 8-2-0), στις περισσότερες αποστολές της κατόρθωνε μέσω της επιθετικής παραγωγής της να καλύπτει τα όποια λάθη στοίχιζαν στα μετόπισθεν.

Στις εξόδους της δε, τα αμυντικά προβλήματα ήταν περισσότερα και η επίθεση λιγότερο εύστοχη από ότι εντός έδρας.

Αποφάσισε να συνεχίσει με προπονητή τον Τιμ Βάλτερ παρά την αποτυχία προβιβασμού, ας δούμε τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Γκιγιέρμε Ράμος (κεντρικός αμυντικός, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Ντένις Χαντζικαντούνιτς (κεντρικός αμυντικός, Ρόστοβ), Ιγκνάς φαν ντερ Μπρεμπτ (δεξιός μπακ, δανεικός από τη Σάλτσμπουργκ), Νίκολας Ολιβέιρα (αριστερός μπακ, προωθήθηκε από τη δεύτερη ομάδα), Ιμάνουελ Φέραϊ (επιθετικός χαφ, Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ), Λεβίν Εζτουνάλι (επιθετικός χαφ, Ουνιόν Βερολίνου), Τομ Ζάνε (επιθετικός, προωθήθηκε από τη δεύτερη ομάδα).

Γύρισαν: Μάρκο Γιοχάνσον (τερματοφύλακας, τέλος δανεισμού στην Μπόχουμ), Στέφαν Αμπρόζιους (κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού στην Καρλσρούη).

Έφυγαν: Λέο Όπερμαν (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, δανεικός στην Αρμίνια Μπίλεφελντ), Μαξιμίλιαν Ρορ (κεντρικός αμυντικός, δανεικός πέρσι στην Πάντερμπορν, πωλήθηκε σε αυτή), Χάβι Μοντέρο (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από την Μπεσίκτας), Νοά Κάτερμπαχ (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από την Κολωνία), Σόνι Κίτελ (συχνά βασικός μεσοεπιθετικός, Ράκοβ), Χαβιέ Αμαέτσι (αναπληρωματικός ακραίος μεσοεπιθετικός, Μαγδεβούργο), Φίλιπ Μπίλμπιγια (αναπληρωματικός μεσοεπιθετικός, Πάντερμπορν), Ρόμπιν Μάισνερ (επιθετικός, δανεικός πέρσι στη Βικτόρια Κολωνίας, Ντινάμο Δρέσδης), Νταουντά Μπελέμ (αναπληρωματικός επιθετικός, δανεικός στην Ίνγκολσταντ).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Η επίθεση ήταν καλή και έγινε καλύτερη με τις προσθήκες των Φέραϊ, Εζτουνάλι. Μεσοεπιθετικά βεβαίως. Αξιόπιστη εναλλακτική του φορ περιοχής (Γκλάτσελ) πάλι δεν έχει, οπότε πάλι θα σταυρώνει τα δάχτυλα ώστε αυτός να μείνει υγιής σε όλη τη σεζόν. Πέρσι το κατάφερε.

Όλα τα λεφτά ήταν το πώς θα ενίσχυε την άμυνα. Ήθελε τουλάχιστον έναν κεντρικό αμυντικό και έναν δεξιό μπακ. Ποσοτικά τους πήρε. Δύο στόπερ μάλιστα, τον Ράμος και τον (μα είναι επώνυμο αυτό;) Χαντζακαντούνιτς. Ο δεξιός μπακ που έφτασε είναι ο κύριος φαν ντερ Μπρεμπτ αλλά συμπαθάτε με. Δεν έχω ιδέα για το τι ψάρια πιάνει.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 26 Ιουνίου.

02.07: Φέρντεν – Αμβούργο 2-3

07.07: Βικτόρια Πλζεν – Αμβούργο 3-3

15.07: Σάλτσμπουργκ – Αμβούργο 4-1

22.07: Ρέιντζερς – Αμβούργο 2-1

Η ΕΙΚΟΝΑ

Αμβούργο we have (again) a problem. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν ξανά η άμυνα. Η προετοιμασία δεν πήγε καλά σε αυτόν τον τομέα. Και πώς να πάει; Οι 2/4 βασικούς (Σόνλαου, Μούχαϊμ) έχασαν όλο το βασικό στάδιο, ένας άλλος στόπερ (Ντάβιντ) το μεγαλύτερο.

Έσκασαν και κάτι τραυματισμοί στο τελευταίο φιλικό στη Γλασκώβη και έδεσε το γλυκό. Δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να σουλουπωθεί πίσω ο «δεινόσαυρος» δεν έχει δουλέψει ακόμα με τους νεοφερμένους του.

Αν στρώσει έστω και λίγο τα μετόπισθεν θα ανέβει περίπατο διότι επιθετικά είναι καλή ομάδα. Αν δεν στρώσει όμως μπορεί να πάθει ότι και πέρσι (και πρόπερσι…)

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

Στη δεύτερη σεζόν της με τον Ντάνιελ Τιούν προπονητή βελτίωσε κατά πολύ το τελικό της πλασάρισμα. Από δέκατη το 2022 βρέθηκε τέταρτη. Μπορούσε και πιο πάνω, αλλά διάφοροι παράγοντες (αρκετοί τραυματισμοί, αγωνιστικές αδυναμίες εκτός έδρας) της στοίχισαν.

Για ακόμα μία σεζόν ήταν ιδιαίτερα δυνατή στο γήπεδό της. Συνήθως έφερνε βόλτα τις «βατές» αντιπάλους, μόνο μία φορά κατάφερε όμως να κερδίσει κάποια εκ των πρωτοπόρων.

Ως φιλοξενούμενη όσο δεν βρίσκονταν πίσω στο σκορ έκανε καλή δουλειά αμυντικά και συχνά έκλεβε τις νίκες με λίγες ενέργειες σε αντεπιθέσεις. Αρκετές φορές όμως είχε δει χαζά σφάλματα να της στοιχίζουν ή να βρίσκεται πίσω στο σκορ και να χάνει το τακτικό πλεονέκτημα.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Κάρολ Νίμτσικι (τερματοφύλακας, Κρακοβία), Γιάνικ Ένγκελχαρντ (αμυντικός χαφ, Φράιμπουργκ ΙΙ), Ελιόν Φερνάντες Νέτο (χαφ, προωθήθηκε από την U19), Ντάνιελ Μπουνκ (χαφ, προωθήθηκε από την U19), Βίνσεντ Βέρμαϊ (επιθετικός, Φράιμπουργκ ΙΙ).

Γύρισαν: Γιάμιλ Ζίμπερτ (κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού στη Βικτόρια Κολωνίας).

Έφυγαν: Ράφαελ Βολφ (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ελεύθερος), Κρίστοφ Κλάρερ (συνήθως βασικός κεντρικός αμυντικός, Ντάρμσταντ), Μίχαλ Καρμπόβνικ (βασικός αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από την Μπράιτον), Τζόριτ Χέντριξ (ενίοτε βασικός αμυντικός χαφ, ελεύθερος), Κουαντό Μπαά (αριστερός χαφ, τέλος δανεισμού από τη Γουότφορντ), Νανά Αμπομά (αναπληρωματικός αριστερός χαφ, ελεύθερος), Κρίστοφερ Πέτερσον (ενίοτε βασικός αριστερός μεσοεπιθετικός, Χαποέλ Μπεέρ Σεβά), Νίκλας Σιπνόσκι (ακραίος μεσοεπιθετικός, δανεικός πέρσι στη Γιάν Ρέγκενσμπουργκ, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Ρούβεν Χένινγκς (συνήθως βασικός επιθετικός, Ζάντχαουζεν), Ντάβιντ Κοβνάτσκι (βασικός επιθετικός, Βέρντερ Βρέμης).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Μείον τρεις βασικοί. Ο στόπερ Κλάρερ, ο αριστερός μπακ Καρμπόβνικ και ο επιθετικός Κοβνάτσκι. Μείον τρεισίμιση βάζοντας και τον Χένινγκς.

Πόνταρε στον Βέρμαϊ για την γραμμή κρούσης. Δεν έχω εικόνα του αλλά στα φιλικά είχε σταθερή σύνδεση με τα αντίπαλα δίχτυα. Θέλει ακόμα μία προσθήκη ωστόσο.

Για τη θέση του αριστερού μπακ ο Νο2 πέρσι Γκαβορί έγινε Νο1 και εδώ περιμένω επίσης προσθήκη ως το τέλος των μεταγραφών.

Στα στόπερ είναι μείον ένας, δεν έχει κάνει κάποια κίνηση ακόμα. Πρέπει να κάνει.

Για να μην σας κουράσω πρέπει επίσης να πάρει έναν μεσοεπιθετικό.

Πότε θα τα κάνει αυτά; Έχει έναν μήνα ακόμα μπροστά της. Εκτιμά ότι θα «σκάσει» και πρόταση ώστε να παραχωρήσει τον χαφ Τανάκα και να… κονομήσει. Σε αναμονή συνεπώς.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 25 Ιουνίου.

01.07: TuRu Ντίσελντορφ – Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-6

08.07: Όσναμπρικ – Φορτούνα Ντίσελντορφ 1-1 (45 λεπτών)

08.07: Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ – Φορτούνα Ντίσελντορφ 0-1 (45 λεπτών)

14.07: Φορτούνα Ντίσελντορφ – Σλόβαν Λίμπερετς 2-1

17.07: Φορτούνα Ντίσελντορφ – Πούσκας Ακαντέμια 5-0

21.07: Φορτούνα Ντίσελντορφ – Μπόχουμ 3-1

Η ΕΙΚΟΝΑ

Μια χαρά η εικόνα της. Κλασσική ομάδα Τιούν, η σφραγίδα του είναι ξεκάθαρη. Καλή οργάνωση, ρόλοι, ιεραρχίες. Ρεαλιστικά ωστόσο με το υπάρχον ρόστερ δεν βλέπω πώς μπορεί να πάει πιο ψηλά από τέταρτη. Της λείπει βάθος και ποιότητα για παραπάνω.

Αν θα τα προσθέσει ως τη λήξη των μεταγραφών το συζητάμε ξανά. Για την ώρα δεν είναι βασική μου υποψήφια για την πρώτη τριάδα.

ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ

Πέμπτη στη σεζόν 2021-2022, πέμπτη και στην προηγούμενη. Πώς όμως; Κάκιστος πρώτος γύρος και απειλή υποβιβασμού. Αλλαγή προπονητή (άφιξη του Χίρτσελερ) και καλύτερος δεύτερος γύρος στην ιστορία της. Έφτασε να φλερτάρει με την τρίτη θέση.

Στην πλειοψηφία των παιχνιδιών της στην περίοδο Χίρτσελερ έκανε καλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι. Εξαίρεση αποτέλεσαν η φιλοξενία της Μπράουνσβαϊχ και οι επισκέψεις στο Κίελο και στο Αμβούργο.

Είχαμε μάθει από αυτές πως δεν είχε την απαραίτητη ισορροπία ως ομάδα αν βρεθεί πίσω στο σκορ και υποχρεωθεί να παίξει πιο ανοιχτά. Αν προηγηθεί όμως, όλα ήταν (σχεδόν) τέλεια.

Ως γηπεδούχος είχε καλό ρεκόρ αλλά σκόραρε πιο δύσκολα από ότι ως φιλοξενούμενη. Για αυτό και μέτρησε αρκετές ισοπαλίες. Εκτός έδρας έχει ρεκόρ 7-0-1 στην περίοδο Χίρτσελερ, αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της μεγαλύτερης άνεσης που είχε στο σκοράρισμα στις εξόδους της.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Χάουκε Βαλ (κεντρικός αμυντικός, Χόλσταϊν Κιέλου), Φίλιπ Τρόι (δεξιός-αριστερός μπακ, Φράιμπουργκ ΙΙ), Ντάνελ Σινάνι (δεξιός μεσοεπιθετικός, Νόριτς), Αντρέας Άλμπερς (επιθετικός, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ).

Παρέμειναν: Κάρολ Μετς (βασικός κεντρικός αμυντικός, δανεικός πέρσι από τη Ζυρίχη, τον αγόρασε).

Έφυγαν: Ντένις Σμαρς (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Ντούισμπουργκ), Μάρσελ Μπάιφουζ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Καρλσρούη), Κρίστοφερ Άφεφορ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Γιάνες Βίκχοφ (αναπληρωματικός δεξιός μπακ, Χεράκλες), Μπετίμ Φάζλι (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Ζανκτ Γκάλεν), Λούκα Τσάντερ (αναπληρωματικός δεξιός μπακ, Ζάντχαουζεν), Λεάρτ Πακαράντα (βασικός αριστερός μπακ, Κολωνία), Φραντς Ρόγκοβ (αναπληρωματικός χαφ, Ντόρτμουντ ΙΙ), Νίκλας Γένσεν (αναπληρωματικός χαφ, υποβιβάστηκε στην U19), Λούκας Ντάσνερ (βασικός επιθετικός, Μπόχουμ), Ιγκόρ Ματάνοβιτς (αναπληρωματικός επιθετικός, τέλος δανεισμού από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ντάβιντ Ότο (αναπληρωματικός επιθετικός, Ζάντχαουζεν).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Απολύτως στοχευμένα πράγματα. Έχασε έναν βασικό, τον Πακαράντα και διάλεξε τον (άγνωστο σε εμένα) Τρόι για την αντικατάσταση. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα πετύχει το πείραμα αλλά δεν είμαι και εντός των αποδυτηρίων ώστε να ξέρω.

Η αποχώρηση του Ντάσνερ σηματοδότησε αλλαγή σκεπτικού επιθετικά. Ο Ντάσνερ ήταν ένα ψεύτικο εννιάρι, πετυχημένο. Τώρα όμως η Ζανκτ Πάουλι έχει στο ρόστερ έναν κλασσικό φορ περιοχής (Άλμπερς) και δείχνει ότι θα πάει με αυτό το στιλ στην πλειοψηφία των παιχνιδιών της.

Κατά τα άλλα διατήρησε όλον τον άλλον βασικό κορμό. Κράτησε όλους τους βασικούς στόπερ και πρόσθεσε ως επιλογή τον Βαλ που την έχει την κατηγορία. Απέκτησε και την πολυτέλεια του να μπορεί να πωλήσει τον Μέντιτς, που επιθυμεί να αγωνιστεί σε πρώτη κατηγορία.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 19 Ιουνίου.

23.06: Ντανφέρμλιν – Ζανκτ Πάουλι 0-3

30.06: Όλντενμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι 0-6

09.07: Αούστρια Λούστεναου – Ζανκτ Πάουλι 1-7

15.07: Σαμπάχ Μασαζίρ – Ζανκτ Πάουλι 1-4

15.07: Αρμίνια Μπίλεφελντ – Ζανκτ Πάουλι 0-2

22.07: Ζανκτ Πάουλι – Χαποέλ Τελ Αβίβ 3-0

Η ΕΙΚΟΝΑ

Άρχισε προετοιμασία πρώτη από όλες τις ομάδες και έδειξε ιδιαίτερα έτοιμη στα φιλικά. Έδειξε να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε και αν αυτό επιβεβαιωθεί και στον αγωνιστικό χώρο τότε η Ζανκτ Πάουλι θα είναι ίσως η πιο έτοιμη ομάδα στην έναρξη του πρωταθλήματος.

Μην ξεχνάμε. Ήταν η πιο πετυχημένη από πλευράς συγκομιδής βαθμών στον δεύτερο γύρο της περασμένης σεζόν. Επί Χίρτσελερ. Έχει τις προϋποθέσεις ώστε να παίξει «δυνατά» για την πρώτη τριάδα.

ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ

Βελτίωσε κατά μία θέση το τελικό της πλασάρισμα σε σχέση με τη σεζόν 2021-2022. Από τις καλύτερες επιθετικές γραμμές της κατηγορίας, κυρίως εντός έδρας, με προβλήματα και σκαμπανεβάσματα ως φιλοξενούμενη. Ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο ήταν εκτός έδρας, το φινάλε της σε αυτές τις αποστολές δεν ήταν καλό (0-5-2).

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Άρνε Σουλτς (τερματοφύλακας, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Φλόριαν Προυζ (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U17), Λαουρέν Κούρντα (κεντρικός αμυντικός, Μπάλινγκεν), Ντέιβιν-Πάουλ Ντόνερ (κεντρικός αμυντικός, προωθήθηκε από τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου), Βισάρ Μούσλιου (κεντρικός αμυντικός, Ίνγκολσταντ), Κίμπερλι Εζεκουέμ (αριστερός μπακ, δανεικός από τη Φράιμπουργκ), Μάτες Χάνσεν (αμυντικός χαφ, Σάλκε U19), Ντάβιντ Κινσόμπι (χαφ, Ζάντχαουζεν), Μαξ Κρούζε (μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Φίλιπ Μπίλμπιγια (αριστερός μεσοεπιθετικός, Αμβούργο), Αντριάνο Γκριμάλντι (επιθετικός, Ζάαρμπρικεν), Ιλίας Άνσα (επιθετικός, προωθήθηκε από την U19).

Γύρισαν: Γιούστους Χένκε (κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού στη Βούπερταλ), Μάρσελ Μέλεμ (χαφ, τέλος δανεισμού στη Ζάντχαουζεν), Τζέσι Εντέμ Τουγκμπενιό (επιθετικός χαφ, τέλος δανεισμού στη Φερλ).

Παρέμειναν: Μαξιμίλαν Ρορ (συνήθως βασικός κεντρικός αμυντικός ή αμυντικός χαφ, δανεικός πέρσι από το Αμβούργο, τον αγόρασε).

Έφυγαν: Λέοπολντ Τσίνγκερλε (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Λειψία), Μόριτς Σούλτσε (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Χάλεσερ), Ούβε Χίνεμαϊερ (σπάνια βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος καριέρας), Μπασίρ Χάμφρεϊς (βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από Τσέλσι U21), Ρόμπιν Μπόρμουτ (κεντρικός αμυντικός, δανεικός πέρσι στην Κάιζερσλαουτερν, Καρλσρούη), Γιάσπερ φαν ντερ Βερφ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, δανεικός στη Χάνζα Ρόστοκ), Γιόνας Καρλς (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, Βάλντχοφ Μάνχαϊμ), Ρον Σάλενμπεργκ (βασικός αμυντικός χαφ, Σάλκε), Γιούλιαν Γιούστφαν (βασικός ακραίος χαφ, Χόφενχαϊμ), Γιοχάνες Ντέρφλερ (δεξιός μπακ, δανεικός πέρσι στη Βάλντχοφ Μάνχαϊμ, υποβιβάστηκε στην U19), Ντένις Σρμπένι (ενίοτε βασικός επιθετικός, Γκρόιτερ Φιρτ), Μάρβιν Πίρινγκερ (βασικός επιθετικός, τέλος δανεισμού από Σάλκε), Ρίτσμοντ Τάτσι (αναπληρωματικός επιθετικός, Κάιζερσλαουτερν).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Απαραίτητη επισήμανση στην αρχή η παραμονή του προπονητή Λούκας Κβάσνιοκ μετά την ισπανική περιπέτεια στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Οι διοικούντες τον στήριξαν αλλά επόμενη «στραβή» θα σημάνει τον τερματισμό της συνεργασίας.

Υπήρξαν απώλειες βασικών (Χάμφρεϊς, Σάλενμπεργκ, Γιούστφαν, Πίρινγκερ) και νομίζω ότι για τα δεδομένα της είναι κάπως… υπερβολικά πολλές.

Ποσοτικά ασφαλώς και υπήρξε αντικατάσταση αλλά ειδικά για την θέση του αμυντικού χαφ (Σάλενμπεργκ) δεν είναι εύκολο να καλυφθεί το κενό, η σημασία, η επιρροή του Σάλενμπεργκ στο παιχνίδι της.

Έκανε βεβαίως το μπαμ με τον Μαξ Κρούζε, τον 35χρονο ιδιότροπο μεσοεπιθετικό. Από τον Σεπτέμβριο 2022 έχει να παίξει σε επίσημο παιχνίδι, στο ψυγείο είχε μπει στη Βόλφσμπουργκ.

Αν έχει όρεξη και είναι σοβαρός μπορεί να κάνει πλάκα στην κατηγορία. Αν δεν είναι… χοντρός δηλαδή ή αν δεν έχει άλλες υποχρεώσεις όπως τουρνουά πόκερ, εκδρομή σε χιονοδρομικό τον χειμώνα, έξοδο για μπίρες με την παρέα κλπ. Ουδέποτε ήταν ορισμός επαγγελματία.

Σε γενικές γραμμές ωστόσο τα χαφ της με προβληματίζουν. Έχουν τρεξίματα αλλά δεν ξέρω αν έχουν την περσινή ποιότητα.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 25 Ιουνίου.

01.07: Πάντερμπορν – Βούπερταλ 2-1

05.07: Πάντερμπορν – Πρόισεν Μίνστερ 4-3 (120 λεπτών)

09.07: Πάντερμπορν – Γκόρνικ Ζάμπρζε 4-0

15.07: Πάντερμπορν – Ντινάμο Δρέσδης 0-2

21.07: Λέβερκουζεν – Πάντερμπορν 1-2

22.07: Βάαλβαϊκ – Πάντερμπορν 0-3

Η ΕΙΚΟΝΑ

Θετική. Η διοίκηση της περιμένει ομάδα που θα αμφισβητήσει τη Χέρτα, τη Σάλκε και το Αμβούργο για την άνοδο. Μου μοιάζει λίγο υπερβολικό. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να βελτιώσει την περσινή της θέση. Αν με διαψεύσει, καλό για την ίδια.

ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ

Από δωδέκατη το 2021-2022, έβδομη στην περασμένη σεζόν. Το ταβάνι της έπιασε. Είχε καλή παρουσία επιθετικά στον δεύτερο γύρο, αμυντικά ωστόσο αδυνατούσε να κρατήσει ανέπαφη εστία. Καλές οι επιδόσεις της εντός έδρας (6-1-0 το πρόσφατο ρεκόρ της), όχι και εκτός (0-2-4 το πρόσφατο ρεκόρ της).

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Πάτρικ Ντρέβεζ (τερματοφύλακας, Ζάντχαουζεν), Μάρσελ Μπάιφουζ (κεντρικός αμυντικός, Ζανκτ Πάουλι), Ντάνιελ Μπόρμουτ (κεντρικός αμυντικός, Πάντερμπορν), Ντάβιντ Χέρολντ (αριστερός μπακ, δανεικός από την Μπάγερν Μονάχου ΙΙ), Ντζένις Μπούρνιτς (αμυντικός χαφ, Χάιντενχαϊμ), Ερέν Εζτούρκ (χαφ, προωθήθηκε από την U19 του συλλόγου), Λαρς Στιντλ (επιθετικός χαφ, Γκλάντμπαχ).

Γύρισαν: Κέλβιν Αράς (δεξιός μεσοεπιθετικός, τέλος δανεισμού στην Οστάνδη).

Έφυγαν: Μάριους Γκέρζμπεκ (βασικός τερματοφύλακας, Χέρτα Βερολίνου), Φέλιξ Ιρορέρε (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Ντόρτμουντ ΙΙ), Ντάνιελ Γκόρντον (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, τέλος καριέρας), Λαζάρ Μίρκοβιτς (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Φλόριαν Μπάλας (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Στέφαν Αμπρόζιους (συχνά βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από Αμβούργο), Μπάστιαν Άλγκαϊερ (δεξιός μπακ, δανεικός πέρσι στην Ουλμ, πωλήθηκε σε αυτή), Ντάνιελ Μπρόζίνσκι (αναπληρωματικός δεξιός μπακ, ελεύθερος), Τιμ Μπράιτχαουπτ (βασικός αμυντικός χαφ, Άουγκσμπουργκ), Ντόμινικ Κότερ (αριστερός χαφ, δανεικός πέρσι στη Βάλντχοφ Μάνχαϊμ, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Κιούνγκ Ροκ Τσόι (σπάνια βασικός μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Λούκας Κουέτο (αναπληρωματικός αριστερός μεσοεπιθετικός, Ντινάμο Δρέσδης), Μίκελ Κάουφμαν (βασικός επιθετικός, τέλος δανεισμού από Κοπεγχάγη), Ζιμόνε Ραπ (αναπληρωματικός επιθετικός, Ξαμάξ), Μαλίκ Μπάτμαζ (αναπληρωματικός επιθετικός, Πρόισεν Μίνστερ).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Ντρέβεζ αντί Γκέρζμπεκ στο τέρμα. Ισόποση αντικατάσταση όσων έφυγαν στα στόπερ. Πλήγμα με την αποχώρηση του Μπράιτχουπτ από τα χαφ. Εκεί βλέπω μικρή πτώση στην ποιότητα. Ο Μπούρνιτς που ήρθε ως διάδοχος νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο κάτω.

Πολυτέλεια βεβαίως ο Λαρς Στιντλ. Και στο 80% των ικανοτήτων του να εμφανιστεί (34 ετών γαρ) θα κάνει τη διαφορά στα περισσότερα παιχνίδια της Καρλσρούης στην νέα σεζόν.

Πλήγμα όμως και η αποχώρηση του Κάουφμαν από την επίθεση και ο Στιντλ δεν είναι κλασσικός φορ περιοχής. Καλό θα είναι ως το τέλος των μεταγραφών να πάρει έναν επιθετικό. Μόνο με τον Σλόιζενερ, τους «ρολίστες» Ραπ, Μαρίνο και τον «θέλω να φύγω» Ζιβζιντάντζε δεν νομίζω πως βγαίνει η σεζόν.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 22 Ιουνίου.

24.06: Στάουφενμπεργκ – Καρλσρούη 0-14

28.06: Κετς – Καρλσρούη 0-18

02.07: Τιργκουτσού Μονάχου – Καρλσρούη 2-3

06.07: Καρλσρούη – AE Ζακακίου 6-0

10.07: Βικτόρια Πλζεν – Καρλσρούη 3-0

15.07: Καρλσρούη – Μπάλινγκεν 4-0

19.07: Καρλσρούη – Λίβερπουλ 2-4

22.07: Καρλσρούη – Ντάρμσταντ 0-0

Η ΕΙΚΟΝΑ

Ο Κρίστιαν Άιχνερ υποχρεώθηκε να «συμβιβαστεί». Το αγαπημένο του 4-3-3 δεν μπορεί να εφαρμοστεί με το ρόστερ που έχει διαθέσιμο. Για αυτό και δοκίμασε το 4-4-2 με τα χαφ σε ευθεία ή σε ρόμβο στα φιλικά.

Κρατάει χαμηλά την μπάλα, λέει ότι θέλει να εξασφαλίσει γρήγορα την παραμονή και ασφαλώς και μπορεί να το πετύχει αυτό. Δεν περιμένω να έχει μπελάδες. Δεν περιμένω όμως να πηγαίνει και καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Ένας, δυο τραυματισμοί αν προκύψουν, ειδικά στα χαφ, το βάθος επιλογών από τον πάγκο δεν με καλύπτει.

ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛΟΥ

Ένατη το 2022, όγδοη την περασμένη σεζόν. Από τις πιο «δύσκολες» ομάδες ώστε να ποντάρει κανείς σε αποτέλεσμα παιχνιδιού της. Συνήθως δεν μας στεναχωρούσε βεβαίως από πλευράς τερμάτων, σχεδόν σε κάθε αποστολή της έπρεπε να σκοράρει περισσότερο απ’ όσα «τραύματα» θα της προκαλέσει η άμυνά της.

Εικόνα κοντά στο… ναυάγιο είχε αμυντικά 9/15 πιο πρόσφατες παρουσίες της στο πρωτάθλημα, στην καλύτερη θα περιόριζε τις απειλές για τα καρέ της. Πιο συχνά μάλιστα το κατάφερνε αυτό ως φιλοξενούμενη παρά ως γηπεδούχος.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Μάρσελ Ένγκελχαρντ (τερματοφύλακας, Τσβίκαου), Καρλ Γιόχανσον (κεντρικός αμυντικός, Γκέτεμποργκ), Κόλιν Κλάινε-Μπέκελ (κεντρικός αμυντικός, προωθήθηκε από τη δεύτερη ομάδα), Λάσε Ρόζενμποομ (δεξιός μπακ, Βέρντερ Βρέμης ΙΙ), Τομ Ρότε (αριστερός μπακ, δανεικός από την Ντόρτμουντ), Μάρκο Ίβεζιτς (αμυντικός χαφ, Βόζντοβατς), Νίκολαϊ Ρέμπεργκ (χαφ, Πρόισεν Μίνστερ), Ορέλ Ουαγκμπέ (αριστερός μεσοεπιθετικός, Βόλφσμπουργκ U19), Νίκλας Νίχοφ (δεξιός μεσοεπιθετικός, προωθήθηκε από τη δεύτερη ομάδα), Μπα-Μουακά Σιμακάλα (αριστερός μεσοεπιθετικός, Όσναμπρικ), Σούτο Μακίνο (επιθετικός, Σονάν), Μασαχίρο Φουτζιβάρα (επιθετικός, Χένεφ).

Γύρισαν: Νίκο Καρέρα (κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού στην Τσβίκαου), Γιόσουα Μέεζ (αριστερός μεσοεπιθετικός, τέλος δανεισμού στη Γιάν Ρέγκενσμπουργκ).

Έφυγαν: Ρόμπιν Χίμελμαν (ενίοτε βασικός τερματοφύλακας, ελεύθερος), Τιμ Σράιμπερ (ενίοτε βασικός τερματοφύλακας, τέλος δανεισμού από τη Λειψία), Χάουκε Βαλ (βασικός κεντρικός αμυντικός, Ζανκτ Πάουλι), Ζίμον Λόρεντς (συχνά βασικός κεντρικός αμυντικός, Ίνγκολσταντ), Στέφαν Τέσκερ (σπάνια βασικός κεντρικός αμυντικός, Ζανκτ Πέλτεν), Γιούλιαν Κορμπ (αναπληρωματικός δεξιός μπακ, Γκλάντμπαχ ΙΙ), Μίκελ Κιρκέσκοβ (ενίοτε βασικός αριστερός μπακ, ελεύθερος), Μάρβιν Όμπουτς (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από Κολωνία), Αλεκσάνταρ Ιγκνιόφσκι (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, ελεύθερος), Μάρσελ Μπένγκερ (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, Φερλ), Αλεξάντερ Μίλινγκ (ενίοτε βασικός χαφ, Ζάντχαουζεν), Αχμέτ Αρσλάν (επιθετικός χαφ, δανεικός πέρσι στην Ντινάμο Δρέσδης, Μαγδεβούργο), Φάμπιαν Ρέεζε (βασικός αριστερός μεσοεπιθετικός, Χέρτα), Φιν Μπάρτελζ (συχνά βασικός μεσοεπιθετικός, Άιντερταλ ΙΙ), Νοά Αβούκου (αναπληρωματικός επιθετικός, Άιντραχτ Νόρντερστεντ), Κουασί Οκιερέ Βριντ (ενίοτε βασικός επιθετικός, δανεικός στην Όσναμπρικ).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Ο κακός (ή καλός) χαμός. Από κάθε γραμμή αποχώρησαν βασικοί ή χρήσιμοι ποδοσφαιριστές. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια όμως. Διαβάζω καλά λόγια για τον στόπερ Γιόχανσον για παράδειγμα. Μακάρι (για την ίδια). Είχε «θέματα» αμυντικά πέρσι.

Καλό ταλέντο ο Ρότε, εξαιρετική σεζόν έκανε στην τρίτη κατηγορία ο Σιμακάλα που καλείται να μπει στα παπούτσια του Ρέεζε, αξιόλογο στοίχημα ο Μακίνο επιθετικά. Μαζί έσκασε μύτη και ένας άλλος Ιάπωνας, ο Φουτζιβάρα, που έχει ωστόσο ως κύριο ρόλο να βοηθήσει τον Μακίνο στην προσαρμογή.

Σε γενικές γραμμές το ροστερ μειώθηκε ποσοστικά, ο μέσος όρος ηλικίας έπεσε από τα 27,2 στα 24,7 έτη. Ναι, έφυγαν πολλοί βασικοί, αλλά και αυτοί που ήρθαν δεν είναι άσχημες επιλογές.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 26 Ιουνίου.

28.06: Ράντσαου – Χόλσταϊν Κιέλου 0-9

01.07: Βάιχε Φλένζμπουργκ – Χόλσταϊν Κιέλου 0-1

07.07: Χόλσταϊν Κιέλου – Αννόβερο 1-2

12.07: Χόλσταϊν Κιέλου – Σλοβάτσκο 1-0

15.07: Χόλσταϊν Κιέλου – Αούστρια Λούστεναου 6-1

22.07: Ουνιόν Βερολίνου – Χόλσταϊν Κιέλου 1-2

Η ΕΙΚΟΝΑ

Δεν είδα κάποιο φιλικό της αλλά τα αποτελέσματα ήταν καλά και αφήνουν… υποψία προόδου στο αμυντικό κομμάτι. Έχει αλλάξει το στιλ της μάλιστα εκεί. Πέρσι έπαιζε κλασσικό μαν του μαν, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία. Φέτος αρχίζει να αμύνεται σε ζώνη και μετά γυρίζει σε μαν του μαν.

Οι «πελαργοί» μάλλον οδεύουν για ασφαλή σεζόν με πιθανό τελικό πλασάρισμα σε μονοψήφια θέση αλλά όχι και εντός της πρώτης τριάδας.

ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ

Έκανε εξαιρετικό πρώτο γύρο με κύριο όπλο τις εκτός έδρας επιδόσεις (αήττητη), άδειασε, ξεφούσκωσε στον δεύτερο (και εξαιτίας προσπάθειας αλλαγής αγωνιστικού στιλ) και υποχώρησε στη μέση της βαθμολογίας. Ως νεοφερμένη ωστόσο το ότι εξασφάλισε άνετα την παραμονή είναι επιτυχία.

Κύριο πρόβλημα της στον δεύτερο γύρο ήταν οι εκτός έδρας εμφανίσεις της. Τελείωσε το πρωτάθλημα με ρεκόρ 0-2-6 σε αυτές και σκόραρε μόνο στα 1/8 παιχνίδια. Γενικά στο 2023 είχε χάσει εκτός έδρας την άνεση στο σκοράρισμα, δεν ήταν κυνική. Το μηδέν αμυντικά σπάνια το κρατούσε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως έδρας.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Γιάν Ελφέντι (κεντρικός αμυντικός, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Τιμότεους Πούχατς (αριστερός μπακ, δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου), Τομπίας Ρασλ (χαφ, Γκρόιτερ Φιρτ), Ρίτσμοντ Τάτσι (επιθετικός, Πάντερμπορν), Ράγκναρ Άκε (επιθετικός, Άιντραχτ Φρανκφούρτης).

Γύρισαν: Νιλ Γκιμπς (αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού στην Αστόρια Βάλντορφ), Χικμέτ Τσίφτσι (χαφ, τέλος δανεισμού στην Γκεζτέπε).

Έφυγαν: Γιόνας Βάιαντ (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Έσσεν Κάσσελ), Ρόμπιν Μπόρμουτ (συχνά βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από Πάντερμπορν), Ντόμινικ Σαντ (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, Πρόισεν Μίνστερ), Νίκολαϊ Ραπ (βασικός αμυντικός χαφ, τέλος δανεισμού από Βέρντερ Βρέμης), Άγγελος Σταυρίδης (αναπληρωματικός μεσοεπιθετικός, δανεικός στη Χόμπουργκ), Νικολά ντε Πρεβίλ (αναπληρωματικός επιθετικός, Τρουά), Μουχάμεντ Κίπριτ (αναπληρωματικός επιθετικός, ελεύθερος).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Το θετικό: Δεν έχασε κανέναν βασικό. Το υποψήφιο θετικό. Η άφιξη των Τάτσι, Άκε αύξησε τις επιθετικές επιλογές. Στην πράξη θα μάθουμε αν αυτή η αύξηση θα συνδυαστεί και με αύξηση της ποιότητας ώστε να αρχίσει να βρίσκει λύσεις δημιουργίας απέναντι σε κλειστές άμυνες.

Έχει βαθύ ρόστερ στα χαφ, μπορεί να παίζει και με αμυντικές διατάξεις στη μεσαία γραμμή και με περισσότερο δημιουργικές, νομίζω ότι στο σύνολο των κινήσεων είναι έστω και κατά ένα κλικ καλύτερη από πέρσι ως προς τις διαθέσιμες επιλογές.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 19 Ιουνίου.

22.06: Λούιβιλ – Κάιζερσλαουτερν 1-2

28.06: Μινεσότα – Κάιζερσλαουτερν 2-1

08.07: Επίλεκτοι Έρεξαϊμ – Κάιζερσλαουτερν 1-14

15.07: Κάιζερσλαουτερν – Νόριτς 0-0

22.07: Χόμπουργκ – Κάιζερσλαουτερν 1-4

Η ΕΙΚΟΝΑ

Στατιστικά οι νεοφερμένες ομάδες στη δεύτερη κατηγορία τα πηγαίνουν χειρότερα στη δεύτερη σεζόν τους σε αυτή. Με την Κάιζερσλαουτερν έχω την… υποψία ότι αυτό μπορεί να μη συμβεί.

Ίσως έχω υπερβολική εμπιστοσύνη στον προπονητή της και να πέφτω έξω εξαιτίας αυτού. Θεωρώ ωστόσο ότι μπορεί να εξασφαλίσει άνετα την παραμονή και να επαναλάβει ένα πλασάρισμα σε μονοψήφια θέση.

ΑΝΝΟΒΕΡΟ

Η πρώτη σεζόν του Στέφαν Λάιτλ στην τεχνική ηγεσία δεν πήγε καλά. Ο πρώτος γύρος ήταν μια χαρά αλλά στον δεύτερο η μία σφαλιάρα διαδέχονταν την άλλη.

Κύριο πρόβλημα ήταν η αμυντική λειτουργία. Στο 2023 έχει δεχτεί 37 γκολ σε 17 εμφανίσεις, μόνο μία φορά, απέναντι στη Νυρεμβέργη, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν.

Με… ζόρι κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του στο πόστο του προπονητή ο Λάιτλ, για δεύτερη σερί αγωνιστική περίοδο οι «κόκκινοι» έμειναν στη μέση του πουθενά στη βαθμολογία (ενδέκατοι το 2022).

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Λέον Ουμάρ Βέκσελ (τερματοφύλακας, Ρέντινγκχαουζεν), Μάρσελ Χάλστενμπεργκ (κεντρικός αμυντικός/αριστερός μπακ, Λειψία), Μπρούκλιν Εζέ (αριστερός μπακ, Βέεν Βίζμπαντεν), Μάριους Βερλ (αμυντικός χαφ, 1860 Μόναχο), Μαξ Κρίστιανσεν (αμυντικός χαφ, Γκρόιτερ Φιρτ).

Παρέμειναν: Μπράιτ Αρέι-Εμπί (συχνά βασικός κεντρικός αμυντικός, δανεικός πέρσι από την Μπάγερν, τον αγόρασε).

Έφυγαν: Εκίν Τσελέμπι (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, Ροτ Βάις Έσσεν), Γκαέλ Οντουά (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, Σερβέτ), Τιμ Βάλμπρεχτ (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, ελεύθερος), Έρικ Ούλμαν (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, Αννόβερο ΙΙ), Λόρενς Ενάλι (δεξιός χαφ, δανεικός πέρσι στη Ροτ Βάις Έσσεν, Γκόρνικ Ζάμπρζε), Ζεμπάστιαν Κερκ (αναπληρωματικός επιθετικός χαφ, ελεύθερος), Ζεμπάστιαν Στόλτσε (αναπληρωματικός μεσοεπιθετικός, Ζάντχαουζεν), Χέντρικ Βάινταντ (σπάνια βασικός επιθετικός, τέλος καριέρας), Μαξιμίλιαν Μπάιερ (βασικός επιθετικός, τέλος δανεισμού από Χόφενχαϊμ), Ζίμον Στέλε (επιθετικός, δανεικός πέρσι στη Βικτόρια Κολωνίας, ελεύθερος).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Επί της ουσίας θα είχε γίνει το τίποτα. Ο Εζέ έκανε συμπαθητική σεζόν στην τρίτη κατηγορία και μπορεί να βοηθήσει, ο Κρίστιανσεν την «έχει» την κατηγορία και είναι καλή επιλογή για τα χαφ.

Μόλις προ λίγων ημερών ολοκληρώθηκε η αγορά του Χάλστενμπεργκ από τη Λειψία που ανεβάζει πολύ την ποιότητα στην αμυντική γραμμή, συνεπώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα «αγκάθι» και ένα ερώτημα.

Το ερώτημα είναι αν ο επιθετικός χαφ Λούις Σάουμπ θα κάνει σεζόν όπως στον δεύτερο γύρο πέρσι. Εκεί ναι, έκανε τη διαφορά. Γκολ, ασίστ, δημιουργία. Θύμισε τα παλιά καλά του. Με αυτόν σε καλή κατάσταση το Αννόβερο είναι «άλλη» ομάδα μπροστά.

Το «αγκάθι» είναι η έλλειψη γκολτζή. Από τους Τόιχερτ, Τρεζόλντι, Νίλσεν, Φώτη, μόνο ο πρώτος είχε συμπαθητική σύνδεση με τα αντίπαλα δίχτυα στο προηγούμενο πρωτάθλημα.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 24 Ιουνίου.

28.06: Ράμλινγκεν Έλερσχαουζεν – Αννόβερο 0-3

01.07: Χίλντεσχαϊμ – Αννόβερο 0-4

07.07: Χόλσταϊν Κιέλου – Αννόβερο 1-2

16.07: Αννόβερο – Γκόρνικ Ζάμπρζε 3-0 (45 λεπτών)

16.07: Αννόβερο – Κολωνία 1-0 (45 λεπτών)

19.07: Αννόβερο – Ντούισμπουργκ 3-0

22.07: Αννόβερο – Βιγιαρεάλ 0-2

22.07: Αννόβερο – Βιγιαρεάλ 3-0

Η ΕΙΚΟΝΑ

Στην προετοιμασία ο Στέφαν Λάιτλ είχε πολλά παράπονα από την επίθεση, δεν ήταν ευχαριστημένος. Τα αποτελέσματα δεν ήταν άσχημα αλλά ξέρει πως θα υπάρξουν παιχνίδια που μόνο η καλή αμυντική οργάνωση δεν θα αρκεί ώστε να έρθουν οι νίκες.

Αν καταφέρει ως το τέλος των μεταγραφών να πάρει έναν φορ της προκοπής τότε μπορεί να «χτυπήσει» την πρώτη τριάδα. Δίχως αυτόν νομίζω ότι θα έχει ταβάνι την πέμπτη, έκτη θέση. Και δεν ξέρω αν αυτό θα είναι ικανοποιητικό για τη διοίκηση.

ΜΑΓΔΕΒΟΥΡΓΟ

Η πρωταθλήτρια της τρίτης κατηγορίας το 2022 ήταν από τις αγαπημένες ομάδες μου στην περασμένη σεζόν της δεύτερης κατηγορίας. Πάντα επιθετικό σκεπτικό, πάντα ελάχιστη σκοπιμότητα. Απόλυτα διασκεδαστική ομάδα ώστε να την παρακολουθείς, ειδικά εκτός έδρας.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Γιούλιαν Πόλερζμπεκ (τερματοφύλακας, Λιόν), Ζαν Ουγκονέτ (κεντρικός αμυντικός, Αούστρια Λούστεναου), Άντι Χότι (κεντρικός αμυντικός, Ίντερ), Ταρέκ Σαχέντ (κεντρικός αμυντικός, ΑΚ Βερολίνου), Αχμέτ Αρσλάν (επιθετικός χαφ, Χόλσταϊν Κιέλου), Τζόνα Φάμπις (μεσοεπιθετικός, Αμβούργο ΙΙ), Χαβιέ Αμαέτσι (δεξιός μεσοεπιθετικός, Αμβούργο), Αλεξάντερ Νόλενμπεργκερ (αριστερός μεσοεπιθετικός, Μπάιροϊτ).

Παρέμειναν: Τατσούγια Ίτο (συχνά βασικός ακραίος μεσοεπιθετικός, δανεικός πέρσι από τη Σιντ Τρούιντεν, τον αγόρασε).

Έφυγαν: Τομ Σλίτερ (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Μαγδεβούργο ΙΙ), Τιμ Μπος (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Έλφερζμπεργκ), Αλεξάντερ Μπίτροφ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Λέον Σμέκελ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Τιμ Ζέχελμαν (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Βάλντχοφ Μάνχαϊμ), Μαξιμίλιαν Ούλμαν (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από Βενέτσια), Αντρέας Μίλερ (βασικός αμυντικός χαφ, Ντάρμσταντ), Γιούλιαν Ρίκμαν (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, Βάλντχοφ Μάνχαϊμ), Μόριτς Μπρόνι Κβάρτενγκ (βασικός μεσοεπιθετικός, Μπόχουμ), Μαξιμίλιαν Φράντσκε (αναπληρωματικός δεξιός μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Φλόριαν Κατ (αναπληρωματικός αριστερός μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Κάι Μπρίνκερ (αναπληρωματικός επιθετικός, Ζάαρμπρικεν), Λεό Σιέντσα (αναπληρωματικός επιθετικός, Ουλμ).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Επιτρέψτε μου παρακαλώ να γράψω ότι τη γουστάρω. Με εξαίρεση τον Κβάρτενγκ δεν έχασε κάποιον βασικό. Στην θεωρία αύξησε τον συναγωνισμό στις θέσεις της άμυνας και του τερματοφύλακα και μπροστά έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς ικανούς να υπηρετήσουν το στιλ παιχνιδιού της επί Τιτς.

Την περιμένω ξανά διασκεδαστική, με άγνοια κινδύνου και τουλάχιστον τόσο καλή όσο πέρσι. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει και ένα δυο βήματα πιο πάνω στη βαθμολογία.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 22 Ιουνίου.

28.06: Ροτ Βάις Τσερμπστ – Μαγδεβούργο 0-14

01.07: Βέστερχαουζεν – Μαγδεβούργο 0-4

08.07: Μαγδεβούργο – ΑΕ Ζακακίου 8-1

14.07: Μαγδεβούργο – Νόρντζελαντ 2-0

14.07: Μαγδεβούργο – Γιούροτουρς Κίτσμπιελ 1-0

23.07: Μαγδεβούργο – Σεβίλλη 3-1

Η ΕΙΚΟΝΑ

Λένε ότι ομάδες που τελειώνουν την καλοκαιρινή προετοιμασία μόνο με νίκες πρέπει να τις φοβόμαστε λίγο, αλλά στην περίπτωση του Μαγδεβούργου το πιο σημαντικό είναι ότι διατήρησε το στιλ ποδοσφαίρου που μας παρουσίασε πέρσι. Ζήτω η επίθεση.

ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ

Έχοντας υποβιβαστεί το 2022 από την πρώτη κατηγορία περίμενε πως θα είχε πιο καλό ρόλο στην περασμένη σεζόν της δεύτερης. Αμ δε. Ο προπονητής που διάλεξε (Μαρκ Σνάιντερ) απέτυχε, ο Αλεξάντερ Τσόρνινγκερ τον αντικατέστησε, φρόντισε ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή αλλά ουδέν περισσότερο.

Είχε καλές επιδόσεις ως γηπεδούχος με αμυντική ασφάλεια στα περισσότερα παιχνίδια της σε αυτό τον ρόλο, αλλά εκτός έδρας δεν… Το πρόσφατο ρεκόρ της ως φιλοξενούμενη ήταν 1-2-7 και η μόνη νίκη επιτεύχθηκε απέναντι στην ουραγό Ζάντχαουζεν. Με εξαίρεση αυτή την αποστολή δέχτηκε τέρμα ή τέρματα στις υπόλοιπες, είχε αδυναμία στο να διατηρήσει τον ρυθμό υπό έλεγχο και να αποφύγει τις απειλές.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Γιόνας Ούρμπιχ (τερματοφύλακας, δανεικός από την Κολωνία), Μαξιμίλιαν Ντιτς (κεντρικός αμυντικός, προωθήθηκε από τη δεύτερη ομάδα), Κερίμ Τσαλχάνογλου (αριστερός μπακ, Σάλκε), Ρόμπερτ Βάγκνερ (αμυντικός χαφ, δανεικός από τη Φράιμπουργκ), Ορέστης Κιομουρτζόγλου (αμυντικός χαφ, Χαρτς), Τζομέιν Κόνζμπρουχ (χαφ, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Τιμ Λέμπερλε (μεσοεπιθετικός, δανεικός από την Κολωνία), Ντένις Σρμπένι (επιθετικός, Πάντερμπορν).

Παρέμειναν: Λούκας Πέτκοβ (ενίοτε βασικός επιθετικός χαφ, δανεικός πέρσι από Άουγκσμπουργκ, ανανέωση δανεισμού).

Έφυγαν: Ζεμπάστιαν Γκρίζμπεκ (βασικός κεντρικός αμυντικός, Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ), Όλιβερ Φομπασάμ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, υποβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα), Μάρκο Γιόν (συνήθως βασικός αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από Χόφενχαϊμ), Μαξ Κρίστιανσεν (βασικός αμυντικός χαφ, Αννόβερο), Τομπίας Ρασλ (βασικός χαφ, Κάιζερσλαουτερν), Τζέρεμι Ντούντζιακ (χαφ, δανεικός πέρσι στη Χατάισπορ, Χέρτα Βερολίνου), Νιλς Ζόιφερτ (αναπληρωματικός χαφ, Ριντ), Λουσιέν Λιτμπάρσκι (αναπληρωματικός χαφ, υποβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα), Νίκο Γκριμπς (αναπληρωματικός μεσοεπιθετικός, FAC), Ρόμπιν Κερ (αναπληρωματικός επιθετικός, τέλος καριέρας), Ράγκναρ Άκε (συχνά βασικός επιθετικός, τέλος δανεισμού από Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Αφιμικό Πιλούλου (αναπληρωματικός επιθετικός, Γιαγκελόνια).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Δεν ξέρω… Πολλοί βασικοί έφυγαν. Ο Γκρίζμπεκ, ο Κρίστιανσεν, ο Ρασλ, ο Άκε. Και ΟΚ, για τον τελευταίο η άφιξη των Σρμπένι, Λέμπερλε με καλύπτει. Για τους άλλους όμως;

Ποιος θα καλύψει την πείρα και την προσωπικότητα του Γκρίζμπεκ; Είναι ισάξιοι (έστω) των χαφ που έφυγαν οι Κόνζμπρουχ, Κιομουρτζόγλου; Δεν είμαι βέβαιος.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 21 Ιουνίου.

24.06: Χέρτσογκεναουραχ – Γκρόιτερ Φιρτ 0-6

28.06: Κόμπουργκ – Γκρόιτερ Φιρτ 0-7

03.07: Μπούργκομπερμπαχ – Γκρόιτερ Φιρτ 2-5

08.07: Γκρόιτερ Φιρτ – Γκόρνικ Ζάμπρζε 4-4

15.07: Γκρόιτερ Φιρτ – Ζυρίχη 2-3

24.07: Γκρόιτερ Φιρτ – Λίβερπουλ 4-4

Η ΕΙΚΟΝΑ

Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Η επίθεση λειτούργησε, η άμυνα όχι. Παράδοξο για ομάδα Τσόρνιγκερ και περιορίζει πολύ τις φιλοδοξίες της. Ταβάνι μοιάζει να είναι η μέση της βαθμολογίας. Αν δεν σουλουπώσει την άμυνα πιο πιθανό να βρεθεί ξανά κάτω από αυτή παρά άνω.

ΧΑΝΖΑ ΡΟΣΤΟΚ

Τερμάτισε στην ίδια θέση με το 2022 αλλά στην προηγούμενη σεζόν βρέθηκε κατάφατσα με τον υποβιβασμό. Άλλαξε τον προπονητή της (Γκλέκνερ αντί Χέρτελ), τα πράγματα έγιναν χειρότερα, άλλαξε ξανά τεχνικό και ο Αλόις Σβαρτς κατάφερε να την κρατήσει στην κατηγορία.

Η τακτική Σβαρτς που δίνει προτεραιότητα στην άμυνα λειτούργησε. Η Χάνζα παρέμεινε ομάδα φτωχή στη δημιουργία και επί ημερών του, ήταν σχεδόν απαραίτητο να κρατάει το μηδέν πίσω ώστε να κερδίζει, αλλά στην τελική ευθεία της σεζόν τα κατάφερε σχεδόν περίφημα αυτά.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Ελίας Χέφτμαν (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U19 του συλλόγου), Όλιβερ Χίζινγκ (κεντρικός αμυντικός, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Γιάσπερ φαν ντερ Βερφ (κεντρικός αμυντικός, δανεικός από την Πάντερμπορν), Πάτρικ Ενκοά (κεντρικός αμυντικός/δεξιός μπακ, Ροτ Βάις Έρφουρτ), Αλεξάντερ Ρόσιπαλ (αριστερός μπακ, Βάλντχοφ Μάνχαϊμ), Ζεμπάσιαν Βασιλειάδης (αμυντικός χαφ, Αρμίνια Μπίλεφελντ), Γιόσουα Κρίγκερ (χαφ, προωθήθηκε από την U19 του συλλόγου), Μίλος Μπροζόβσκι (αριστερός χαφ, προωθήθηκε από την U19 του συλλόγου), Γιάνικ Μπάχμαν (επιθετικός χαφ, Ζάντχαουζεν), Σαρπρίτ Σινγκ (επιθετικός χαφ, Μπάγερν Μονάχου ΙΙ), Κρίστιαν Κινσόμπι (αριστερός μεσοεπιθετικός, Ζάντχαουζεν), Σερχάτ-Σεμίχ Γκιουλέρ (επιθετικός, Βούπερταλ).

Γύρισαν: Τέο Μάρτενς (αριστερός χαφ, τέλος δανεισμού στην Γκράιφσβαλντερ).

Έφυγαν: Ρικ φαν Ντρόνχελεν (βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από Ουνιόν Βερολίνου), Ράιαν Μαλόουν (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Ίνγκολσταντ), Μπένο Ντίτσε (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Χάνζα Ρόστοκ ΙΙ), Φρεντερίκ Ανάνου (ενίοτε βασικός δεξιός μπακ, Σιντ Τρούιντεν), Άντερσον Λουκοκί (ενίοτε βασικός αριστερός μπακ, τέλος δανεισμού από Μάιντς), Μόρις Λίτκα (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, τέλος καριέρας), Λούκας Φρέντε (βασικός αμυντικός χαφ, Ίνγκολσταντ), Μόρις Σρέτερ (αναπληρωματικός χαφ, 1860 Μόναχο), Ντονγκ-Γκιέονγκ Λι (αναπληρωματικός επιθετικός χαφ, τέλος δανεισμού από Ουλσάν Χιουντάι), Χάρις Ντούλιεβιτς (σπάνια βασικός αριστερός μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Ριτζ Μάνσι (αναπληρωματικός επιθετικός, ελεύθερος), Γιόν Φερχέκ (συνήθως βασικός επιθετικός, Όσναμπρικ).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Μεγάλες αλλαγές στην άμυνα. Τρεις βασικές επιλογές αποχώρησαν (Φρέντε, Μαλόουν, φαν Ντρόνχελεν). Ήρθε ο Χίζινγκ που είναι ΟΚ αλλά τραυματίστηκε και χάνει τα πρώτα παιχνίδια, ήρθε και ο φαν ντερ Βερφ που ήταν να γελάει ο κόσμος όποτε έπαιζε πέρσι στην Πάντερμπορν. Μάλλον χρειάζεται ακόμα μία προσθήκη.

Θέλει μάλλον και αριστερό μπακ διότι ο Σερφ χάνει πρώτο γύρο με τραυματισμό και έμεινε μόνο ο Ρόσιπαλ ως βασική επιλογή. Ο Ρούσκε πιο πίσω είναι καθαρά λύση ανάγκης.

Μου άρεσαν οι προσθήκες που έγιναν στα χαφ (Μπάχμαν, Βασιλειάδης). Είναι ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν στο στιλ του Σβαρτς και καλύπτουν την αποχώρηση του Φρέντε.

Επιθετικά δεν ξέρω αν θα υπάρξει πρόοδος. Οι Σινγκ και Κινσόμπι που ελπίζει να τη βελτιώσουν μεσοεπιθετικά είναι απρόβλεπτοι, ο Γκιουλέρ που ήρθε ως πρώτος σκόρερ του Δυτικού Ομίλου της Ρεγκιονάλιγκα (23 γκολ σε 29 παιχνίδια), δεν έδειξε ικανός να πάρει θέση βασικού από τον Χίντερζεερ (λίγος πέρσι).

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 26 Ιουνίου.

28.06: Έλμενχορστ – Χάνζα Ρόστοκ 0-19

02.07: Χάνζα Ρόστοκ – Επίλεκτοι Ρόστοκ 7-0

05.07: Μάλχοβερ – Χάνζα Ρόστοκ 0-9

11.07: Χάνζα Ρόστοκ – Άλτγκλινικε 2-3

14.07: Πογκόν Στέτιν – Χάνζα Ρόστοκ 0-2

19.07: Χάνζα Ρόστοκ – Ντινάμο Βερολίνου 1-1

22.07: Χάνζα Ρόστοκ – Σεβίλλη 2-1

Η ΕΙΚΟΝΑ

Πίσω σταθερή, μπροστά αποτελεσματική θα είναι ξανά το σχέδιο. Θα πάψει όμως να βασίζεται μόνο στον Κάι Πρέγκερ στο σκοράρισμα; Θα βρει βοήθειες και από άλλους;

Θέλει να κάνει την τρίτη σερί σεζόν της στην κατηγορία πιο ήρεμη. Να εξασφαλίσει την παραμονή δίχως περιπέτειες. Με εικόνα αντίστοιχη της περσινής περιόδου Σβαρτς, ναι μπορεί να το πετύχει.

Θα είναι όμως από τις ομάδες που αν αναζητάτε θέαμα καλύτερα να την αποφύγετε.

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

Ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση της περασμένης σεζόν. Άρχισε με στόχο να προβιβαστεί και βρέθηκε να εξασφαλίζει την παραμονή μόλις στην τελευταία αγωνιστική. Άλλαξε προπονητή δύο φορές, χρειάστηκε να αναλάβει τεχνικός ο αθλητικός διευθυντής Ντίτερ Χέκινγκ ώστε να πετύχει έστω την παραμονή. Αγωνιστικά απογοήτευσε.

Είχε σημαντική αδυναμία στις αποστολές ανάληψης πρωτοβουλίας, σκόραρε με το σταγονόμετρο είτε εντός είτε εκτός έδρας, τουλάχιστον επί Χέκινγκ βελτίωσε την αμυντική συμπεριφορά της (έξι γκολ παθητικό στα τελευταία εννέα παιχνίδια της ως γηπεδούχος).

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Νίκολας Όρτεγκελ (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U19), Ιβάν Μάρκεθ (κεντρικός αμυντικός, Ναϊμέγκεν), Αχμέτ Γκιρλεγιέν (κεντρικός αμυντικός, Βέεν Βίζμπαντεν), Γιάνικ Χόφμαν (δεξιός μπακ, προωθήθηκε από την U19), Αλί Λουνέ (αμυντικός χαφ, προωθήθηκε από την U19), Πάσκαλ Φουκς (χαφ, προωθήθηκε από την U19), Νταϊτσι Χαγιάσι (ακραίος μεσοεπιθετικός, δανεικός από τη Σιντ Τρούιντεν), Κανζί Οκουνούκι (ακραίος μεσοεπιθετικός, Ομίγια Άρντια), Τζόζεφ Χάνγκμπο (δεξιός μεσοεπιθετικός, Γουότφορντ), Τσαν Ουζούν (επιθετικός, προωθήθηκε από την U19).

Παρέμειναν: Γιάνες Χορν (ενίοτε βασικός κεντρικός αμυντικός ή αριστερός μπακ, δανεικός πέρσι από την Μπόχουμ, τον αγόρασε), Γενς Κάστροπ (συνήθως βασικός δεξιός μπακ-χαφ, δανεικός πέρσι από την Κολωνία ΙΙ, τον αγόρασε).

Έφυγαν: Πέτερ Βίνταλ Γένσεν (συχνά βασικός τερματοφύλακας, τέλος δανεισμού από Αλκμάαρ), Λούις Μπρόινιχ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, δανεικός στη Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Σαντίκ Φοφανά (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από Λέβερκουζεν), Φάμπιαν Νίρνμπεργκερ (συνήθως βασικός αριστερός μπακ-χαφ, Ντάρμσταντ), Φλόριαν Φλικ (συχνά βασικός αμυντικός χαφ, τέλος δανεισμού από Σάλκε), Λίνο Τέμπελμαν (βασικός χαφ, τέλος δανεισμού από Φράιμπουργκ), Γκουστάβο Πουέρτα (αναπληρωματικός χαφ, τέλος δανεισμού από τη Λέβερκουζεν), Σον Μπλουμ (αναπληρωματικός δεξιός χαφ, Κάιζερσλαουτερν ΙΙ), Ντάνι Μπλουμ (αναπληρωματικός αριστερός χαφ, ελεύθερος), Μάνουελ Βίντσχαϊμερ (μεσοεπιθετικός, δανεικός πέρσι στην Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ, δανεικός στην Αρμίνια Μπίλεφελντ), Έρικ Σουράνοβ (αναπληρωματικός επιθετικός, Μακάμπι Χάιφα), Πασκάλ Κέπκε (αναπληρωματικός επιθετικός, Ντούισμπουργκ), Πολ-Φιλίπ Μπεσόνγκ (επιθετικός, δανεικός πέρσι στην Άουε, Ντόρτμουντ ΙΙ), Κουαντό Ντουά (βασικός επιθετικός, Λουντογκόρετς).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Το πρώτο ερώτημα που έπρεπε να απαντήσει ήταν ο προπονητής της νέας σεζόν. Ο βοηθός Κρίστιαν Φιέλ παρουσιάζονταν ως η βασική ιδέα της, ο Ντίτερ Χέκινγκ επέμεινε για αυτόν, παρά τις διαφωνίες εντός των τειχών, και το κατάφερε. Ο 43χρονος αποτελεί τον νέο τεχνικό των Φράγκων.

Θέλει να παίξει πιο πολύ από τα άκρα και πιο επιθετικά. Εκεί επικέντρωσε στις μεταγραφές διότι από όσους υπήρχαν μόνο ο Γκόλερ είχε τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται.

Πήρε τους δύο Ιάπωνες, τον Οκουνούκι (κλασσικός ακραίος) και τον Χαγιάσι (παίζει και κεντρικά). Ο ακραίος μεσοεπιθετικός Χούνγκμπο αποκτήθηκε επίσης. Αν τους ξέρω; Όχι. Δεν έχω εικόνα τους. Στη θεωρία ωστόσο πήρε παίκτες για αυτό που θέλει να παίξει.

Συνολικά νομίζω ότι χάθηκε ποιότητα (Νίρνμπεργκερ, Τέμπελμαν, Ντουά είναι μείον τρεις βασικοί) αλλά σιγά τα ωά. Και που την είχε πέρσι μήπως έπαιξε ποδόσφαιρο της προκοπής;

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 20 Ιουνίου.

28.06: Χέρσμπρουκ – Νυρεμβέργη 1-13

01.07: Νυρεμβέργη – Παρντούμπιτς 1-0

09.07: Νυρεμβέργη – Ντιοσγκιόρι 3-1

13.07: Νυρεμβέργη – Άρσεναλ 1-1

14.07: Νυρεμβέργη – Ζάαρμπρικεν 1-2

22.07: Ούντερχαχινγκ – Νυρεμβέργη 1-2

22.07: 1860 Μόναχο – Νυρεμβέργη 0-3

Η ΕΙΚΟΝΑ

Στέλνει θετικά μηνύματα επιθετικής βελτίωσης, αν και το τελείωμα των φάσεων δείχνει να παραμένει θέμα. Λογικά θα είναι πιο ελκυστική στο μάτι σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και τη βλέπω να τερματίζει κάπου στο 6-9. Για παραπάνω δύσκολο το κόβω.

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΧ

Κατάφερε να μείνει στην κατηγορία και είναι ευχαριστημένη για αυτό. Ήταν από τις νεοφερμένες ομάδες δεν είχε κάτι υψηλότερο ως στόχο.

Ως γηπεδούχος βάσιζε το σχέδιό της στο να καταφέρει να πιέσει στα χαφ, να κλέψει μπάλες και να οδηγήσει τη συνάντηση στη δύναμη. Στην τεχνική και στο ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας δεν το είχε.

Στις εκτός έδρας παρουσίες της η άμυνά της έχανε αρκετά συχνά τον έλεγχο, είχε τη χειρότερη εκτός έδρας αμυντική επίδοση (37 γκολ παθητικό) στο πρωτάθλημα, αλλά επιθετικά ήταν συνεπής. Σκόραρε στις 13/14 τελευταίες εμφανίσεις της ως φιλοξενούμενη.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Τίνο Κάσαλι (τερματοφύλακας, Άλταχ), Τζάστιν Ντούντα (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U19), Ρόμπερτ Ιβάνοβ (κεντρικός αμυντικός, Βάρτα), Ζεμπάστιαν Γκρίζμπεκ (κεντρικός αμυντικός, Γκρόιτερ Φιρτ), Μάρβιν Ρίτμιλερ (δεξιός μπακ, Χάιντενχαϊμ), Ραμί Ζουαουϊ (χαφ, προωθήθηκε από την U19 του συλλόγου), Γιόχαν Γκόμες (μεσοεπιθετικός, Τσβίκαου), Καάν Τσάλισκανερ (μεσοεπιθετικός, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Γιουσέφ Αμίν (αριστερός μεσοεπιθετικός, δανεικός από τη Φέγενορντ), Σιντί Σανέ (δεξιός μεσοεπιθετικός, Σάλκε ΙΙ), Ράιν Φίλιπ (επιθετικός, Σουίφτ Εσπεράνζ).

Γύρισαν: Γιάνικ Μπάνγκζοβ (τερματοφύλακας, τέλος δανεισμού στην Αλεμάνια Άαχεν).

Παρέμειναν: Κεϊτά Έντο (σπάνια βασικός μεσοεπιθετικός, ανανέωση δανεισμού από την Ουνιόν Βερολίνου),

Έφυγαν: Λέναρτ Σούλτσε Κέκελζουμ (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ελεύθερος), Γιάσμιν Φέιζιτς (βασικός τερματοφύλακας, τέλος καριέρας), Φίλιπ Μπένκοβιτς (βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από Ουντινέζε), Λίνους Γκέχτερ (ενίοτε βασικός κεντρικός αμυντικός, τέλος δανεισμού από Χέρτα), Φίλιπ Στρομπφ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Νέιθαν δε Μεδίνα (ενίοτε βασικός δεξιός μπακ, ελεύθερος), Μπράιαν Χένινγκ (βασικός χαφ, Βικτόρια Κολωνίας), Ιμάνουελ Φέραϊ (βασικός επιθετικός χαφ, Αμβούργο), Ταρσίς Μπονγκά (αναπληρωματικός δεξιός χαφ, 1860 Μόναχο), Ενρίκε Πένια Τσάουνερ (αναπληρωματικός αριστερός χαφ, ελεύθερος), Μεχμέτ Ιμπραϊμι (αναπληρωματικός αριστερός χαφ, τέλος δανεισμού από Λειψία), Μάνουελ Βίντσχαϊμερ (σπάνια βασικός μεσοεπιθετικός, τέλος δανεισμού από Νυρεμβέργη), Λίον Λάουμπερμπαχ (συχνά βασικός επιθετικός, Μαλίν).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Η μικρή έκπληξη ήταν η απομάκρυνση του προπονητή Μίχαελ Σίλε. Δεν το περίμενα. Ναι, δεν κατάφερε να εξελίξει την ομάδα του αλλά την κράτησε στην κατηγορία. Τέλος πάντων.

Ο διάδοχος είναι ο Γενς Χέρτελ, τεχνικός της Χάνζα Ρόστοκ ως τον Νοέμβριο του 2022, νωρίτερα του Μαγδεβούργου. Και στις δύο θητείες του πέτυχε την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία με αυτές, αλλά δεν μακροημέρευσε στη συνέχεια.

Στο πάρε δώσε μάλλον μείον τη βλέπω. Ειδικά η πώληση του Φέραϊ δεν καλύπτεται εύκολα. Ο καλύτερος δημιουργός της χαφ ήταν. Ελπίζει να της βγει ο Γκόμες σε αυτόν τον ρόλο. Δεν έχω εικόνα του.

Πλήγμα και η αποχώρηση του στόπερ Μπένκοβιτς. Εδώ ελπίζει ο Φινλανδός πανύψηλος Ιβάνοβ να αποδειχτεί άξιος διάδοχος. Επίσης δεν έχει εικόνα του ώστε να κρίνω.

Γενικά μοιάζει να είναι ΟΚ αμυντικά από πλευράς στελέχωσης και ένα κλικ κάτω σε δημιουργία από τα χαφ. Επιπλέον ερώτημα αν ο Ούτζα, ο φορ κορυφής, θα βγάλει δίχως τραυματισμούς (τον επισκέπτονται συχνά) τη σεζόν. Αν ναι, το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα της βγει έστω ένας από τους Φίλιπ, Τσάλισκανερ, Αμίν για λύσεις.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: .

23.06: Άιντραχτ Φέλκενροντε – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ 1-14

24.06: Κέστροφ – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ 0-6

01.07: Μπλάου Βάις Λόνε – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ 0-2 (60 λεπτών)

01.07: Ντρόχτερζεν Άσελ – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ 3-2 (60 λεπτών)

08.07: Όσναμπρικ – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ 0-0 (45 λεπτών)

08.07: Φορτούνα Ντίσελντορφ – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ 1-0 (45 λεπτών)

11.07: Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ – Πρόισεν Μίνστερ 1-3

15.07: Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ – Μπέτις 3-1

19.07: Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ – Χάποελ Τελ Αβίβ 0-0

22.07: Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ – Ροτ Βάις Έσσεν 1-0

Η ΕΙΚΟΝΑ

Για μάχη παραμονής μέχρι τέλους μοιάζει να οδεύει. Δεν έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον προπονητή της, δεν μου έχει δείξει ικανός στο να διαχειριστεί κατάσταση που στραβώνει.

ΕΛΦΕΡΖΜΠΕΡΓΚ

Εξαιρετική. Στη σεζόν 2021-2022 προβιβάστηκε από την τέταρτη κατηγορία στην τρίτη. Κράτησε σχεδόν όλους τους βασικούς ποδοσφαιριστές της με εξαίρεση τον Νίκο Κάργκερ, πρόσθεσε πεπειραμένους παίκτες (Γιάκομπσεν, Κορέια) και είχε βάλει ως στόχο της στην τρίτη κατηγορία την παραμονή. Ε, στο τέλος προβιβάστηκε ως πρωταθλήτρια.

Προ της έναρξης της προηγούμενης σεζόν το ερώτημα που υπήρχε ήταν αν οι αρκετοί βραχύσωμοι, και γρήγοροι, ποδοσφαιριστές της θα κατάφερναν να ανταποκριθούν στο πιο δυναμικό παιχνίδι της τρίτης κατηγορίας. Ω ναι, το κατάφεραν. Ακόμα και τη Λέβερκουζεν απέκλεισαν (4-3) στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου.

Όταν διακόπηκε για δύο μήνες το πρωτάθλημα στα μέσα του Νοεμβρίου του 2022 για το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε ρεκόρ 13-2-2, μακράν την καλύτερη επίθεση επίδοση (42 γκολ), τη δεύτερη καλύτερη αμυντική επίδοση (14 γκολ) και «αέρα» δέκα βαθμών από την τρίτη της βαθμολογίας Βέεν Βίζμπαντεν.

Ακόμα και τον πρώτο σκόρερ της στη Ρεγκιονάλιγκα (Φερνάντεθ, 15 γκολ) δεν τον χρειάζονταν. Παγκίτης είχε γίνει, ελάχιστε έπαιζε, τον Ιανουάριο αποχώρησε για την Καστεγιόν.

Έσπασε πολλά ρεκόρ στην τρίτη κατηγορία με όσα έκανε. Έγινε η πρώτη ομάδα που είχε μαζέψει 50 βαθμούς, είχε βάλει 53 γκολ και είχε δεχτεί μόνο 16 μετά από 21 αγωνιστικές. Έγινε η τέταρτη ομάδα στην ιστορία μετά τις Λειψία (2014), Κίκερς Βίρτσμπουργκ (2016) και Γιάν Ρέγκενσμπουργκ (2017) που πέτυχε διαδοχικές ανόδους και βρέθηκε στη δεύτερη κατηγορία.

Πέρασε ένα άσχημο διάστημα τον Μάρτιο με πέντε σερί παιχνίδια δίχως νίκη, διάστημα όπου η απόδοση δεν ήταν διαφορετική αλλά οι ευκαιρίες δεν μετατρέπονταν σε τέρματα, αλλά ακόμα και έτσι είχε «αέρα» δέκα βαθμών από την τρίτη Βέεν Βίζμπαντεν. Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε όμως. Στην 33η αγωνιστική ήταν μόλις στο +4 από την τρίτη Βέεν, γενικά ο δεύτερος γύρος της δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, αλλά η άνοδος επιτεύχθηκε.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Τιμ Μπος (τερματοφύλακας, Μαγδεβούργο), Άρνε Ζίκερ (αριστερός μπακ, Ζάντχαουζεν), Πάουλ Στοκ (επιθετικός χαφ, Στάινμπαχ), Γιόζεφ Μπογιάμπα (δεξιός χαφ, 1860 Μόναχο), Ντόμινικ Μαρτίνοβιτς (μεσοεπιθετικός, Βάλντχοφ Μάνχαϊμ), Ουαχίντ Φαγκίρ (μεσοεπιθετικός, δανεικός από τη Στουτγκάρδη), Νοέλ Βάινελ (επιθετικός, Κάιζερσλαουτερν).

Έφυγαν: Λούκα Μένκε (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Λορέν φον Πιεχόβσκι (σπάνια βασικός κεντρικός αμυντικός, ελεύθερος), Τομπίας Μίσνερ (αναπληρωματικός αριστερός μπακ, Μέπεν), Ντάνιελ Παντσένκο (αναπληρωματικός αμυντικός χαφ, δανεικός στην Τάιτους), Έρος Ντάτσαϊ (αναπληρωματικός χαφ, Ρέντινγκχαουζεν), Μπεν Μπόπτσιν (αναπληρωματικός επιθετικός χαφ, τέλος δανεισμού από Μάιντς), Άντον Τσίγκλερ (αναπληρωματικός δεξιός χαφ, Κέλερμπαχ), Σινάν Τεκέρτσι (αναπληρωματικός αριστερός μεσοεπιθετικός, Κίκερς Στουτγκάρδης), Βαλντρίν Μουσταφά (αναπληρωματικός επιθετικός, Βικτόρια Κολωνίας), Νικ Βόλτεμαντε (βασικός επιθετικός, τέλος δανεισμού από Βέρντερ Βρέμης).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Ο μόνος βασικός ποδοσφαιριστής που έφυγε είναι ο Βόλτεμαντε. Ουδεμία άλλη απώλεια στον βασικό κορμό της. Ελπίζει να της βγει ο Φαγκίρ ως διάδοχος (ή ο Μαρτίνοβιτς). Καλό στοίχημα με… καλή απόδοση αν το κερδίσει.

Το μοναδικό μείον που έχει στα πρώτα της βήματα στη δεύτερη κατηγορία είναι το γήπεδο. Δεν είναι έτοιμη η έδρα της, θα παίξει στο Ζάαρμπρικεν τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της.

Για τα άλλα ερωτήματα, π.χ. το αν το ρόστερ είναι ικανό να σταθεί στην κατηγορία, έχω την υποψία πως στο τέλος η απάντηση θα είναι ναι. Υποψία όμως, κρίση από όσα διαβάζω για αυτή. Θέλω να τη δω και στο γήπεδο, δεν έχω εικόνα της ακόμα.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 26 Ιουνίου.

01.07: Έλφερζμπεργκ – Γκλάντμπαχ ΙΙ 3-1

08.07: Έλφερζμπεργκ – Ίνγκολσταντ 6-2

12.07: Έλφερζμπεργκ – Χόφενχαϊμ 2-1

14.07: Έλφερζμπεργκ – Βορμάτια Βορμζ 3-0

19.07: Ζάντχαουζεν – Έλφερζμπεργκ 2-1

22.07: Βάλντχοφ Μάνχαϊμ – Έλφερζμπεργκ 0-2

Η ΕΙΚΟΝΑ

Ο τεχνικός της θέλει να διατηρήσει το επιθετικό στιλ και στη δεύτερη κατηγορία. Αν σκοράρει πολύ, όπως θέλει (κομβικοί οι ακραίοι μεσοεπιθετικοί της για αυτό), τότε θα μείνει στην κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση θα μπλέξει.

ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ

Υποβιβάστηκε από τη δεύτερη κατηγορία το 2021. Αποφάσισε να κάνει νέα αρχή και τερμάτισε άνετα στην έκτη θέση της τρίτης κατηγορίας το 2022. Έθεσε ως στόχο της για τη συνέχεια το να διεκδικήσει την άνοδο και το κατάφερε. Πώς όμως;

Άρχισε τη σεζόν 2022-2023 με προπονητή τον Ντάνιελ Σέρνινγκ, με ρόστερ που θεωρητικά είχε κερδίσει σε ποιότητα παρότι είχε χάσει τους 2/3 καλύτερους σκόρερ της (Κλάαζ, Οπόκου) και στην έναρξη του πρωταθλήματος δεν είχε καταφέρει να αγοράσει έναν φορ με τα χαρακτηριστικά του δεύτερου. Θεωρητικά είχε και μεγαλύτερη τακτική ευελιξία καθώς εκτός από το κλασσικό της 4-3-3 είχε δουλέψει στην προετοιμασία και το 4-4-2.

Τον Αύγουστο του 2022, έπειτα από έναρξη σχετικά υποτονική με σημαντικό πρόβλημα στο σκοράρισμα, είδε τον Ντάνιελ Σέρνινγκ να την εγκαταλείπει στις 18 του μήνα έχοντας δεχτεί πρόταση εργασίας από την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Από αυτή πήρε βεβαίως τον ακραίο μεσοεπιθετικό Νοέλ Νίμαν, οπότε κάλυψε και το κενό του Οπόκου.

Ο προπονητής Τομπίας Σβάινσταϊγκερ εγκατέλειψε τον Αύγουστο του 2022 τον ρόλο του βοηθού προπονητή στη Νυρεμβέργη και ανέλαβε στις 29 του μήνα την Όσναμπρικ. Πρώτος σταθμός στην καριέρα του ως πρώτος προπονητής, τολμηρή κίνηση.

Ανέλαβε ομάδα που ψάχνονταν, που είχε άσχημα αποτελέσματα, που ήταν μόλις 13η με ρεκόρ 2-4-3 έπειτα από τις πρώτες δύο εβδομάδες του, που ήταν 15η με ρεκόρ 3-4-6 στα τέλη του Οκτωβρίου. Στιγμή κατά την οποία ο επίσημος στόχος για το υπόλοιπο της σεζόν ήταν πλέον η παραμονή στην κατηγορία.

Όταν διακόπηκε για δύο μήνες το πρωτάθλημα στα μέσα του Νοεμβρίου του 2022 για το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε ρεκόρ 6-4-7, καλή παρουσία επιθετικά αλλά μία από τις χειρότερες αμυντικές επιδόσεις. Στη δέκατη θέση βρίσκονταν, εννέα βαθμούς πίσω από την τρίτη Βέεν Βίζμπαντεν.

Όταν άρχισε ξανά η δράση όλα είχαν αλλάξει. Σερί νικών (επτά συνολικά), σταθερή άμυνα, παραγωγική επίθεση, όλα λειτουργούσαν πρίμα. Μας εμφάνισε σύνολο που συνδύαζε πείρα (π.χ. Τέσε, Μπέερμαν) και νεαρούς ποδοσφαιριστές (π.χ. Γκιαμφί, Ένγκελχαρντ, Κούντσε, Τραορέ).

Τερμάτισε τρίτη αλλά προβιβάστηκε απευθείας διότι η δεύτερη Φράιμπουργκ ΙΙ δεν είχε δικαίωμα ανόδου στη δεύτερη κατηγορία. Για έβδομη φορά στην ιστορία της κατάφερε να ανέβει σε αυτή, ουδέποτε μπόρεσε να σταθεροποιηθεί ωστόσο. Το αργότερο στη δεύτερη σεζόν της στη δεύτερη κατηγορία, σε κάθε περίπτωση, υποβιβάστηκε. Αυτό είναι το στοίχημα της πλέον.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Λούκα Μπέγκεμαν (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U19 του συλλόγου), Λέναρτ Γκριλ (τερματοφύλακας, δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου), Γιγκίτ Καραντεμίρ (κεντρικός αμυντικός, προωθήθηκε από την U19 του συλλόγου), Μπασκίμ Αϊντίνι (δεξιός μπακ, Ζάντχαουζεν), Φλόριαν Μπερ (αριστερός μπακ, Χόφενχαϊμ ΙΙ), Ντέιβ Γκνάασε (αμυντικός χαφ, Ζάαρμπρικεν), Μαξιμίλιαν Τάλχαμερ (αμυντικός χαφ, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Λαρς Κελ (δεξιός χαφ, Φράιμπουργκ ΙΙ), Χαράλαμπος Μακρίδης (αριστερός μεσοεπιθετικός, Γιάν Ρέγκενσμπουργκ), Κριστιάν Κοντέ (δεξιός μεσοεπιθετικός, Φέγενορντ), Κουασί Οκιερέ Βριντ (επιθετικός, δανεικός από τη Χόλσταϊν Κιέλου), Γιόν Φερχέκ (επιθετικός, Χάνζα Ρόστοκ).

Έφυγαν: Λάουρεντς Μπέκεμαϊερ (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Λότε), Λούις Σπρέκελμαϊερ (κεντρικός αμυντικός, δανεικός πέρσι στη Λίπσταντ, Μέπεν), Μπενάς Σάτκους (κεντρικός αμυντικός, δανεικός πέρσι στην Μπανγκά, ελεύθερος), Ομάρ Τραορέ (βασικός δεξιός μπακ, Χάιντενχαϊμ), Ντάβιντε Ίτερ (αναπληρωματικός δεξιός μπακ, Βούπερταλ), Σβεν Κέλερ (βασικός αμυντικός χαφ, Οντένσε), Σέρεν Μπέρτραμ (αναπληρωματικός δεξιός χαφ, ελεύθερος), Μπα-Μουακά Σιμακάλα (βασικός αριστερός μεσοεπιθετικός, Χόλσταϊν Κιέλου), Φέλιξ Χιγκλ (ενίοτε βασικός αριστερός μεσοεπιθετικός, Ουλμ), Μαρκ Χάιντερ (αναπληρωματικός επιθετικός, τέλος καριέρας), Γιάνικ Τσάμελ (επιθετικός, δανεικός πέρσι στην Μπλάου-Βάις Λόνε, ανανέωση δανεισμού σε αυτή).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Δυστυχώς μετράει μείον τρεις βασικούς σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Όλοι σημαντικοί. Ο Τραορέ μέλος της σταθερής αμυντικής γραμμής, ο Κέλερ σημαντικός στα χαφ, ο Σιμακάλα μεσοεπιθετικά, και δημιουργικά και παραγωγικά.

Ο Αϊντίνι είναι πεπειραμένος δεξιός μπακ, προσηλωμένος τακτικά, για τη θέση του Τραορέ, ο Τάλχαμερ έχει πείρα και σχετικά κοντινά χαρακτηριστικά με τον Κέλερ, και ένας εκ των Μακρίδη, Κοντέ καλείται να γίνει… Σιμακάλα. Έχω τις επιφυλάξεις μου για αυτό.

Θέλει μία προσθήκη στα στόπερ διότι ο βασικός στόπερ Μπέερμαν κατέληξε στα πιτ με τραυματισμό, μου άρεσαν οι προσθήκες των Βριντ, Φερχέκ για την επίθεση αλλά μου δείχνουν μία τάση για λίγο διαφορετικό στιλ επιθετικά σε σχέση με πέρσι.

Στις άλλες θέσεις έμεινε ως είχε.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 28 Ιουνίου.

02.07: Σπόρτφροϊντε Λότε – Όσναμπρικ 0-5

08.07: Όσναμπρικ – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ 0-0 (45 λεπτών)

08.07: Όσναμπρικ – Φορτούνα Ντίσελντορφ 1-1 (45 λεπτών)

14.07: Όσναμπρικ – Έμμεν 5-0

21.07: Όσναμπρικ – ΜΚ Ντονς 1-0

22.07: Όσναμπρικ – Βικτόρια Κολωνίας 1-0

Η ΕΙΚΟΝΑ

Δίχως να έχω εικόνα από τα φιλικά της τα σκορ φανερώνουν καλή δουλίτσα στο αμυντικό κομμάτι. Παραγωγικά δεν μπορώ να πω το ίδιο, έχω διαβάσει και μερικά δημοσιεύματα που τη θέλουν να ελπίζει να είναι και στη δεύτερη κατηγορία καλή στο σκοράρισμα από τις στατικές φάσεις. Το 1/3 των τερμάτων της το πέτυχε από αυτές πέρσι.

Αυτό τις περισσότερες φορές το διαβάζει κανείς σε ομάδα που έχει τα ζόρια της στο ποδόσφαιρο δημιουργίας. Μην το παίζει ειδικός όμως, δεν την έχω δει να παίζει, δεν κρίνω μετά βεβαιότητας.

Θεωρητικά είναι από τις ομάδες που απλά θα παλέψουν για την παραμονή.

ΒΕΕΝ ΒΙΖΜΠΑΝΤΕΝ

Μετά από την έκτη (2020-2021) και την όγδοη (2021-2022) θέση των περασμένων ετών ήθελε στην προηγούμενη σεζόν να διεκδικήσει την άνοδο. Με προπονητή τον Μάρκους Καουτσίνσκι από τον Νοέμβριο του 2021 είχε βάλει ως στόχο να αποτελεί μία ομάδα καθιερωμένη στη δεύτερη κατηγορία μέχρι τα εκατοστά γενέθλια του συλλόγου (2026).

Έκανε το πρώτο βήμα. Τερμάτισε τέταρτη στην τρίτη κατηγορία και πήγε στα παιχνίδια διαβάθμισης διότι η δεύτερη Φράιμπουργκ ΙΙ δεν είχε δικαίωμα ανόδου στη δεύτερη κατηγορία. Επικράτησε σε αυτά με δύο καθαρές νίκες απέναντι στην Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Στην αρχή της περασμένης σεζόν είχε γεμάτο ρόστερ που έδειχνε να στερείται όμως ηγετικής φυσιογνωμίας και παράλληλα αντιμετώπισε την αποχώρηση του αρχηγού (επιθετικού) Γκούσταφ Νίλσον. Προβληματίστηκε από αυτό, μία από τις αδυναμίες της τα προηγούμενα έτη ήταν το τελείωμα των φάσεων, στα μέσα Αυγούστου πήρε τον Σλοβένο Ιβάν Πρτάγιν ως αντικαταστάτη και της βγήκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

Από την αρχή της σεζόν ήταν ψηλά, κοντά στις θέσεις ανόδου, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών που την ανάγκαζαν να αλλάζει διαρκώς την ενδεκάδα της, ειδικά στις θέσεις της άμυνας.

Όταν διακόπηκε για δύο μήνες το πρωτάθλημα στα μέσα του Νοεμβρίου του 2022 για το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε ρεκόρ 9-4-4, τη δεύτερη καλύτερη επίθεση επίδοση (33 γκολ) και ήταν στην τρίτη θέση, ισόβαθμα υπέρτερη των Ίνγκολσταντ, Φράιμπουργκ ΙΙ. Είχε επίσης… παράπονο από τη μικρή προσέλευση στα παιχνίδι της. Αρκετές φορές ένιωθε σαν φιλοξενούμενη στο ίδιο της το γήπεδο.

Παρότι οι τραυματισμοί συνέχισαν να τη «χτυπούν» και μερικά άσχημα σερί αποτελεσμάτων παρουσιάστηκαν, πέτυχε τον στόχο της.

Ας δούμε λοιπόν τι έκανε καλοκαίρι.

ΤΟ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Νοά Μπρνταρ (τερματοφύλακας, προωθήθηκε από την U19), Μάρκους Μάτισεν (κεντρικός αμυντικός, Σίριους), Αλεκσάνταρ Βούκοτιτς (κεντρικός αμυντικός, Μπέβερεν), Μάρτιν Άνγκα (κεντρικός αμυντικός, Αλ Ανταλάχ), Νασίμ Ελουαρτί (αριστερός μπακ, προωθήθηκε από την U19), Λάσε Γκίντερ (αριστερός μπακ, Άουγκσμπουργκ), Κίναν Μπένετς (αριστερός μπακ-χαφ, Ντάρμσταντ), Νικ Μπέτσνερ (επιθετικός χαφ, Οστάνδη), Αμάρ Κάτιτς (δεξιός χαφ, Ντεν Χάαγκ), Χιού-Τζουν Λι (μεσοεπιθετικός, δανεικός από την Μπάγερν ΙΙ), Αντόνιο Γιόνγιτς (επιθετικός, Άουε).

Γύρισαν: Αμίν Φαρούκ (επιθετικός χαφ, τέλος δανεισμού στη Φρανκφούρτη).

Έφυγαν: Λούκας Μπέκερ (αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Κίκερς Όφενμπαχ), Αχμέτ Γκιρλεγιέν (βασικός κεντρικός αμυντικός, Νυρεμβέργη), Ζεμπάστιαν Μρόβκα (συχνά βασικός κεντρικός αμυντικός ή μπακ, Πρόισεν Μίνστερ), Ντόμινικ Μπάουερ (αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός, Έντερσχαϊμ), Μπρούκλιν Εζέ (βασικός αριστερός μπακ, Αννόβερο), Ντένις Κέμπε (αναπληρωματικός αριστερός μπακ-χαφ, τέλος καριέρας), Σουχεγιέλ Ναχάρ (αναπληρωματικός μεσοεπιθετικός, Βικτόρια Κολωνίας), Λούκας Μπρούμε (αναπληρωματικός αριστερός μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Γιοχάνεζ Βουρτς (βασικός μεσοεπιθετικός, ελεύθερος), Μπένεντικτ Χόλερμπαχ (βασικός μεσοεπιθετικός, Ουνιόν Βερολίνου).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Μείον τρεις βασικοί σε σχέση με πέρσι. Γκιρλεγιέν, Βουρτς, Εζέ αποχώρησαν. Αντικαταστάτες ήρθαν. Ο Μάτισεν, ο Λι (και ο Μπέτσνερ), ο Μπένετς κατά σειρά αναφοράς.

Ίσως χρειαστεί χρόνος προσαρμογής όμως. Είναι αρκετά διαφορετικά τα χαρακτηριστικά των παικτών που ήρθαν στις θέσεις των Βουρτς, Εζέ.

Αυτά είχα αρχίσει να γράφω και ήμουν έτοιμος να ανεβάσω. Προσαρμογή τώρα. Κάντε μείον τέσσερις τους βασικούς. Πωλήθηκε χθες Τετάρτη 26.07 και ο μεσοεπιθετικός Χόλερμπαχ. Μεγάλο πλήγμα αυτό.

Ήταν από τους λίγους ποδοσφαιριστές τους, αν όχι ο μόνος, με συνέπεια προσφοράς στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι. Απλά σημαντικός. Το πώς θα καλύψει το κενό θα το δείξει το μέλλον, το δεδομένο είναι πως η αποχώρηση του αφήνει κενό.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

Έναρξη προετοιμασίας: 26 Ιουνίου.

01.07: Μπίμπριχ – Βέεν Βίζμπαντεν 1-5

08.07: Νόρντζελαντ – Βέεν Βίζμπαντεν 1-1

15.07: Βέεν Βίζμπαντεν – Σιντ Τρούιντεν 1-0

22.07: Βέεν Βίζμπαντεν – Φορτούνα Σιτάρντ 1-0

Η ΕΙΚΟΝΑ

Θετική (από όσα διάβασα). Υπήρχε συνοχή, υπήρχε οργάνωση, όχι και ιδιαίτερη φαντασία. Χαρακτηριστικά ομάδας που θα επιδιώξει να μείνει στην κατηγορία και τίποτα περισσότερο.

Θανάσης Κελαντώνης