Αφιέρωμα Πρέμιερ Σκωτίας 2023-24

Πρεμιέρα στην Πρέμιερ Σκωτίας το Σάββατο 5 Αυγούστου, με τα φαβορί να είναι γνωστά για άλλη μία χρονιά. Σέλτικ και Ρέιντζερς παίζουν μπάλα μόνες τους αναφορικά με την κατάκτηση του τίτλου, με το ερώτημα να είναι ποια εκ των δύο θα κόψει πρώτη το νήμα στο φινάλε της σεζόν.

Το τρεπλ έκανε πέρυσι η Σέλτικ του Άγγελου Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό να κάνει φέτος το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αφού θα συνεχίσει στην Τότεναμ. Επιστροφή Μπρένταν Ρότζερς στους πρωταθλητές, αλλαγές μόνο στο ρόστερ για τους Ρέιντζερς, που ψάχνουν τον τρόπο αρχικά να μειώσουν την απόσταση από την αιώνια αντίπαλό τους.

Στην μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, λίγο-πολύ τα κουκιά είναι μετρημένα, με τις ομάδες που τα κατέκτησαν πέρυσι, να έχουν και φέτος τον πρώτο λόγο, αρκεί όλες να λύσουν τα πολλά ή λίγα εσωτερικά τους θέματα. Εκεί που περιμένουμε μεγάλη μάχη, είναι στην ουρά, αφού η νεοφώτιστη Νταντί δείχνει καλά στοιχεία στο ξεκίνημα της σεζόν, φτάνοντας στα επίπεδα των ομάδων που πέρυσι κέρδισαν την σωτηρία τους στην Πρέμιερ.

Σύστημα Διεξαγωγής

Οι ομάδες κοντράρονται τρεις φορές (33 αγωνιστικές) πριν χωριστούν σε δύο γκρουπ των 6. Μεταφέρουν τους βαθμούς και διεξάγεται ένας γύρος (5 αγωνιστικές). Στο πρώτο γκρουπ ο νικητής κερδίζει τον τίτλο και το εισιτήριο για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα βρεθεί και ο 2ος (3ος προκριματικός γύρος), ενώ ο 3ος και ο 4ος προκρίνονται στον 3ο και τον 2ο γύρο του Κόνφερενς Λιγκ αντίστοιχα (ο Κυπελλούχος στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ). Στο δεύτερο γκρουπ ο ουραγός υποβιβάζεται και ο προτελευταίος αντιμετωπίζει τον νικητή των πλέι οφ της Τσάμπιονσιπ για την παραμονή.

Κριτήρια Ισοβαθμίας

Συνολική διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Περισσότεροι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια Μπαράζ

Οι καλύτερες μεταγραφές

ΠΑΙΚΤΗΣ Θ. ΑΠΟ ΣΕ Ντανίλο Ε Φέγενορντ Ρέιντζερς Σιρίλ Ντέσερς Ε Κρεμονέζε Ρέιντζερς Μαλίκ Ναβρόφσκι Α Λέγκια Βαρσοβίας Σέλτικ ΜακΓκόβερν Τ Νόριτς Χαρτς Τζο Σένεσι Α Σεντ Μίρεν Νταντί Αντόνιο Πορτάλες Α Ατλάντε Νταντί Ντιέγκο Πινέδα Ε Κορεκαμίνος Νταντί Ντάβορ Ζντραβκόφσκι Μ ΑΕ Λεμεσού Μάδεργουελ Μίκι Ντέβλιν Α Χιμπέρνιαν Λίβινγκστον Κάιλ Μαγκένις Μ Χιμπέρνιαν Κιλμάρνοκ

Μακροχρόνια στοιχήματα

Δύσκολο εγχείρημα οι προβλέψεις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μακροχρόνιες και ειδικά μεσούσης της μεταγραφικής περιόδου, όπου άλλες ομάδες ενισχύονται και άλλες αποδυναμώνονται ακόμα.

Φαβορί -όπως είναι λογικό- δίνεται η Σέλτικ από τις εταιρείες, μέχρι και στο 1,70 βρίσκουμε το ενδεχόμενο να κατακτήσει τον τίτλο, αφού πρόκειται για την ομάδα που πέρυσι σάρωσε κάθε εγχώριο τίτλο. Οι Ρέιντζερς θα επιδιώξουν να της πάρουν τα σκήπτρα, ωστόσο μοιάζουν να βρίσκονται ένα σκαλί πιο κάτω, την ώρα που κομβικό ρόλο θα παίξει η ενίσχυση των δύο ομάδων.

Από εκεί και πέρα, δεδομένες θεωρούνται οι πρώτες 5 θέσεις, με αυτήν που θα συμπληρώνει την 6αδα να είναι ερωτηματικό. Στα μάτια μας η Μάδεργουελ μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο μετά την περσινή κακή της πορεία, έκανε προσεγμένες κινήσεις, έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να επανέλθει στο top6 και σε απόδοση 2,50 αξίζει το ρίσκο. Για την τρίτη θέση, βρίσκουμε στο ελκυστικό 2,62 την Αμπερντίν, έχει τα λιγότερα εσωτερικά προβλήματα συγκριτικά με Χαρτς και Χιμπέρνιαν, αν ο Ρόμπσον βρει τα πατήματά του από νωρίς, το συγκεκριμένο στοίχημα έχει αρκετές πιθανότητες επαλήθευσης.

Τέλος, αν δεν υπήρχε συνέχεια στο μεταγραφικό παζάρι και με τα τωρινά δεδομένα, θα επιλέγαμε την Σεντ Τζόνστον για ουραγό της βαθμολογίας στο διόλου ευκαταφρόνητο 4,50. Έχει κάνει μόλις δύο μεταγραφές, απογοήτευσε περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα ως τώρα στο Λιγκ Καπ, το κλίμα είναι ήδη βαρύ για τον προπονητή της και αν δεν αλλάξει άρδην την κατάσταση, είναι πιθανό τον Μάιο του 2024 να πει το ποίημα…

Σέλτικ

Άψογη η περσινή σεζόν για την Σέλτικ. Κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και Λιγκ Καπ, έκανε το τρεμπλ εντός των συνόρων και μοναδικό αγκάθι αποτέλεσε ξανά η Ευρώπη. Εκεί, η παρουσία των «Κελτών» δεν ήταν καλή, αφού σε όμιλο με Ρεάλ Μαδρίτης, Λειψία και Σαχτάρ, τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, έχοντας μόλις δύο ισοπαλίες κόντρα στους Ουκρανούς και μία βαριά ήττα με 5-1 στο «Μπερναμπέου».

Μετά από μία τέτοια σεζόν, ο στόχος είναι να διατηρήσει τα σκήπτρα στην Σκωτία και να κάνει το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη, όπου περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της στον όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ. Με μία μεγάλη αλλαγή ξεκινάει η σεζόν, αφού ο Άγγελος Ποστέκογλου αποχαιρέτησε για το βήμα παραπάνω. Συνεχίζει την καριέρα του στην Τότεναμ, με τον Μπρένταν Ρότζερς να επιστρέφει στην Σέλτικ, έπειτα από μία τετραετία στην Λέστερ.

Κάποιες πινελιές μόνο στο ρόστερ, αφού δεν υπήρχε κανένας λόγος να χαλάσει η χημεία των ήδη υπαρχόντων παικτών. Κανένα ιδιαίτερα σπουδαίο όνομα δεν ήρθε, με τον 22χρονο στόπερ Ναβρόφσκι από την Λέγκια να αποτελεί την πιο ακριβή φετινή προσθήκη της Σέλτικ. Βάθος προσδίδουν οι μέσοι Κουόν, Ιγουάτα και Χολμ, ενώ για τον ίδιο λόγο, αλλά για την επίθεση, ήρθαν οι Τίλιο και Χιούν-Γιανγκ. Ξεκάθαρο για ένα ακόμα καλοκαίρι το άνοιγμα στην ασιατική αγορά, με δύο Κορεάτες και έναν Ιάπωνα να μετακομίζουν για χάρη της στν Γλασκώβη. Αρκετοί παίκτες είδαν την έξοδο, από αυτούς όμως μόνο ο Μούι που κρέμασε τα παπούτσια του και ο Ζότα, που θα συνεχίσει στην Σαουδική Αραβία, είναι πραγματικές απώλειες.

Το κενό που άφησε ο Ζότα δεν μοιάζει να καλύφθηκε, ίσως να γίνει στην πορεία, αλλά για την ώρα στο αριστερό άκρο της επίθεσης δεν προκύπτει βελτίωση. Ο Μπρένταν Ρότζερς τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή του πως εξακολουθεί να αναζητεί ταλαντούχους παίκτες για την ενίσχυση του ρόστερ, με τα ονόματα των Λιβάκοβιτς, Τετέ και Ρίντερ να «παίζουν» δυνατά στα τελευταία ρεπορτάζ, όλοι τους αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού αν πατήσουν στο «Σέλτικ Παρκ». Όσο για τις αποχωρήσεις, φαίνεται πως μόνο ο στόπερ Σκέιλς θα αφήσει την ομάδα, με την Αμπερντίν να φαντάζει ο επόμενος προορισμός του. Στο 3-3-1 το ρεκόρ των πρωταθλητών Σκωτίας στα φιλικά, στο τελευταίο κρας-τεστ επικράτησε με 3-2 της Μπιλμπάο το βράδυ της Τετάρτης, σε ένα όμορφο παιχνίδι, όπου εμφάνισε επιθετικές αρετές και αμυντικές αδυναμίες.

Απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου είναι η Σέλτικ, η οποία διατήρησε τον κορμό της, παρότι άλλαξε προπονητή, θεωρητικά δεν θα φανεί διαφορά και δεν θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής, αφού ο Μπρένταν Ρότζερς επιστρέφει στον «τόπο του εγκλήματος». Η προσπάθεια ενίσχυσης συνεχίζεται, όσο αυτή θα γίνεται, τόσο πιο κοντά στο repeat θα είναι οι «Κέλτες».

Ρέιντζερς

Παταγώδης αποτυχία πέρυσι, δεν κατάφερε όχι απλά να κερδίσει κανέναν τίτλο στην Σκωτία, αλλά απέτυχε μέχρι και να κοντράρει στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν την μισητή συμπολίτισσα Σέλτικ. Στο Τσάμπιονς Λιγκ απέκλεισε δύσκολα την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ στα πλέι-οφ και στον όμιλο έγινε σάκος του μποξ από Άγιαξ, Λίβερπουλ και Νάπολι, τερματίζοντας στην τελευταία θέση με ρεκόρ 0-0-6 και highlight τον διασυρμό με 1-7 από την Λίβερπουλ στο «Άιμπροξ».

Από το Νοέμβριο του 2022 ο Μίκαελ Μπέιλι είναι ο προπονητής των Ρέιντζερς, προσπαθώντας πέρυσι να σώσει ό,τι σώζεται από τα αποκαΐδια που άφησε ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ. Αρκετές οι προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, αφού το περσινό υλικό απέδειξε πως δεν μπορεί να φέρει διακρίσεις. Ενίσχυση σε όλες τις θέσεις σχεδόν, με τους Ντανίλο, Λάμερς και Ντέσερς να έρχονται από Φέγενορντ, Αταλάντα και Κρεμονέζε αντίστοιχα για την ενίσχυση της επίθεσης, ο Ντόουελ από τη Νόριτς και ο Σίμα από την Μπράιτον με την μορφή δανεισμού, για την μεσαία γραμμή, ο νεαρός Στέρλινγκ σαν μπακ-απ για το δεξί άκρο της άμυνας από την Τσέλσι, ο Μπαλόγκουν για το κέντρο της άμυνας από την ΚΠΡ, ενώ αποκτήθηκε και ο ικανότατος τερματοφύλακας Μπούτλαντ από την Κρίσταλ Πάλας.

Κερδισμένη μοιάζει στο πάρε-δώσε του καλοκαιριού ως τώρα η ομάδα του Μπέιλι, αφού οι παίκτες που έφυγαν (ΜακΓκρέγκορ, Χελάντερ, Τσόλακ, Κεντ, Μορέλος, Άρφιλντ) αντικαταστάθηκαν και με το παραπάνω, με ορισμένους από αυτούς να θεωρούνται και βάρος για τον σύλλογο. Ο στόχος είναι πάντα ένας όταν μιλάμε για τους Ρέιντζερς, η κορυφή και η κατάκτηση όλων των εγχώριων τίτλων, όπως και η καλή ευρωπαϊκή πορεία, κάτι που δεν βλέπουμε τόσο συχνά από τους μπλε της Γλασκώβης.

Προβληματική η εικόνα των Τζερς στα φιλικά προετοιμασίας. Το 2-2-2 που έκανε στα 6 ματς που έδωσε δεν αποτυπώνει όλη την αλήθεια, αφού στα δυνατά φιλικά (με Νιούκαστλ και Ολυμπιακό) έχασε χωρίς να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση, ενώ στο πιο πρόσφατο έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Χόφενχαϊμ. «Μάθαμε πολλά από την ήττα στο ματς με τον Ολυμπιακό, πήραμε καλό feedback και θα διορθώσουμε όσα κάναμε λάθος ως την πρεμιέρα». Μετά την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Κιλμάρνοκ, ακολουθεί το πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Σερβέτ ή την Γάνδη.

Στους Ρέιντζερς αντιλήφθηκαν τι πήγε στραβά πέρυσι, έγιναν διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ τους, το «Άιμπροξ» είναι παραδοσιακά όπλο για τους ίδιους, η Ευρώπη θα παίξει τον ρόλο της στο πώς θα κυλήσει η σεζόν, αλλά το αν θα μπορέσουν ουσιαστικά να κοντράρουν την Σέλτικ, είναι ένα άλλο θέμα. Οι Τζερς ξεκινούν ως δεύτερο φαβορί, θα χρειαστούν χρόνο για να δέσουν τα νέα τους αποκτήματα και στο διάστημα αυτό καλούνται να διατηρήσουν στενή επαφή με την αιώνια αντίπαλό τους.

Αμπερντίν

Μετά κόπων και βασάνων κατάφερε όχι απλά να σώσει την περσινή σεζόν, αλλά και να κατακτήσει την τρίτη θέση, η οποία αποτελεί και το ταβάνι για κάθε ομάδα πέραν των Σέλτικ και Ρέιντζερς. Βέβαια, αν δεν ερχόταν η απομάκρυνση του Τζιμ Γκούντγουιν, δύσκολα θα πετύχαινε τον στόχο, αφού ο Μπάρι Ρόμπσον που ανέλαβε στις 22 Φεβρουαρίου, έβαλε το τρένο στις ράγες και με 7 συνεχόμενες νίκες από την στιγμή που πήρε τα ηνία, έφερε την πολυπόθητη τρίτη θέση. Στην Ευρώπη έφτασε ως τα πλέι-οφ του Κόνφερενς Λιγκ, αποκλείοντας κατά σειρά τις Χάκεν, Μπρέινταμπλικ και χάνοντας το εισιτήριο για τους ομίλους από την Καραμπάγκ.

Έξοδος στα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ, αναμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού και ο Μπάρι Ρόμπσον συνεχίζει στο τιμόνι, αφού κρίθηκε -δικαίως- ως επιτυχημένος την περσινή σεζόν. Οι δανεισμοί των Κλάρκσον και Σίνι έγιναν μόνιμες μεταγραφές, μαζί τους ήρθαν και οι Ντέβλιν, Ντούχαν και Σόκλερ, ενώ έφυγαν οι Πίρι, Κένεντι, Γουότκινς, ΜακΚρόρι, με τον τελευταίο να φέρνει και καλά λεφτά στην ομάδα. Με βάση τα ρεπορτάζ, η Αμπερντίν ετοιμάζεται να πουλήσει στην Ιταλία τον μέσο Ραμαντάνι, με τις Λέτσε και Βερόνα να κάνουν προτάσεις, οι οποίες προς το παρόν απορρίφθηκαν, ενώ η ίδια ετοιμάζεται να αποκτήσει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, με το όνομα του Σκέιλς από την Σέλτικ να ακούγεται έντονα.

Εφόσον πέρυσι η Αμπερντίν κατέλαβε την 3η θέση, φέτος δεν μπορεί να στοχεύει σε κάτι διαφορετικό. Κατειλημμένες οι δύο πρώτες θέσεις, να διατηρηθεί εκεί και να είναι ακόμα πιο άνετα συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν η best of the rest ομάδα της Πρέμιερ. Φυσικά, η σεζόν θα εκκινήσει ιδανικά αν έρθει και η πρόκριση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, με αυτούς του Κόνφερενς να είναι εξασφαλισμένοι, αν αποκλειστεί στα πλέι-οφ. Στο 3-0-1 το ρεκόρ της στην προετοιμασία, στο πιο σοβαρό φιλικό της τεστ, έχασε με 2-0 από την Πρέστον.

Αισιοδοξία επικρατεί στο στρατόπεδο της Αμπερντίν, ακόμα και σε περίπτωση που πωληθεί τελικά ο Ραμαντάνι, φαίνεται πως γενικότερα υπάρχει σωστός μεταγραφικός σχεδιασμός, με την ομάδα να ενισχύεται εκεί που πονάει και να δείχνει έτοιμη για την έναρξη της σεζόν. Το ερωτηματικό είναι η πρώτη ουσιαστικά χρονιά του Ρόμπσον ως προπονητής από την αρχή της σεζόν, αν λειτουργήσει σωστά το εγχείρημα, τότε η Αμπερντίν θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Χαρτς

Με πολλά πάνω και κάτω η περσινή σεζόν για την Χαρτς. Εκεί που έμοιαζε ικανή να χτυπήσει μέχρι και την τρίτη θέση, εκεί έδειχνε να ξεφουσκώνει και να μένει ως και 5η. Τελικά, βολεύτηκε στην μέση, με την 4η θέση να της δίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, όπου θα αντιμετωπίσει την Κρουσάντερς ή την Ρόζεμποργκ, με το πρώτο ματς να διεξάγεται εκτός έδρας την Πέμπτη 10 Αυγούστου. Την περασμένη σεζόν, η Χαρτς έμεινε εκτός Γιουρόπα Λιγκ από την Ζυρίχη και υποβιβάστηκε στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ, όπου με Φιορεντίνα, Μπασακσεχίρ και Ρίγα, έκανε τα απαραίτητα και έμεινε στην τρίτη θέση, αδυνατώντας να μπει στα νοκ-άουτ.

Ο Στίβεν Νέισμιθ πέρυσι ήταν στον πάγκο για τα τελευταία 7 παιχνίδια, αλλά δεν έχει άδεια για να κοουτσάρει την ομάδα σε ευρωπαϊκά ματς. Ως εκ τούτου, χρήστηκε τεχνικός διευθυντής, με τον Φράνκι ΜακΑβόι να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή. Μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα πάει αυτό, αφού όπως άπαντες παραδέχονται, το κουμάντο το κάνει ο πρώτος, όπως είναι και λογικό, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι αυτός παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Μόλις 3 μεταγραφές ως τώρα, με τους ΜακΓκόβερν, Κεντ και Νόιβενχοφ να είναι τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ, αλλά αρκετά ακόμα ονόματα να παίζουν στα ρεπορτάζ της ομάδας. Παρελθόν αποτέλεσαν οι Γκίνελι, Κιομουρτζόγλου, Σμιθ και Μακέι-Στίβεν, όλοι τους σημαντικά γρανάζια στην μηχανή της Χαρτς.

Στην προετοιμασία της σεζόν, η Χαρτς δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Σε 4 φιλικά γεύτηκε μόλις μία φορά την χαρά της νίκης, στο 0-2 επί της Φλίτγουντ, με συνολικό απολογισμό 1-1-2 και εμφανίσεις που δεν έπεισαν. Εν αναμονή των νέων αποκτημάτων, το Σάββατο είναι η πρεμιέρα στην έδρα της Σεντ Τζόνστον, με την ομάδα του Εδιμβούργου να έχει το μυαλό της στραμμένο και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί.

Πέρυσι με πολλά σκαμπανεβάσματα η Χαρτς τερμάτισε στην 4η θέση. Φέτος έχει παρόμοιες και υψηλότερες βλέψεις, αλλά αυτό με το δίδυμο Νέισμιθ-ΜακΑβόι, που δεν είναι και ακριβώς δίδυμο, δύσκολα θα δουλέψει για καιρό. Πάντως, το υλικό υπάρχει, ενίσχυση αναμένεται περαιτέρω, οπότε κρατάμε μικρό καλάθι για την φετινή πορεία της Χαρτς.

Χιμπέρνιαν

Τα απολύτως απαραίτητα έκανε πέρυσι η Χιμπέρνιαν. Best of the rest, ήθελε το κάτι παραπάνω, αλλά δεν μπορούσε και αρκέστηκε στην 5η θέση. Πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αγωνιζόμενη στον 2ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, με αντίπαλο την δευτεραθλήτρια Ανδόρας, Ίντερ Κλουμπ ντε Εσκαλντές και για την ώρα, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πέρυσι, απέκλεισε μία άλλη ομάδα από την Ανδόρα, την Σάντα Κολόμα και έμεινε εκτός στον τρίτο προκριματικό γύρο από την Ριέκα.

Η ήττα με 2-1 στο πρώτο ματς, όπου μείωσε στις καθυστερήσεις, φέρνει τους Χιμπς σε πολύ δύσκολη θέση αναφορικά με την πρόκριση, αφού καλούνται από νωρίς στην σεζόν να ανταπεξέλθουν σε μία κατάσταση που δεν πίστευαν πως θα έμπαιναν. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Αυγούστου στο Εδιμβούργο και την Κυριακή έρχεται η πρεμιέρα για το πρωτάθλημα, όπου θα υποδεχθούν την Σεντ Μίρεν. Μεσολάβησε και η φιλική ήττα με το βαρύ 3-0 από την Μπλάκπουλ, αυξάνοντας κι άλλο τον προβληματισμό γύρω από το πρόσωπο του Λι Τζόνσον.

Ο 42χρονος τεχνικός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως αν δεν αντιστρέψει το κλίμα με πρόκριση στο Κόνφερενς Λιγκ, ενδεχομένως να μην προλάβει ούτε καν να κοουτσάρει στο πρώτο παιχνίδι για την Πρέμιερ. Έφυγε για την Μίλγουολ ο φορ Νίσμπετ, στην μεγαλύτερη απώλεια αυτού του καλοκαιριού για τους Χιμπς. Την πόρτα της εξόδου είδαν και οι ΜακΓκίντι, Μαγκένις, Καμπράχα, Ντέβλιν, με τους Ομπίτα, Λέβιτ, Γουόλακοτ να έρχονται και τους Λε Φόντρε και Βέντε να είναι τα νέα αποκτήματα για την θέση του επιθετικού, ενώ παρέμεινε με κανονική μεταγραφή ο Ελία Γουάν από την Σεν Γκάλεν, που πέρυσι σημείωσε 9 τέρματα με την ομάδα, δημιουργώντας έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για τον Λι Τζόνσον.

Αν η Χιμπέρνιαν αποκλειστεί από την ομάδα της Ανδόρας, τότε θα μιλάμε για ιστορικό κάζο, που θα βαρύνει πρωτίστως τον Λι Τζόνσον, το μέλλον του οποίου από τώρα κρίνεται αβέβαιο. Μεγάλο θέμα το ματς της Πέμπτης, πάντως ακόμα και στο έσχατο σενάριο, η Χιμπέρνιαν λογικά θα βρει τον δρόμο της και εν τέλει θα είναι ξανά μέσα στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, όμως δύσκολα σε θέση καλύτερη της 5ης που κατέλαβε πέρυσι.

Λίβινγκστον

Για μόλις δύο βαθμούς δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη 6αδα της περσινής Πρέμιερ η Λίβινγκστον. Σαφώς επιτυχημένη η πορεία της, παρότι στον όμιλο του υποβιβασμού ξέμεινε από κίνητρα και κατέλαβε τελικά την δεύτερη θέση, αποφεύγοντας με άνεση κάθε σενάριο περί παραμονής ή όχι στην κατηγορία.

5η συνεχόμενη σεζόν στην Πρέμιερ, από τον Δεκέμβριο του 2021 στο τιμόνι της ο Ντέιβιντ Μάρτιντεϊλ, συνεχίζει το εξαιρετικό του έργο, βελτιώνοντας χρόνο με τον χρόνο την εικόνα της Λίβινγκστον εντός των τεσσάρων γραμμών. Στόχος είναι η είσοδος στην πρώτη 6αδα, προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και μεταγραφικά η ομάδα, αφού διατήρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον αγωνιστικό κορμό της. Απέκτησε τους Μ. Ντέβλιν, Χέις, Νότιγχαμ και Σανγκαρέ, όλοι αμυντικοί, πλην του τελευταίου που είναι μέσος, ενώ έχασε τους Ν. Ντέβλιν, Ομεόνγκα, Χάμιλτον και Φιτζγουότερ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη ενίσχυσης ως τώρα στην επίθεση. Πέρυσι, η Λίβινγκστον μπορεί να τερμάτισε 7η στην κανονική διάρκεια, αλλά ολοκλήρωσε την σεζόν με μόλις 36 γκολ ενεργητικό, τα λιγότερα από κάθε ομάδα της κατηγορίας. Ως εκ τούτου, ο Ντέιβιντ Μάρτιντεϊλ αναζητεί ακόμα τον φορ που θα δώσει την λύση στο σκοράρισμα, με τον 20χρονο εξτρέμ Τετό να ακούγεται, αλλά λογικά σαν εναλλακτική.

Με 3 εύκολες νίκες και μία ισοπαλία, που οδήγησε σε ήττα στην διαδικασία των πέναλτι, άρχισε την σεζόν η Λίβινγκστον για το Λιγκ Καπ. Φυσικά, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ομοιογένεια, ειδικά στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στην πρεμιέρα φιλοξενεί την Αμπερντίν το απόγευμα του Σαββάτου.

Με ένα όνειρο τρελό… η Λίβινγκστον εκκινεί την σεζόν, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στην πρώτη 6αδα. Ενισχυμένη, με τον ίδιο προπονητή στον πάγκο και όπλο την χημεία από την εξαιρετική περσινή παρουσία, αλλά δίχως τον επιθετικό που θα φορτώσει με γκολ τις αντίπαλες άμυνες, ενδεχομένως και φέτος να βρεθεί οριακά εκτός νυμφώνος.

Μάδεργουελ

Πολλά ζόρια πέρυσι για την Μάδεργουελ, έχασε το τρένο της 6αδας, θεωρητικά κινδύνευσε κιόλας, αλλά εν τέλει έσωσε την παρτίδα με την πρώτη θέση στον όμιλο του υποβιβασμού. Ο Στιούαρτ Κέτλεγουελ άλλαξε την εικόνα της από τον Φεβρουάριο που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, κερδίζοντας δικαιωματικά την θέση του και για φέτος.

Από το 1985, όταν και επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία, η Μάδεργουελ δεν έχει λείψει ποτέ, κάτι που σαφώς την καθιστά μία από τις σημαντικές ομάδες της Πρέμιερ. Μετά την 3η θέση του 2020 και την 5η του 2022, καταλαβαίνει κανείς πως η περσινή της παρουσία κρίνεται ανεπιτυχής. Κάπως έτσι, ο πήχης είναι και πρέπει να είναι ψηλότερα, με την 6αδα να φαντάζει ο μίνιμουμ και μάλλον ο πιο ρεαλιστικός της στόχος.

Αποκτήθηκαν οι Ζντραβκόφσκι, Σουαρέ, Γουίκινσον και Ομπίκα, όλοι τους σημαντικές προσθήκες, με τον τελευταίο να έρχεται ουσιαστικά για να αντικαταστήσει τον περσινό πρώτο σκόρερ της ομάδας, Φαν Βιν, που έφυγε για την Γκρόνινγκεν. Μία άλλη απώλεια που πόνεσε, ήταν αυτή του επίσης φορ Σιλντς, με το κενό του για την ώρα να παραμένει ακάλυπτο, αλλά να μην αποτελεί και προτεραιότητα, αφού ο μεταγραφικός σχεδιασμός δείχνει να κυλάει ομαλά ως τώρα.

Εύκολο το έργο της Μάδεργουελ στον όμιλο του Λιγκ Καπ, αφού με 3 νίκες και μία ισοπαλία, που μετατράπηκε σε νίκη μέσω των πέναλτι, πήρε πανηγυρικά την πρωτιά και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μάλιστα, είναι τέτοια η θετική αύρα που επικρατεί γύρω από την ομάδα, που ο τεχνικός της έκανε λόγο μέχρι και για κατάκτηση ενός τροπαίου την φετινή σεζόν, εννοώντας προφανώς το Λιγκ Καπ.

Ομάδα για 6αδα η Μάδεργουελ, αν ο Ομπίκα αντικαταστήσει επάξια τον Φαν Βιν, τότε θεωρούμε πως το σύνολο του Στούαρτ Κέτλεγουελ έχει σημαντικές πιθανότητες να πετύχει τον μεγάλο αυτόν στόχο και να επιστρέψει σιγά-σιγά στην ελίτ του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, διεκδικώντας μέχρι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Σεντ Μίρεν

Για 6η διαδοχική σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, η Σεντ Μίρεν έρχεται από εξαιρετική παρουσία κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο. Κατέλαβε την 6η θέση στην κανονική διάρκεια, αλλά στον όμιλο του πρωταθλήματος δεν κατάφερε να φανεί το ίδιο ανταγωνιστική, μένοντας 6η και μακριά από το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Εξαιρετική δουλειά από τον Στέφεν Ρόμπινσον, εννοείται πως παραμένει και φέτος στην άκρη του πάγκου. Διακαής πόθος η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πέρασαν αισίως 35 χρόνια από την τελευταία φορά που η Σεντ Μίρεν αγωνίστηκε σε διοργάνωση της ΟΥΕΦΑ και φέτος κάνει κρυφά όνειρα για να επιστρέψει σε μία τέτοια. Δύσκολο το έργο της, αφού μοιάζει να βρίσκεται σταθερά ένα σκαλί κάτω από τις 5 πρώτες ομάδες της περσινής Πρέμιερ. Συν τοις άλλοις, έχασε και σημαντικούς παίκτες της, όπως οι Μπρόφι, Χέντερσον, Σόνεσι, Γκάλαχερ, Μέιν και Τάιτ, με τις αφίξεις να μην γεμίζουν το μάτι. Ο φορ Μάντρον από την Μάδεργουελ ήρθε για να μπει στα παπούτσια του Μέιν, για βασικοί ήρθαν οι Μπόλτον και ΜακΜέναμιν, ενώ στοίχημα είναι ο δανεισμός του 20χρονου φορ Ναχμάνι από την Μακάμπι Χάιφα. Θέμα κάτω από τα δοκάρια, με τον 35χρονο Κάρσον να χάνει όπως φαίνεται την θέση του από τον 23χρονο Χέμινγκ, με τον έμπειρο πορτιέρο να ζητάει εξηγήσεις και ίσως μεταγραφή, αφού βλέπει πως χάνει την θέση του.

Με το αριστερό μπήκε στην σεζόν η Σεντ Μίρεν, χάνοντας με 1-0 από την Μοντρόουζ, αλλά έκτοτε πήρε φόρα, καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τις Άρμπροουθ, Κάουντενμπιθ και Φόρφαρ, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του Λιγκ Καπ. Πρώτο ματς στο Εδιμβούργο με αντίπαλο την Χιμπέρνιαν το απόγευμα της Κυριακής 6 Αυγούστου, με τον Ρόμπινσον να ελπίζει πως η ομάδα του θα δείξει από νωρίς το καλό της πρόσωπο.

Πέρυσι η 6αδα έμοιαζε με υπέρβαση για την Σεντ Μίρεν. Φέτος, φαίνεται πολύ δύσκολο να επαναλάβει την εξαιρετική αυτή πορεία της, αφού δείχνει αποδυναμωμένη ως τώρα από το μεταγραφικό παζάρι, έχει και τα εσωτερικά της θέματα με τους τερματοφύλακες, που ενδεχομένως να την επηρεάσουν. Πάντως, μπορεί να μην την δούμε στο top-6, αλλά δύσκολα θα την δούμε και να μπαίνει σε περιπέτειες.

Κιλμάρνοκ

Δεν ήταν και λίγα τα προβλήματα την περσινή σεζόν για την Κιλμάρνοκ, αφού κινδύνευσε πολύ σοβαρά με υποβιβασμό, αλλά εν τέλει την γλίτωσε. Μεγάλο θέμα η άμυνά της, με 62 τέρματα παθητικό είχε την δεύτερη χειρότερη της Πρέμιερ, πάνω σε αυτό εστίασε όλο το καλοκαίρι, προκειμένου να μην περάσει και φέτος τα ίδια και χειρότερα.

Τον Ιανουάριο του 2022 ο Ντέρεκ ΜακΊνες ανέλαβε τα ηνία της Κιλμάρνοκ, ανέβασε την ομάδα στην Πρέμιερ, πέρυσι την διατήρησε και φυσιολογικά συνεχίζει στο τιμόνι της, με στόχο να την επαναφέρει στις υψηλότερες θέσεις και τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει όσο πέρυσι. Δια γυμνού οφθαλμού φαινόταν το πρόβλημα στην άμυνα, με σκοπό την επίλυσή του αποκτήθηκαν οι Μάγιο, Ντις, Μαγκένις, με τον τελευταίο να θεωρείται ο παίκτης-κλειδί μεταξύ άμυνας και επίθεσης, ερχόμενος από την Χιμπέρνιαν. Σημαντικές και οι προσθήκες των Γουότκινς, Κένεντι από την Αμπερντίν για τα φτερά της επίθεσης. Δεν έδωσαν τα αναμενόμενα πέρυσι και αποχώρησαν οι ΜακΓκόουαν, Πάουερ, Τέιλορ, Ρόμπινσον και Άλστον.

Στο Λιγκ Καπ η Κιλμάρνοκ έκανε το χρέος της, έστω και αν δεν έθελξε με την απόδοσή της. 3 νίκες και μία ήττα στα πέναλτι από τους Ρέιθ Ρόβερς ήταν ο απολογισμός της, φυσιολογικά πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σημαντικό το γεγονός πως κράτησε ανέπαφη την εστία της στα μισά από αυτά τα παιχνίδια. Ζόρικη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, αφού φιλοξενεί το Σάββατο τους Ρέιντζερς.

Στα χαρτιά η «Κίλι» είναι καλύτερη από πέρυσι. Μοιάζει να μπάλωσε κάποιες από τις δεδομένες τρύπες που είχε, απέκτησε και έξτρα ποιότητα στην επίθεση, οπότε μπορεί να ελπίζει σε μία καλύτερη πορεία. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η παραμονή, όσο πιο εύκολα έρθει αυτή, τόσο πιο επιτυχημένη θα κριθεί και η σεζόν για την ομάδα του ΜακΊνες.

Σεντ Τζόνστον

Με πρωταρχικό στόχο την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια εκκίνησε την περσινή σεζόν η Σεντ Τζόνστον. Μπόλικο το άγχος της, κατόρθωσε με ένα καλό σερί στο φινάλε (2-1-0) να εξασφαλίσει την σωτηρία της. Από το 2009-10 βρίσκεται ανελλιπώς στην κορυφαία κατηγορία του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, με κορυφαίες επιτυχίες της την κατάκτηση του κυπέλλου και του Λιγκ Καπ την σεζόν 2020-21 και καλύτερη θέση της στο διάστημα αυτό την 3η που πήρε το 2012-13.

Φέτος η χρονιά άρχισε με αρκετά προβλήματα. Μπορεί ο Στιβ ΜακΛίν να έμεινε στο τιμόνι, αφού ανέλαβε τον Μάιο του 2023, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν φέρνει και την επιτυχία. Πέρυσι έσωσε την ομάδα, αλλά το ξεκίνημα της φετινής σεζόν σκορπάει τουλάχιστον προβληματισμό στις τάξεις της. Ήδη δίνεται ως το πρώτο φαβορί για απόλυση από ολόκληρη την Πρέμιερ. Μόλις δύο προσθήκες στο ρόστερ, αυτές του τερματοφύλακα Μίτοφ και του φορ Τζέφκοτ, αμφότεροι ήρθαν για βασικοί, αλλά οι αποχωρήσεις της ήταν σαφώς περισσότερες. Πιο συγκεκριμένα, παρελθόν αποτέλεσαν 9 ποδοσφαιριστές, όλοι ρολίστες, πλην του γερόλυκου Ντάβιντσον, που αποσύρθηκε μετά από 13 χρόνια στην ομάδα.

Εννοείται πως σε κάθε ευκαιρία ο ΜακΛίν ζητάει ενίσχυση, αφού η εικόνα της Σεντ Τζόνστον στο Λιγκ Καπ ήταν έως και αποκαρδιωτική σε ορισμένες περιπτώσεις. Με απολογισμό 1-0-3 αποχαιρέτησε πρόωρα την διοργάνωση, σε όμιλο όπου ήταν η μοναδική ομάδα της Πρέμιερ. Αποκορύφωμα ο διασυρμός στο τελευταίο ματς με 0-4 από την Στέρλινγκ Άλμπιον, όπου παρότι ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, πληγώθηκε ακόμα περισσότερο σε ψυχολογικό επίπεδο. Φυσικό επακόλουθο όλων αυτών, ο Στιβ ΜακΛίν να παίζει από πολύ νωρίς το κεφάλι του, αφού ήδη «παίζεται» το αν θα βγάλει το καλοκαίρι ως προπονητής των «Αγίων». Αξίζει να αναφερθεί πως η Σεντ Τζόνστον έχει και τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, στα 27,1 έτη.

«Φυσικά και μας πληγώνει ένας αποκλεισμός από οποιαδήποτε διοργάνωση, όμως δεν πανικοβάλλομαι. Έχουμε αρκετούς νέους παίκτες και στρέφουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στην έναρξη του πρωταθλήματος». Περιορισμένοι οι πόροι, περιορισμένες και οι δυνατότητες για τον Στιβ ΜακΛίν, σε μία σεζόν που προμηνύεται δύσκολη και απαιτητική από πολύ νωρίς.

Ρος Κάουντι

Την σεζόν 2018-19 πήρε την άνοδο από την Τσάμπιονσιπ και έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω της, εξασφαλίζοντας κάθε χρόνο την παραμονή της στην Πρέμιερ. Πέρυσι, το πέτυχε με αρκετά μεγάλη δυσκολία, αφού λίγο έλειψε να αποχαιρετήσει, σώζοντας την παρτίδα μέσω των μπαράζ. Εκεί, έχασε με 2-0 από την Πάτρικ Θιστλ στο πρώτο ματς, αλλά επικράτησε με 3-1 στην ρεβάνς και μέσω της διαδικασίας των πέναλτι πανηγύρισε την παραμονή.

Ο Μάλκι Μακάι παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία παρά την κακή περσινή σεζόν, δεχόμενος και εμπράκτως την στήριξη της διοίκησης προς το πρόσωπό του. Από τον Μάιο του 2021 στην άκρη του πάγκου, καλείται φέτος να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του, αφού λογικά αν συνεχίσει στο περσινό μοτίβο, δύσκολα και ο ίδιος θα αντέξει στην θέση του ως το τέλος.

Πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της φέτος, αναμενόμενο μετά το παραλίγο κάζο της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Οι Γουάτσον, Κάνσολα έφυγαν από την ομάδα και ουσιαστικά αποτελούν τις μοναδικές σημαντικές απουσίες από το ρόστερ. Οι δανεικοί που άρεσαν έμειναν και για φέτος, άλλοι με μεταγραφή, άλλοι με ανανέωση του δανεισμού τους, ήρθαν οι Τέρνερ, Χέντερσον, Μπράουν, όλοι για το μεσοαμυντικό κομμάτι της ομάδας, ώστε να προσδώσουν λύσεις στα χέρια του Μακάι.

Πρώτο δείγμα θετικό για την Ρος Κάουντι, που με χαρακτηριστική άνεση κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο του Λιγκ Καπ. Επιθετική η νοοτροπία της στα παιχνίδια αυτά, έκανε εύκολα το 3/3 στο ξεκίνημα και στο φινάλε έμεινε στο 3-3 με αντίπαλο την Κέλτι, χάνοντας στα πέναλτι, αλλά ουσιαστικά ήταν αδιάφορη, αφού πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Πιο εύκολα δείχνει να σκοράρει στο ξεκίνημα η Ρος Κάουντι, εμφανίζει καλύτερο πρόσωπο και μπαίνει με ψυχολογία στην σεζόν. Πρώτο ματς στο «Σέλτικ Παρκ», απέναντι στους πρωταθλητές, δεν πρόκειται να πέσει αμαχητί, όπως δήλωσε και ο ΜαΚάι, ο οποίος επιμένει να τονίζει πως η ομάδα του είναι σε καλύτερη μοίρα συγκριτικά με την περσινή αγχωτική σεζόν.

Νταντί

Ο στόχος από την αρχή της προηγούμενης σεζόν ήταν ένας και απόλυτα ξεκάθαρος, να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια. Το έπραξε, παρότι δεν ήταν εύκολο το έργο της, κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή της Τσάμπιονσιπ και στο +5 από την δεύτερη Έιρ Γιουνάιτεντ, παίρνοντας άμεσα το εισιτήριο για τα μεγάλα σαλόνια του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου.

Ήταν με διαφορά η κορυφαία ομάδα πέρυσι, όμως τα δεδομένα τώρα αλλάζουν άρδην. Αρχικά, ο Γκάρι Μπόιερ που ανέβασε την ομάδα, δεν συνεχίζει στην άκρη του πάγκου, με την διοίκηση να φέρνει τον Τόνι Ντόχερτι για να τον αντικαταστήσει. Ο 52χρονος τεχνικός έχει σημαντική καριέρα ως βοηθός προπονητή, αλλά ως πρώτος θα κάνει το ντεμπούτο του φέτος, έχοντας το πολύ δύσκολο έργο να σώσει τους νεοφώτιστους.

Για τον λόγο αυτόν, η Νταντί προχώρησε ούτε λίγο, ούτε πολύ σε 11 μεταγραφές παικτών, θέλοντας να δώσει βάθος, αλλά και ποιότητα στο ρόστερ της ενόψει της πολύ διαφορετικής και δύσκολης σεζόν που έρχεται. Οι Μεξικανοί Πορτάλες και Πινέδα ξεχωρίζουν στις προσθήκες, αμυντικός και επιθετικός αντίστοιχα, αμφότεροι είναι στοίχημα το πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να προσαρμοστούν. Σημαντική προσθήκη ο στόπερ Σόνεσι από την Σεντ Μίρεν, ρολίστες αναμένεται να είναι οι υπόλοιποι. Από την περσινή ομάδα αποχώρησαν οι ΜακΓκόβαν, Σίνεϊ, Μούλαν, Λόλορ, Φίσερ, είχαν τον ρόλο τους, αλλά το επίπεδό τους δεν είναι για Πρέμιερ.

Με 3-0-1 στο Λιγκ Καπ, κανείς δεν μπορεί να πει πως η Νταντί τα έκανε μούσκεμα, αλλά ακόμα κι έτσι, γνώρισε τον αποκλεισμό, κάτι που ενόχλησε τον Τόνι Ντόχερτι, αφού η ομάδα του ήθελε απλά νίκη με διαφορά 2 ή περισσότερων γκολ στο φινάλε, αλλά κέρδισε μόλις με 1-0 την Ινβερνές, λέγοντας αντίο στην διοργάνωση. Αισιόδοξος για τις πιθανότητες της ομάδας του δηλώνει το 52χρονος τεχνικός, με την εικόνα της για τόσες αλλαγές και τόσο νωρίς στην σεζόν, να κρίνεται ικανοποιητική και αυτό πιστώνεται εν πολλοίς στον καινούριο της προπονητή, που δουλεύει διαρκώς τις ιδέες του.

Θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής της Νταντί, ακόμα και αν δεν ήρθε η πρόκριση στο Λιγκ Καπ, η εικόνα της δείχνει να είναι καλή. Βέβαια, θα χρειαστεί βελτίωση, χρόνο για να δέσουν μεταξύ τους τα νέα της αποκτήματα, να προσαρμοστούν οι δύο Μεξικανοί, που αναμένεται να έχουν κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού και όταν γίνουν αυτά, θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το αν μπορεί να σώσει την κατηγορία στην επάνοδό της στην Πρέμιερ.

Άλκης Χριστόπουλος

