Αφιέρωμα Α' Αγγλίας 2023-24

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα! Πλησιάζουμε στην έναρξη των πρωταθλημάτων στην Αγγλία. Μένουν πέντε ημέρες έως ότου η 3η τη τάξει κατηγορία του «Νησιού» να κάνει πρεμιέρα. Η Λιγκ 1 ή η Α’ Αγγλίας, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε στη χώρα μας, μοιάζει να βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, μία ανάλυση για το τι αναμένεται να δούμε, τι πιστεύουμε πως θα παρακολουθήσουμε, τι είδαμε πέρυσι και τι μας μοιάζει… απρόβλεπτο για φέτος, είναι απαραίτητη. Σέντρα λοιπόν στις 5 Αυγούστου, με την Πλίμουθ, την Ίπσουιτς και τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ να είναι αυτές που κέρδισαν πέρυσι την άνοδό τους στην Championship.

Η πρώτη τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας με 101 βαθμούς, ούσα η μοναδική ομάδα, μαζί με τη Ρέξαμ και τη Νοτς Κάουντι της National League, που συγκέντρωσαν τριψήφιο αριθμό πόντων, πετυχαίνοντας με χαρακτηριστική ευκολία τον στόχο τους.

Η Ίπσουιτς αποτέλεσε με διαφορά την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας. Σκόραρε 101 φορές, πράγμα που σημαίνει πως έβρισκε τουλάχιστον 2,3 γκολ στην εκάστοτε αναμέτρησή της, δεχόμενη μάλιστα το 1/3 των τερμάτων που σημείωσε σε 46 αγωνιστικές (35).

Η τελευταία που εξασφάλισε το εισιτήριο για τη 2η τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας ήταν η Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Δεν το κατάφερε πριν από ένα χρόνο, αλλά πλέον, δεν βρισκόταν στη League One η Σάντερλαντ για να της το στερήσει, με τη Σέφιλντ να επικρατεί της Μπάρνσλεϊ στην παράταση του Wembley με 1-0 και να εξαργυρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 3η θέση, την οποία κατέλαβε στην κανονική διάρκεια.

Από εκεί και πέρα, η Φόρεστ Γκριν των 27 βαθμών, η Άκρινγκτον, η Μόρκαμ και η Μίλτον Κέινς Ντονς αποχαιρέτησαν, με τη Λέιτον Όριεντ, τη Στίβενεϊτζ και τη Νορθάμπτον να παίρνουν τη θέση τους και να ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την… παραμονή τους στη League One, την στιγμή που Γουίγκαν, Ρέντινγκ και Μπλάκπουλ θα βρίσκονται επίσης στην κατηγορία, μετά τον υποβιβασμό τους από την Championship.

Τι θα δούμε λοιπόν φέτος; Μοιάζει και πάλι, όπως και πέρυσι, με ένα πρωτάθλημα τεσσάρων ταχυτήτων. Τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, με οποιαδήποτε έκπληξη κάνει την εμφάνισή της να είναι θεμιτή και εξαιρετικά λογική. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως συζητάμε για έναν μαραθώνιο 46 αγωνιστικών, με τις δύο πρώτες να προβιβάζονται απευθείας στην Championship, τις τέσσερις τελευταίες να υποβιβάζονται αμέσως στη League Two και αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 3-6 να διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο της ανόδου.

Στο πρώτο «γκρουπ» συγκαταλέγονται οι διεκδικήτριες της κατάκτησης του πρωταθλήματος και μίας… μεγαλύτερης κατηγορίας, τα φαβορί, όπως θα τα χαρακτηρίζαμε. Στο δεύτερο θα τοποθετούσαμε τις ομάδες που έχουν τα φόντα να μπουν σφήνα στους «ισχυρούς» και να διεκδικήσουν την άνοδο ή μια θέση στα play-off και το Wembley. Στο τρίτο ανήκουν οι «μικρομεσαίες», αυτές δηλαδή που ξεκινούν με βασικό στόχο να αποφύγουν τον υποβιβασμό και… βλέπουμε. Στο τέταρτο «γκρουπ» τοποθετούμε τα club που ξεκινούν ξεκάθαρα με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού, με αυτές που είναι «νεοφώτιστες» φυσικά να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

Ωραία όλα αυτά, ιδιαίτερα θεωρητικά, αλλά ας περάσουμε στην πράξη. Ας επισημανθεί ξανά πως μιλάμε για έναν… μαραθώνιο, ο οποίος περιλαμβάνει και άλλες διοργανώσεις, όπως το Λιγκ Καπ και το FA Τρόφι. Εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθήσουμε όλα. Μέχρι τότε όμως, και λίγες ώρες πριν ακουστεί το σφύριγμα της έναρξης, ας δούμε σε τι κατάσταση βρίσκουμε τον κάθε σύλλογο.

Σύστημα διεξαγωγής

Δύο γύροι και 46 ματς συνολικά (23+23) συγκροτούν την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Με την ολοκλήρωσή της, οι δύο πρώτες ομάδες της κατάταξης ανεβαίνουν απευθείας στην Championship και υποβιβάζονται στη League Two, οι τέσσερις τελευταίες. Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 3-6 συμμετέχουν στα πλέι οφ, διεκδικώντας ένα ακόμα εισιτήριο για την άνοδο.

Κριτήρια ισοβαθμίας

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια Περισσότερες νίκες Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση Λιγότεροι βαθμοί ποινής (υπολογίζονται από διάφορους παράγοντες, όπως κάρτες, βίαια φάουλ, αντιαθλητική συμπεριφορά κλπ.) Μπαράζ

Οι πέντε καλύτερες μεταγραφές

Παίκτης Θ. Από Σε Νέιθαν Μπάξτερ Τ Τσέλσι Μπόλτον Λίαμ Μόρισον Α Μπάγερν Μονάχου Γουίγκαν Γιεβάνι Μπράουν Ε Έξετερ Μπρίστολ Ρόβερς Τζο Γουόρντ Κ Πιτέρμπορο Ντέρμπι Αμπού Καμαρά Ε Νόριτς Πόρτσμουθ

Μακροχρόνια στοιχήματα

Ένας γενικός κανόνας που πρέπει να έχουμε υπόψη όταν εξετάζουμε αποδόσεις μακροχρόνιων στοιχημάτων, είναι ο εξής: Οι ομάδες που υποβιβάζονται από την Championship συγκαταλέγονται στα φαβορί είτε για την άνοδο, είτε για την πρώτη εξάδα, και εκείνες που ανέβηκαν από 4η τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας, θεωρούνται οι επικρατέστερες να επιστρέψουν πιο γρήγορα σε αυτή. Συνήθως ο συγκεκριμένος κανόνας επιβεβαιώνεται ή τουλάχιστον αποτελεί έναν οδηγό για να μπούμε στη διαδικασία να προβούμε σε μία πρόβλεψη, που είτε θα δικαιωθεί είτε θα καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων, τον επόμενο Μάιο.

Αρχικά, θα στηρίξουμε την Μπόλτον. Πέρυσι έφτασε πολύ κοντά στην άνοδο, αλλά δεν τα κατάφερε, όμως φέτος έχει την… τεχνογνωσία. Και αν δεν θεωρείται δεδομένη η επιστροφή της στην Championship, τότε μπορούμε να «ποντάρουμε» στη συμμετοχή της στην πρώτη εξάδα, πράγμα που «πληρώνει» κοντά στον «διπλασιασμό». Ναι, είναι πολύ καλή απόδοση για μία ομάδα που λογίζεται ως το 3ο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο.

Μαζί με την Μπόλτον, στην πρώτη εξάδα, θεωρούμε πως εύκολα ή δύσκολα θα δούμε και την Πόρτσμουθ, παρά το γεγονός πως πέρυσι τερμάτισε στην 8η θέση της κατάταξης. Έκανε βήματα προς τα μπροστά, βελτιώθηκε, προσέλαβε τον εξαιρετικό προπονητή, Μουσίνιο, και όλα δείχνουν πως μία θέση στην εξάδα θα της ανήκει στο φινάλε, με την καλή ψυχολογία και την αγωνιστική της κατάσταση, να επισημαίνονται και στα φιλικά προετοιμασίας.

Όσον αφορά τον υποβιβασμό, θεωρούμε πως τόσο η Γουίγκαν, όσο και η Καρλάιλ, δεν θα τα καταφέρουν. Για τη δεύτερη οι λόγοι είναι προφανείς. Αισίως ανέβηκε, το μπάτζετ της είναι το 3ο χαμηλότερο στην κατηγορία, το ρόστερ της είναι ιδιαίτερα μικρό και οι απαιτήσεις στην εν λόγω λίγκα, πολύ μεγάλες. Δεν έχει την εμπειρία, έχει να βρεθεί στην Α’ Αγγλίας από το 2014, θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες.

Τέλος, αναφορικά με τη Γουίγκαν, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε πως σαφώς και δεν θα ήταν ιδανικό για την ίδια την κατηγορία, να υποβιβαστεί ένα τόσο ιστορικό σωματείο. Όσο όμως δεν ενισχύει το ρόστερ της και πολύ δε περισσότερο, όσο χάνει παίκτες λόγω οικονομικών προβλημάτων, τόσο θα μοιάζει πως πλησιάζει στη… League Two. Δυσχερείς οι συνθήκες στο club, δεν αποκλείεται οι αφαιρέσεις βαθμών λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους.

ΟΜΑΔΕΣ

Τα φαβορί

ΝΤΕΡΜΠΙ

Πρόκειται για την ομάδα που στα κορυφαία στοιχηματικά πρακτορεία λογίζεται ως το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο της League One και να επιστρέψει μετά από μία διετία στην Championship, από όπου και είχε υποβιβαστεί, λόγω της αφαίρεσης βαθμών που είχε υποστεί, με τον Γουέιν Ρούνεϊ στην τεχνική της ηγεσία. Πέρυσι, πραγματοποίησε μία μεστή σεζόν, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει τον ρεαλιστικό της στόχο, που ήταν η κατάληψη μίας θέσης στην πρώτη εξάδα, ώστε να συμμετάσχει στα play – off. Ήταν ανταγωνιστική, αλλά τερμάτισε στην 7η θέση, έναν βαθμό μακριά από την Πιτέρμπορο, που συμπεριέλαβε τον εαυτό της στην εν λόγω διαδικασία.

Μπορεί το φινάλε της σεζόν να μην ήταν θετικό για την Ντέρμπι, όμως η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να διατηρήσει στο «τιμόνι» του τον Πολ Γουόρν. Αυτός την καθοδηγεί από τον Σεπτέμβριο του 2022, έχοντας συμπληρώσει πλέον, 45 ματς στην τεχνική της ηγεσία, με 20 νίκες να έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Αήττητη ως στιγμής στα τρία φιλικά που έχει δώσει, έχοντας διατηρήσει δις την εστία της ανέπαφη, απέναντι σε Τσέστερφιλντ και Μάλτοκ. Έχει σκοράρει σε όλα και έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τον στόπερ, Κέλτις Νέλσον να αποτελεί την κορυφαία της προσθήκη. Στην Ντέρμπι ανήκουν και επίσημα ο αριστερός μπακ, Κάλουμ Έλντερ, ο Τζο Γουόρντ (Μ) και ο έτερος στόπερ, Τζόνι Μπράντλεϊ, με τον σέντερ φορ, Γουόσινγκτον, να έρχεται επίσης ως ελεύθερος από τη Ρόδεραμ.

Οι απώλειες στο ρόστερ της δεν είναι μεγάλες, με εξαίρεση τον 35χρονο ΜακΓκόλντρικ, που αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ στην περσινή League One και αποφάσισε να αποχωρήσει για λογαριασμό της Νοτς Κάουντι.

ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ

Έφτασε μία «ανάσα» από την επιστροφή της στην Championship, ήταν εξαιρετική σε ολόκληρο τον… μαραθώνιο της League One, αλλά δεν κατάφερε να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον τελικό του Wembley, χάνοντας στην παράταση την άνοδο στην 2η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Σε ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι απέναντι στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, «λύγισε» στο φινάλε, και πλέον, είναι αναγκασμένη να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα, με αρκετές διαφοροποιήσεις στον σύλλογο, αλλά τον ίδιο στόχο.

Η Μπάρνσλεϊ τελείωσε την περσινή σεζόν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας σημειώσει 80 γκολ στην κανονική διάρκεια και με παθητικό ακριβώς… ένα τέρμα ανά ματς. Απόλυτα ισορροπημένη στις εντός έδρας αναμετρήσεις της και τις εξορμήσεις της, τέταρτη και στις δύο σχετικές κατηγορίες, ούσα πίσω μόνο από τις τρεις ομάδες που εξασφάλισαν την άνοδό τους στην Championship.

Ο τελικός του Wembley ωστόσο, σηματοδότησε και το τελευταίο παιχνίδι του Μίχαελ Νταφ στην τεχνική της ηγεσία, με τον Άγγλο προπονητή να αποφασίζει πως έκλεισε μετά από έναν χρόνο ο κύκλος στη Μπάρνλσεϊ και ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι, στον πάγκο της Σουόνσι.

Η επόμενη μέρα βρίσκει την τέως ομάδα του με τον 39χρονο, Νιλ Κόλινς στον πάγκο, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του θα κληθεί να αναλάβει αγγλική, επαγγελματική ομάδα. Προφανώς και μοιάζει με… στοίχημα, αλλά ο Κόλινς δήλωσε πως είναι έτοιμος για την εν λόγω πρόκληση, πιστεύοντας ιδιαίτερα στις δυνατότητες του ρόστερ.

Τρεις νίκες και μία δύο ήττες από Χαλ και Μπλάκμπερν, ο απολογισμός ως στιγμής στις φιλικές αναμετρήσεις, με τη Μπάρνσλεϊ να ενισχύεται στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Έχει αποκτήσει τρεις γκολκίπερ και τον κεντρικό αμυντικό, Κάσπερ Λοπάτα, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μαντς Άντερσεν, που ολοκλήρωσε μία σπουδαία μεταγραφή στη Λούτον, αλλά και τον Ντάλας της Σόλιχαλ Μουρς, που πέρυσι αποτέλεσε εκ των κορυφαίων στη National League. Διατηρήθηκε στην ομάδα ο περσινός πρώτος σκόρερ, Κόουλ, το ίδιο και ο Νόργουντ των 12 γκολ και τεσσάρων ασίστ, παρελθόν έναντι 300 χιλιάδων ο Όμπι Ουλάρ, που δεν βοήθησε διόλου πέρυσι.

ΜΠΟΛΤΟΝ

Μπορεί να αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της περσινής League One, εκμεταλλευόμενη σε μεγάλο βαθμό την έδρα της και την εξαιρετική ανασταλτική της λειτουργία (μόλις 36 γκολ παθητικό), όμως η Μπόλτον δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέψει στην Championship, γεγονός που ναι μεν σηματοδότησε μία αποτυχία, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να πάψει να υφίσταται η στήριξη της διοίκησης προς τον Ίαν Έβατ.

Τερμάτισε στην 5η θέση του περσινού πρωταθλήματος, έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά των play – off, αλλά η ισοπαλία στο «σπίτι» της απέναντι στη Μπάρνσλεϊ φάνταζε καταδικαστική. Η ρεβάνς ολοκληρώθηκε με 1-0 κατά της και η Μπόλτον συνεχίζει και την φετινή σεζόν στην 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, αποτελώντας πάντως στην πλειοψηφία των στοιχηματικών εταιριών, το τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο.

Ο Ίαν Έβατ που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2020, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο για ακόμη μία τριετία, έχοντας πλέον ξεπεράσει τα 160 παιχνίδια με τη Μπόλτον. Τι σημαίνει αυτό; Πως ο μόνος προπονητής που μπορεί να συγκριθεί μαζί του στην ομάδα, είναι ο Σαμ Άλαρνταϊς, ο οποίος παρέμεινε στη Μπόλτον για 364 αναμετρήσεις και οκτώ έτη συνολικά, προτού αποχωρήσει το 2007.

Σημαντική η μεταγραφική ενίσχυση για τη Μπόλτον, η οποία απέκτησε τον γκολκίπερ, Μπάξτερ, από την Τσέλσι, διατήρησε τον περσινό της κορμό, αγόρασε τον Ζακ Άσγουορθ από τη Γουέστ Μπρομ για τη θέση του αριστερού μπακ και έδωσε σχεδόν… ένα εκατομμύριο, για να κάνει δικό της τον Εντλουντούλου της Σαουθάμπτον.

Συνεχίζει ως αρχηγός ο εμβληματικός Ρικάρντο Σάντος, έμεινε στο ρόστερ ο κορυφαίος, περσινός της σκόρερ, Τσαρλς, πολύ θετικές οι πρώτες εντυπώσεις για τον νεοαποκτηθέντα αμυντικό, Τζος Κόγκλεϊ, που σκόραρε και στο νικηφόρο φιλικό κόντρα στην Κέρζον Άστον.

ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ

Πρόκειται πιθανώς για την ομάδα που αδίκησε περισσότερο από κάθε άλλη τον εαυτό της στην διαδικασία των play – off. Έκανε τρομερό «ντεμαράζ» για να μπορέσει να τερματίσει στην πρώτη εξάδα, κατέγραψε οκτώ νίκες σε 14 αναμετρήσεις από τις αρχές Μαρτίου και έπειτα, βγήκε 6η έναντι της Ντέρμπι, με την διαφορά τους να ορίζεται μόλις στον έναν βαθμό, αλλά… αυτοκτόνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, όταν η μπάλα «έκαιγε».

Λίγοι θα έχουν λησμονήσει άλλωστε μέχρι και σήμερα, τον τρόπο με τον οποίο η Σέφιλντ Γουένσντεϊ την απέκλεισε. Η Πίτερμπορο είχε επικρατήσει με 4-0 στο «σπίτι» της, αλλά στη ρεβάνς έλαβε χώρα η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, κατά την διάρκεια της διαδικασίας της ανόδου, σε κάθε λογής αγγλική κατηγορία.

Τα έκανε όλα λάθος, ηττήθηκε στην παράταση με 6-1 και υπό αυτή τη συνθήκη, συνεχίζει όπως αντιλαμβάνεστε στην 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, με στόχο να καταφέρει φέτος, ό,τι στέρησε η… ίδια από τον εαυτό της, πριν από μερικούς μήνες.

Μπορεί το «κάζο» να ήταν μεγάλο, όμως η διοίκηση της Πιτέρμπορο δεν προέβη σε κάποια απόφαση εν θερμώ, στηρίζοντας τον προπονητή της, Ντάρεν Φέργκιουσον, που ναι μεν επωμίστηκε την ευθύνη για εκείνο το βράδυ με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, όμως γενικώς, βελτίωσε ιδιαίτερα την εικόνα της, από τον Ιανουάριο και έπειτα, στα 24 ματς που κάθισε στον πάγκο της.

Παρέμεινε λοιπόν στην τεχνική της ηγεσία και στο πρώτο της φιλικό στη νέα αγωνιστική περίοδο, συνέτριψε με 7-1 τη Στάμφορντ, έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ.

Το σκορ άνοιξε ο κορυφαίος επιθετικός της, βάσει αριθμών, στην περσινή σεζόν, Κλαρκ Χάρις, ενώ απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο σέντερ φορ, Τσιμάνγκα, που κατάφερε με το χατ-τρικ του στο εν λόγω παιχνίδι, να ξεπεράσει τα περσινά του γκολ σε ολόκληρη τη σεζόν, σε 11 αναμετρήσεις (δύο πέρυσι, τρία στο φιλικό).

Στα μεταγραφικά της τώρα, η Πιτέρμπορο πούλησε τον βασικό της μέσο πέρυσι, Τζακ Τέιλορ στην Ίπσουιτς έναντι σχεδόν δύο εκατομμυρίων (1,75 εκ.), σηματοδοτώντας την 11η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της. Πήρε τον γκολκίπερ, Μπιλόκαπιτς από την Χάντερσφιλντ, ο οποίος ναι μεν «κατέβηκε» μία κατηγορία, αλλά δήλωσε πως η κίνησή του είναι ένα βήμα μπροστά στην καριέρα του, σχεδιάζει να έχει μετάδοση στις αναμετρήσεις της, καθώς οι αναμετρήσεις της δεν θα μεταδίδονται από το BBC.

ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ

Ακόμη μία ομάδα που εντάσσεται στο πρώτο από τα τέσσερα «γκρουπ», στα οποία χωρίσαμε την League One, πράγμα απολύτως λογικό αν αναλογιστεί κανείς την περσινή πορεία της Πόρτσμουθ, την 8η θέση που κατέλαβε, πίσω από την Πιτέρμπορο και την Ντέρμπι, τους 70 βαθμούς που συγκέντρωσε και πολύ δε περισσότερο, την βελτίωση που επέδειξε στα τελευταία ματς της σεζόν.

Άλλαξε προπονητή μερικές εβδομάδες μετά την Boxing Day, προσέλαβε τον νεαρό Τζον Μουσίνιο και προσαρμόστηκε πολύ άμεσα στα «θέλω» του, ολοκληρώνοντας την σεζόν δίχως ήττα, μετά από 11 διαδοχικές αναμετρήσεις. Έμαθε πως αν δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι, θα πρέπει να συμβιβάζεται με την ισοπαλία, πορεύτηκε με αυτή τη λογική και κατέγραψε έξι «Χ» στα επτά τελευταία ματς της σεζόν, με μόλις μία από αυτές τις ισοπαλίες να χαρακτηρίζεται «λευκή».

Η διοίκηση της Πορτσμουθ στήριξε πλήρως τον προπονητή της και η προετοιμασία του club για τη νέα σεζόν, έχει ξεκινήσει και πάλι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στα τέσσερα πρώτα φιλικά, γκολ υπέρ της σε όλα, τρεις νίκες και μόλις μία ισοπαλία, με τον Ότζο να αποτελεί τον μοναδικό ποδοσφαιριστή της που έχει σκοράρει για περισσότερες από μία φορές στα τέσσερα, προαναφερθέντα ενενηντάλεπτα, δίχως όμως το σερί να συνεχιστεί στα δύο επόμενα, καθώς υπέστη δύο ήττες, αμφότερες με 1-0, από Γουίμπλεντον και Μπρίστολ Σίτι.

Λογίζεται ως επιτυχία του συλλόγου το γεγονός πως διατήρησε τον Μπίσοπ, που πέρυσι σκόραρε 20 φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ, στο ρόστερ, αποκτώντας ως ελεύθερους τον επιθετικό Γουάιτ, τον στόπερ της Λίνκολν, Ρέγκαν Πουλ, τον Σαίντ της Μπόρνμουθ, με συμμετοχές σε Championship και γκολ στο Λιγκ Καπ και τον έμπειρο Τζακ Σπαρκς, με εμπειρία στις μικρότερες αγγλικές κατηγορίες και θητεία σε Τορκί και Έξετερ.

Δεν υπέστη κάποια μεγάλη απώλεια, μόνο ο στόπερ, Μπερνάρ, και ο αριστερός εξτρέμ, Μίχαελ Τζέικομπς, έμειναν ελεύθεροι, από την τελευταία ενδεκάδα της περσινής σεζόν, με αντίπαλο την Γουίκομπ.

ΡΕΝΤΙΝΓΚ

Την περσινή, τραγική σεζόν που διένυσε πρέπει να επιχειρήσει να αφήσει πίσω της η Ρέντινγκ, η οποία τερμάτισε στην 22η θέση της Championship και υποβιβάστηκε δικαίως στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε άσχημα από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, επιχείρησε να σώσει την κατάσταση με «όπλο» την έδρα της, καθώς διέθετε την 10η καλύτερη έδρα του πρωταθλήματος, αλλά δεν ήταν εφικτό, αν αναλογιστεί κανείς και τις επιδόσεις στις εξορμήσεις της.

Συγκέντρωσε μόλις 12 βαθμούς σε 23 αναμετρήσεις εκτός έδρας, σκόραρε μόλις 15 φορές και καμία άλλη ομάδα της Championship δέχθηκε περισσότερα γκολ από όσες φορές είδε η ίδια η Ρέντινγκ την εστία της να παραβιάζεται.

Τα 44 γκολ σε 23 ματς αποτέλεσαν την αρνητικότερη επίδοση της κατηγορίας, με τον σύλλογο να υποβιβάζεται στην Α’ Αγγλίας, αλλά να λογίζεται ως το 6ο φαβορί για την άμεση επιστροφή στην Championship.

Ολική ανασύνταξη λαμβάνει χώρα λοιπόν στο «στρατόπεδο» του συλλόγου, αρχής γενομένης από τον προπονητή. Ο Ρούμπεν Σέλες, που επιχείρησε πέρυσι να σώσει τη Σαουθάμπτον, ήταν ο εκλεκτός της διοίκησης, με το σημαντικότερο αποτέλεσμα της περσινής θητείας του να ορίζεται το 3-3 στο «Έμιρεϊτς» κόντρα στην Άρσεναλ, καθιστώντας τους «αγίους» τη μοναδική ομάδα, μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι, που δεν ηττήθηκαν από τους «κανονιέρηδες» κατά μήκος της Premier League.

Από εκεί και πέρα, η Ρέντινγκ διαθέτει μικρό αριθμό παικτών στο ρόστερ της, έχει συμφωνήσει μόνο με τους σέντερ φορ, Σμιθ και Νιμπς (σκόραρε κόντρα στη Σαουθάμπτον) της Κέιμπριτζ, και τον Λιούις Γουίνγκ, που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Γουίκομπ. Απεναντίας, έχει χάσει σημαντικά μέλη της περσινής ομάδας, με τον Τζορτζ Πούσκας να πωλείται στην Τζένοα έναντι τριών εκατομμυρίων και τον Πολ Ινς να τα βρίσκει με τη Γουότφορντ.

Διατηρείται μέχρι στιγμής και στα φιλικά η αρνητική περσινή επίδοση, με τη Ρέντινγκ να μην έχει επικρατήσει σε κανένα από τα τελευταία 18 ενενηντάλεπτα που έχει δώσει. Τελευταία νίκη; Τον Φεβρουάριο του 2023 απέναντι στη Μπλάκπουλ, με 3-1 εντός έδρας!

Τα αουτσάιντερ

ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο κύλησε η περσινή αγωνιστική περίοδος για την Μπλάκπουλ, η οποία αν και ξεκίνησε τη σεζόν στην Championship με στόχο μία άνετη παραμονή και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε περισσότερο να είναι καλοδεχούμενο, κατέληξε να υποβιβάζεται με χαρακτηριστική ευκολία στην League One.

Τερμάτισε στην 23η θέση, με 44 βαθμούς σε 46 αναμετρήσεις και διέθετε την χειρότερη άμυνα από όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος, καθώς η εστία της παραβιάστηκε σε… 72 περιπτώσεις, την στιγμή που η «ουραγός» Γουίγκαν, δέχθηκε επτά λιγότερα γκολ!

Ξεκίνησε τη χρονιά με τον Μίχαελ Άπλετον, τον οποίο αποφάσισε να διώξει στα μέσα του Ιανουαρίου, για να ολοκληρώσει εν τέλει τη σεζόν με τέσσερις διαφορετικούς προπονητές, και άπαντες πλέον, να μην βρίσκονται στο «τιμόνι» της τεχνικής της ηγεσίας.

Αισίως, προσλήφθηκε ο Νιλ Κρίτσλεϊ, με θητεία στην ΚΠΡ και έντονο παρελθόν από την… Άστον Βίλα, με στόχο η Μπλάκπουλ να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει την είσοδό της στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος.

Τι έχει κάνει στο μεταγραφικό παζάρι; Πήρε ως ελεύθερο τον Μάθιου Πένινγκτον από την Σριούσμπερι και τον κεντρικό μέσο, Μόργκαν, από την Τσάρλτον, προσπαθώντας να αναπληρώσει τα κενά που άφησαν φεύγοντας ο σέντερ φορ Γέιτς και ο έμπειρος στόπερ, Κέρτις Νέλσον, για τη Σουόνσι και την Ντέρμπι αντίστοιχα. Συνωνυμία ο τέως ποδοσφαιριστής της, Ρις Τζέιμς, με τον έμπειρο μπακ της Τσέλσι, αμφότεροι αγωνίζονται στα άκρα της άμυνας, αλλά σε διαφορετική πτέρυγα, με αυτόν της Μπλάκπουλ να αποχωρεί επίσης ως ελεύθερος, για την Σέφιλντ Γουένσντεϊ της Championship.

ΤΣΑΡΛΤΟΝ

Για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, η Τσάρλτον θα βρίσκεται και πάλι στην 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, θέτοντας και πάλι τον ίδιο στόχο. Να επαναλάβει δηλαδή την πορεία του 2018, όταν και είχε επικρατήσει στον τελικό του Wembley της Σάντερλαντ και επέστρεψε στην Championship, στην οποία παρέμεινε μόλις για μία διετία, με τον υποβιβασμό να σηματοδοτεί τότε και την αλλαγή της ιδιοκτησίας.

Πέρυσι, πραγματοποίησε μία μεστή αγωνιστική περίοδο, ήταν ανταγωνιστική, αλλά απείχε αρκετά από την διεκδίκηση μίας θέσης στην πρώτη εξάδα, αν αναλογιστεί κανείς πως τερμάτισε στην 10η θέση, με 62 βαθμούς υπέρ της σε 46 αναμετρήσεις, παρά το γεγονός πως η επίθεσή της (70 γκολ), συγκρίνεται μόνο με τις ομάδες που εν τέλει κατόρθωσαν να συμμετέχουν στα play – off.

Στόχος της για φέτος είναι να επιδείξει μία μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοση και τα αποτελέσματά της, βασιζόμενη περισσότερο στην έδρα της, η οποία πέρυσι αποτέλεσε μόλις την 13η καλύτερη της κατηγορίας, με την Τσάρλτον να καταφέρνει στις εξορμήσεις της να συγκεντρώσει δύο βαθμούς περισσότερους.

Παρέμεινε στην τεχνική της ηγεσία ο Ντιν Χόλντεν, ο οποίος την καθοδήγησε πέρυσι για 26 αναμετρήσεις, με την Τσάρλτον ως στιγμής να είναι εξαιρετική στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας σκοράρει και στα επτά που έχει δώσει, με το 90% αυτών να συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο δικά της γκολ.

Μία μόλις ήττα στα εν λόγω ματς, έχει καταγράψει τέσσερις νίκες, με πιο πρόσφατο δείγμα το 5-0 επί της Γουίλντστον, όπου και είχε πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Πήρε τον γκολκίπερ της Λούτον, Ιστέντ, τον 27χρονο στόπερ της Κέιμπριτζ, Τζόουνς, και κράτησε τον Καμαρά της Ίπσουιτς για μία σεζόν ακόμη, μην μπορώντας όμως να κάνει το ίδιο και με τον πρώτο της σκόρερ πέρυσι, Ρακ – Σακί, που επέστρεψε στην Κρίσταλ Πάλας, αλλά και τον Τσάρλι Πατίνο της Άρσεναλ.

ΟΞΦΟΡΝΤ

Η αλήθεια είναι πως η περσινή της σεζόν στη League One δεν κρίνεται καθόλου θετική, αν αναλογιστεί κανείς την πορεία της στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος και το γεγονός πως απέφυγε τον υποβιβασμό μόλις για δύο βαθμούς, τερματίζοντας στην 19η θέση της κατηγορίας, στο +1 από την Κέιμπριτζ που σώθηκε και στο +2 από την Μίλτον Κέινς Ντονς, που δεν κατάφερε να προλάβει το τρένο της παραμονής.

Δεν ήταν καθόλου σταθερή η Όξφορντ, άλλαξε τρεις φορές προπονητή, αλλά «χρωστάει» την διατήρησή της στην Α’ Αγγλίας στον Λίαμ Μάνινγκ, ο οποίος την μετέτρεψε σε κυνική και της έμαθε να παίρνει αποτελέσματα, ακόμη και όταν η εικόνα της δεν είναι θελκτική.

Προσλήφθηκε την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου, ξεκίνησε με τέσσερις ισοπαλίες, εκ των οποίων οι δύο συνοδεύτηκαν και με clean sheet και παρότι στα 10 ματς που την καθοδήγησε, κατέγραψε μόλις δύο νίκες, αυτές ήταν αρκετές για να την κρατήσουν στην Α’ Αγγλίας. Εκμεταλλεύτηκε την έδρα της με την Τσέλτεναμ (4-0), έκανε το 2Χ2 κόντρα στην «ουραγό» Φόρεστ Γκριν (0-3) και συνεχίζει για 9η διαδοχική αγωνιστική περίοδο.

Έχει εντυπωσιάσει ως στιγμής στο μεταγραφικό παζάρι, διαθέτοντας το 9ο μεγαλύτερο budget της κατηγορίας. Απέκτησε ως δανεικό τον γκολκίπερ της Μπράιτον, Τζέιμς Μπιντλ, τον σέντερ φορ της Κάρντιφ, Μαρκ Χάρις, τον στόπερ Τορνίλι, που αγωνιζόταν στην Μπλάκπουλ και τον Φιν Στίβενς από τη Μπρέντφορντ, με τη σημαντικότερη απώλεια να είναι ο επιθετικός, Τέιλορ, και ο εξτρέμ Τζόντι Τζόουνς, που παρά το πλούσιο βιογραφικό του, αγωνίστηκε πέρυσι σε μόλις πέντε ματς.

Μεγάλη νίκη στα φιλικά προετοιμασίας για την Όξφορντ με 1-0 κόντρα στη Σουόνσι, τρία clean sheet, μόλις μία ήττα, με 4-1 από τη Μπρίστολ Σίτι, με τον 18χρονο σέντερ φορ, Ο’ Ντόνκορ, να πετυχαίνει το τρίτο του γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο με την ομάδα του και σπουδαία επικράτηση αισίως, με 5-0, απέναντι στην ΚΠΡ.

ΓΟΥΙΚΟΜΠ

Διόλου αρνητική μπορεί να χαρακτηριστεί η προηγούμενη αγωνιστική περίοδο για τη Γουίκομπ, η οποία τερμάτισε στην 9η θέση της League One, ήταν ανταγωνιστική και δεν κατάφερε να προλάβει την πρώτη εξάδα, για οκτώ βαθμούς, οι οποίοι πιθανώς προέκυψαν από την κακή της εικόνα στα τελευταία πέντε παιχνίδια της σεζόν.

Δεν κέρδισε κανένα από τα τρία τελευταία ματς στο φινάλε, γνωρίζοντας δύο εντός έδρας ήττες από Λίνκολν και Τσέλτεναμ και μένοντας στο 2-2 με την Πόρτσμουθ σε εξόρμησή της, με το νικηφόρο «διπλό» στην Κέιμπριτζ να έχει προηγηθεί και την ήττα από την Μόρκαμ στα μέσα Απριλίου να χαρακτηρίζεται η αρχή του κακού.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η Γουίκομπ κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να βρίσκεται στις πρώτες εννέα ομάδες του βαθμολογικού πίνακα, με την προπέρσινη σεζόν να την βρίσκει και στην πρώτη εξάδα, και πλέον αντικρίζει τη νέα αγωνιστική περίοδο ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, προκειμένου να κατορθώσει να μπει στα play – off και να βιώσει μία σεζόν αντίστοιχη αυτής του 2019-20.

Τότε άλλωστε σηματοδοτείται και η μοναδική άνοδος του συλλόγου στην 2η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, με τη Γουίκομπ φέτος να επενδύει στην εμπειρία, για να βιώσει και πάλι το όνειρό της. Διαθέτει το δεύτερο πιο έμπειρο ρόστερ της κατηγορίας, με μέσο όρο 26,1 έτη και παρότι έχει ρίξει το budget (5ο πιο φθηνό), δεν αισθάνεται πως δεν μπορεί να… ονειρεύεται.

Διατήρησε στο «τιμόνι» της τον Ματ Μπλούμφιλντ, ο οποίος ανέλαβε τον Φεβρουάριο και πρόσθεσε στην ομάδα τον Κέογκ και τον Γιανγκ από την Ίπσουιτς, τον 18χρονο Σάλα, γκολκίπερ της Κρίσταλ Πάλας, και τον αριστερό μπακ Λουκ Λίχι, ο οποίος αποχώρησε μετά από μία διετία από τη Σριούσμπερι.

Ο κεντρικός μέσος, Λιούις Λινγκ (πρώτος σκόρερ πέρυσι) και ο Τζόρνταν Ομπίτα, αποτελούν τις σοβαρότερες αποχωρήσεις από το περσινό ρόστερ, χαμηλού επιπέδου τα φιλικά της, καθώς αντιμετωπίζει συλλόγους της National League, με απολογισμό μία νίκη και μία ήττα.

ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ

Την περσινή, αδιάφορη σεζόν θέλει να λησμονήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η Μπρίστολ Ρόβερς, η οποία έμεινε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και δεν έμοιαζε να κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά, πάνω στο οποίο θα «χτίσει» στην επικείμενη αγωνιστική περίοδο.

Τερμάτισε στην 17η θέση, διαθέτοντας πολύ αρνητικούς αριθμούς, με συγκομιδή 53 βαθμών σε 46 αναμετρήσεις, σκοράροντας 1,2 γκολ ανά ματς και με 73 τέρματα παθητικό, γεγονός που την κατέστησε την 3η χειρότερη ομάδα, αναφορικά με την ανασταλτική της λειτουργία.

Παράλληλα, το «σπίτι» της αποτέλεσε την 5η πιο εύκολη έδρα του πρωταθλήματος, αναλογικά με το πόσο εύκολα μπορούσε κανείς να την κερδίσει όταν υποδεχόταν τον αντίπαλό της, ούσα πάντως καλύτερη στις εξορμήσεις της, με συγκομιδή 28 βαθμών σε 23 ματς.

Σε κάθε περίπτωση, η σεζόν που διένυσε δεν μπορεί να αποτελέσει… οδηγό για αυτήν που έρχεται, με τον Τζο Μπάρτον, γνωστό από τη θητεία του στη Νιούκαστλ, την ΚΠΡ και την αρνητική, εξωγηπεδική του ζωή, να συνεχίζει στον πάγκο της, στον οποίον βρίσκεται από τον δεύτερο μήνα του ημερολογιακού έτους.

Ο τέως ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής της Μπρίστολ ξεκίνησε από νωρίς προετοιμασία, έχοντας δώσει οκτώ φιλικά, πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος. Πέντε νίκες, όλες με clean sheet, μία ισοπαλία με την Κάρντιφ και δύο ήττες στο… γκολ, έχει καταγράψει η ομάδα του Μπάρτον, η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός πως διαθέτει μόλις έξι «ξένους» παίκτες στο ρόστερ της, με τη Νορθάμπτον να είναι η μόνη που έχει λιγότερους.

Τέσσερις μεταγραφές ως στιγμής, με τον Τζορτζ Φρεντ από τη Μπέρμιγχαμ να είναι η πιο «φαντεζί», αλλά και ο Γιεβάνι Μπράουν από τη Μπάρνσλεϊ, την στιγμή που οι «γηραιότεροι» του ρόστερ της, Γιάακολα, Γουίλαν και Ρόντμαν, αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση.

ΕΞΕΤΕΡ

Κατάφερε να εξασφαλίσει πέρυσι την παραμονή της με χαρακτηριστική ευκολία, τερματίζοντας στην 14η θέση της βαθμολογίας, αλλά επειδή η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που διατηρείται στη μνήμη του φίλαθλου ποδοσφαιρικού κοινού, η αλήθεια είναι πως η Έξετερ δεν ολοκλήρωσε καλά τη σεζόν.

Υπέστη έξι συνεχόμενες ήττες με συνολικό σκορ 15-4, σκόραρε στο 50% των εν λόγω αναμετρήσεων και έδειχνε πως επαναπαύτηκε στο γεγονός πως και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην Α’ Αγγλίας, ρίχνοντας πλήρως την απόδοσή της. Αποκορύφωμα αποτέλεσε η ήττα με 6-0 από την Ίπσουιτς εκτός έδρας, με τη σεζόν πάντως να λαμβάνει τέλος στο «σπίτι» της και στη νίκη με 3-2 επί της Μόρκαμ, η οποία αποτέλεσε και την πρώτη μετά από σχεδόν 60 ημέρες.

Η διοίκηση στηρίζει ωστόσο τον Γκάρι Κάλντγουελ, ο οποίος έχει συμπληρώσει 33 ματς στην τεχνική της ηγεσία, με απολογισμό 10 επικρατήσεων, οκτώ ισοπαλιών και 15 ηττών, με την Έξετερ να αποτελεί και την πρώτη του προπονητική δουλειά μετά το 2017, καθώς νωρίτερα ήταν βοηθός προπονητή στη Χιμπέρνιαν, μην έχοντας εργαστεί κάπου, αφότου ολοκληρώθηκε η θητεία του στην Τσέστερφιλντ.

Στόχος για φέτος είναι να επιχειρήσει η ομάδα να μπει στην πρώτη εξάδα και να διεκδικήσει την άνοδο, σε μία προσπάθεια που στηρίζεται σε ένα νεανικό σύνολο, με την Έξετερ να διαθέτει το τρίτο χαμηλότερο σε μέσο όρο ρόστερ στην κατηγορία, μετά τη Λίνκολν και την Πιτέρμπορο.

Πήρε δανεικό τον Χάρπερ από την Ίπσουιτς και τον Τζέι Στάνφιλντ από τη Φούλαμ, θα την βοηθήσει ο επιθετικός Σκοτ, τον οποίο βρήκε ελεύθερο στο μεταγραφικό παζάρι, διατήρησε τον περσινό, πρώτο της σκόρερ, Μπράουν, των 12 γκολ και των εννέα ασίστ.

Αποχώρησε ο ταλαντούχος στόπερ, Άνφιλντ Ποντ, που αποτελεί την 7η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της, με προορισμό τη Γουλβς, ήταν αήττητη στα τέσσερα, πρώτα φιλικά της, προτού χάσει με 4-1 από την Τορκί, με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, Σουίνι, να αποβάλλεται από νωρίς, για να ακολουθήσουν ανάλογα αποτελέσματα από Μπρίστολ Σίτι (4-0) και Κόβεντρι.

Οι «μέχρι εδώ… καλά είμαι»

ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ

Περνάμε στην κατηγορία των ομάδων που η πορεία τους έχει δείξει πως γνωρίζουν να συμβιβάζονται. Πως δεν πιέζουν καταστάσεις και πως βασικός τους στόχος για να θεωρούν μία σεζόν επιτυχημένη, είναι να κατορθώνουν αυτό που έχουν οριοθετήσει στο ξεκίνημα της σεζόν και εν συνεχεία, αν προκύψει κάτι καλύτερο, δεν θα πουν όχι.

Στην κορυφή της λίστας στην εν λόγω κατηγορία, βρίσκεται η Λίνκολν. Η ομάδα που πέρυσι τελείωσε την σεζόν στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ούσα η τελευταία της κατάταξης, που ξεπέρασε τους 60 βαθμούς, καθώς ο πήχης έπειτα ξεκίνησε να βλέπει προς τα… κάτω. Μία ομάδα πλήρως ισορροπημένη, τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας, με αμυντικό προσανατολισμό στα παιχνίδια της, με τα 47 γκολ υπέρ της και τα 47 γκολ κατά της, να αποδεικνύουν πλήρως πως δεν ήταν υπέρ της υπέρβασης, αλλά ενός συνεσταλμένου τρόπου παιχνιδιού.

Κάπως έτσι, η Λίνκολν κατάφερε με χαρακτηριστική ευκολία να εξασφαλίσει την παραμονή της, μετρώντας μάλιστα και πέντε νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, την στιγμή που σκόραρε στα επτά από αυτά και είδε την εστία της να παραβιάζεται μόλις σε τέσσερις περιπτώσεις.

Διατήρησε στην τεχνική της ηγεσία τον προπονητή της, Μαρκ Κένεντι, που έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2026 και θα πορευτεί και φέτος με τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο, επενδύοντας στο ταλέντο και τον ενθουσιασμό, καθώς διαθέτει την δεύτερη, πιο νεανική ομάδα, στην 3η τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας.

Το ρόστερ της δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα… 23 έτη, με τον νεοαποκτηθέντα, επιθετικό, Γουόκερ, να αποτελεί την… εξαίρεση, όντας στα 26 του. Σημαντική η προσθήκη του αριστερού μπακ, Μπράουν, από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ίσως της λείψει ο στόπερ, Ρέγκαν Πουλ, που αποχώρησε ως ελεύθερος, με προορισμό την Πόρτσμουθ.

«Άχαστη» στα πρώτα τέσσερα φιλικά της, προτού προκύψουν ήττες από Γκρίμσμπι και Ρόδεραμ, με συνολικό σκορ 5-0, με απολογισμό δύο νικών και ισάριθμων ισοπαλιών, απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ντάνιελ Μαντροιού, που έχει βρει δίχτυα στα τρία από τα τέσσερα «τεστ» της προετοιμασίας, συνεχίζοντας την περσινή, εξαιρετική του πορεία (έξι γκολ, τέσσερις ασίστ).

ΜΠΕΡΤΟΝ

Αν έπρεπε να επιλέξουμε μία ομάδα, η οποία αποτελεί τον… ορισμό της κατηγορίας που αναλύουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τότε αυτή θα ήταν αναμφίβολα η Μπέρτον. Ένας σύλλογος που πάντα επιθυμεί από τη… φύση του να κάνει το βήμα παραπάνω, αλλά πρωταρχικός του στόχος, από το 2018 και έπειτα, όταν και βρέθηκε για πρώτη φορά ξανά στην Α’ Αγγλίας, είναι να εξασφαλίζει την παρουσία του και στο επόμενο πρωτάθλημα.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το μοτίβο των σεζόν που ακολουθεί η Μπέρτον άλλωστε δεν υφίσταται, με το club να τερματίζει για 3η συνεχόμενη διαφορετική σεζόν στην 15η ή την 16η θέση, συγκεντρώνοντας 56 βαθμούς. Έναν πόντο λιγότερο δηλαδή από τα συνολικά γκολ που σημείωσε στην περσινή σεζόν, με την άμυνά της πάντως να αποτελεί το «αγκάθι» στην επιτυχημένη εν γένει παρουσία της, καθώς αποτέλεσε τη μοναδική ομάδα της κατηγορίας, με 79+ γκολ κατά της, πλην της Φόρεστ Γκριν που υποβιβάστηκε ως ουραγός!

Αυτό θέλει να διαφοροποιήσει φέτος η Μπέρτον του Ντίνο Μάαμρια, ο οποίος συνεχίζει κανονικά στο «τιμόνι» της, αποτελώντας τον δεύτερο διαδοχικό προπονητή, μετά τον Χάσελμπαϊνκ, που ξεπερνά τις 40 αναμετρήσεις στον πάγκο του συλλόγου.

Βαδίζει συνετά στο μεταγραφικό παζάρι, έχει διαφοροποιήσει αρκετά το ρόστερ της συγκριτικά με την περσινή σεζόν, κορυφαία κίνησή της ο Μέισον Μπένετ, που έμεινε ελεύθερος από τη Μίλγουολ της Championship, ενδέχεται να της λείψει ο εξτρέμ, Τζόνι Σμιθ, που αγωνίστηκε σε 32 αναμετρήσεις πέρυσι, αλλά αποχώρησε για τη Γουίγκαν.

Εξαιρετικές οι εμφανίσεις της στα φιλικά προετοιμασίας, αήττητη στα πρώτα έξι ματς προετοιμασίας, τρεις σερί ισοπαλίες με 2-2, πέντε G/G στο εν λόγω εύρος παιχνιδιών, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή ισοπαλία απέναντι στη Γουέστ Μπρομ, παρότι βρέθηκε δις πίσω στο σκορ.

ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ

Στην 13 θέση της βαθμολογίας θα συναντήσει κανείς στην περσινή αγωνιστική περίοδο την Φλίτγουντ, η οποία πρόκειται για ακόμη μία ομάδα που έμαθε να συμβιβάζεται, που γνωρίζει τις δυνατότητές της και που δεν αναζητά την υπέρβαση, αλλά πρωτίστως την παραμονή στην κατηγορία, και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο έρθει, σαφώς και είναι καλοδεχούμενο.

Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, πρόκειται για ένα ισορροπημένο σύνολο, που βασίζεται και στην εμπειρία, καθώς οι παίκτες που το απαρτίζουν έχουν κατά μέσο όρο, 61 αναμετρήσεις στην Α’ Αγγλίας και πλέον, στοχεύει στο βήμα παραπάνω, και στην κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη δεκάδα, βασιζόμενη σε ένα πολύ συγκεκριμένο στατιστικό.

Ποιο είναι αυτό; Στο γεγονός πως πέρυσι, αποτέλεσε τη μοναδική ομάδα της League One, η οποία δεν τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα, αλλά είχε «+» στην διαφορά τερμάτων της, παρά το γεγονός πως ολοκλήρωσε την σεζόν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Σκόραρε 53 φορές, δέχθηκε 51 γκολ και σηματοδοτεί το μόνο club, που υπό αυτή την προϋπόθεση, κατόρθωσε κάτι τέτοιο.

Δεν έχει προβεί σε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στο ρόστερ της, διατήρησε τον κορμό της και πρόσθεσε τον αριστερό μπακ της Σέλτικ, Μοντγκόμερι ως δανεικό, και τους μέσους Μπρουμ και Μέιορ, με εμπειρία στις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας.

Τα 8/11 της περσινής, τελευταίας ενδεκάδας που παρέταξε, συνεχίζουν κανονικά στο «Highbury Stadium», με τη μεγαλύτερη απώλεια να ακούει στο όνομα του Ισπανού επιθετικού, Μέντες, που έκανε το… άλμα στην Premier League, για λογαριασμό της Λούτον.

Βελτιώνει την ανασταλτική της λειτουργία στα φιλικά, ιδιαίτερα θετική η «λευκή» ισοπαλία με αντίπαλο την Μπλάκμπερν, συνεχίζει στο «τιμόνι» της ο Σκοτ Μπράουν, που αποτελεί και τον μακροβιότερο προπονητή της από το 2018 και έπειτα, όταν και προσλήφθηκε ο Τζο Μπάρτον.

ΚΕΙΜΠΡΙΤΖ

Στο άκουσμα της Κέιμπριτζ, πιθανώς οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας την τεράστια πρόκριση που είχε καταφέρει να πανηγυρίσει επί της Νιούκαστλ, πριν από δύο σεζόν, για το FA Cup, μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», λίγες ημέρες προτού οι «καρακάξες» αλλάξουν διοικητικό καθεστώς, αποχωρήσει ο Μάικλ Άσλεϊ και αναλάβει να «τρέξει» τον σύλλογο το πιο πλούσιο ποδοσφαιρικό fund Σαουδαράβων στον πλανήτη.

Από εκείνη την αναμέτρηση όμως, στην οποία ο Κίραν Τρίπιερ είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη Νιούκαστλ, μέχρι και σήμερα, ο Άγγλος αγωνίστηκε με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας και η Κέιμπριτζ έκανε βήματα προς τα πίσω, τερματίζοντας πέρυσι μόλις μία θέση πάνω από τον υποβιβασμό.

Ολοκλήρωσε την σεζόν στην 20η θέση, έσωσε την… παρτίδα μόλις για έναν βαθμό και μπορεί να αισθάνεται τυχερή που δεν βρέθηκε στην θέση των Μίλτον Κέινς Ντονς, Μόρκαμ και Άκρινγκτον, ώστε να επιστρέψει στην League Two.

Στο τέλος της ημέρας πάντως, ο στόχος επετεύχθη, η Κέιμπριτζ συνεχίζει να αγωνίζεται στην 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και ετοιμάζεται πυρετωδώς για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας ως οδηγό την τελευταία, περσινή αγωνιστική, στην οποία επικράτησε με 2-0 της Φόρεστ Γκριν, για να μείνει στην κατηγορία.

Πολλές ανακατατάξεις στο ρόστερ της, επένδυσε κατά βάση στη μεσοεπιθετική της λειτουργία, συμφωνώντας με τον αριστερό εξτρέμ, Καϊκάι και τον τέως μέσο της Γουίγκαν, Κούζινς, ενώ αποχώρησαν οι Σμιθς και Νιμπς για τη Ρέντινγκ, ο Τζο Άιρονσαϊντ που αγωνίζεται ως σέντερ φορ και ο βασικός στόπερ, Τζόουνς, που πέρυσι έπαιξε σε 36 αναμετρήσεις της League One και σκόραρε και σε τέσσερις περιπτώσεις.

Στην τεχνική της ηγεσία εξακολουθεί να βρίσκεται ο Μαρκ Μπόνερ, που έχει συμβόλαιο με την Κέιμπριτζ μέχρι το καλοκαίρι του 2024, όντας ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία της στον 21ο αιώνα, αναλογικά με τα 173 ματς που έχει δώσει στον πάγκο της.

ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ

Μπορεί δύο σεζόν πριν, η Πορτ Βέιλ να πανηγύριζε την επιστροφή της στην 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ούσα η κορυφαία ομάδα της League Two την σεζόν 2021-22, με οκτώ νίκες στα 11 τελευταία ματς, όμως η προσαρμογή της στο νέο της πρωτάθλημα δεν μπορεί δεδομένα να χαρακτηριστεί ομαλή.

Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, κινδύνευσα αρκετά, αναφορικά με την παραμονή της στην κατηγορία, αλλά εν τέλει τα κατάφερε, ολοκληρώνοντας την εν λόγω αγωνιστική περίοδο στην 18η θέση και στο +4 από τις ομάδες που δεν κατάφεραν να σώσουν την… παρτίδα.

Κακή η ανασταλτική της λειτουργία, δεχόμενη 71 γκολ σε 46 αναμετρήσεις, βασίστηκε πάντως αρκετά στην επίθεσή της, διαθέτοντας την καλύτερη γραμμή «κρούσης», αναλογικά με τους αριθμούς της (48 γκολ), από όλες τις ομάδες που τερμάτισαν από την 18η θέση και κάτω, με εξαίρεση την Όξφορντ.

Όπως και να έχει πάντως, πρόκειται για μία σεζόν που άπαντες θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα, με στόχο τη νέα αγωνιστική περίοδο, η παραμονή να επιτευχθεί πολύ πιο εύκολα και δίχως το ίδιο άγχος.

Από εκεί και πέρα, η Πορτ Βέιλ έχει το τέταρτο μικρότερο budget στην κατηγορία και μόλις 21 ποδοσφαιριστές για να χρησιμοποιήσει, πράγμα που επί της ουσίας την τοποθετεί στην προ τελευταία θέση της σχετικής λίστας, ως προς το μέγεθος του ρόστερ, από κάθε λογής σύλλογο της League One, πίσω από Τσέλτεναμ και Στίβενεϊτζ (20).

Στα θετικά της πως διατήρησε στην ομάδα τον πρώτο της σκόρερ, Χάρισον, των 12 περσινών γκολ, αλλά και τον Γουίλσον, που είχε συμμετοχή σε πέντε τέρματα της ομάδας του, σημειώνοντας ο ίδιος τα τέσσερα. Σημαντικότερη προσθήκη της ο δεξιός μπακ της Κάρντιφ, Τομ Σανγκ, θα δυσκολευτεί να βρει τερματοφύλακα με τα χαρακτηριστικά του Ένταν Στόουν, ο οποίος αποχώρησε για τη Νοτς Κάουντι.

Στο «τιμόνι» της παραμένει ο Άντι Κρόσμπι, με τον οποίο τελείωσε την περσινή χρονιά με απολογισμό τριών ηττών και μίας νίκης. «Στοίχημα» η παραμονή του, δεν θα είναι εύκολη η σεζόν για την Πορτ Βέιλ.

ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ

Η αλήθεια είναι πως με την περσινή σεζόν που πραγματοποίησε η Σριούσμπερι, θα μπορούσαμε να την τοποθετήσουμε και στην προηγούμενη κατηγορία, στο υπό – γκρουπ που συζητήσαμε νωρίτερα, αλλά η αστάθεια που παρουσιάζει και πολύ δε περισσότερο, ο τρόπος που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν, μας έκαναν να το σκεφτούμε μία φορά περισσότερη.

Τερμάτισε στην 12η θέση, ακριβώς στη μέση δηλαδή του βαθμολογικού πίνακα και είναι η πρώτη ομάδα από τις υπόλοιπες, που συγκέντρωσε λιγότερους από 60 βαθμούς, κάνοντας επί της ουσίας το step – up, αν αναλογιστεί κανείς πως πρόπερσι, τέτοια εποχή, βρισκόταν στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα, απέχοντας μόλις τρεις νίκες από την επικίνδυνη ζώνη.

Ωστόσο, κάτι το αρνητικό της φινάλε στην χρονιά, με τη μία μόλις νίκη από τα μέσα Μαρτίου και έπειτα, στις 10 εναπομείναντες αναμετρήσεις, κάτι η αλλαγή προπονητή, κάτι η πρόσληψη του σχετικά άπειρου, Μάθιου Τέιλορ, μας κάνουν να εκτιμούμε πως η Σριούσμπερι ναι μεν θα σωθεί… άνετα, αλλά θα είναι σε χειρότερη μοίρα από πέρυσι, επιστρέφοντας στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα.

Ασύνδετη ως στιγμής στα φιλικά της, δεν έχει κατορθώσει ακόμη να επικρατήσει, στοιχηματικά και τα τέσσερα έχουν ολοκληρωθεί στο G/G, με την ομάδα του Τέιλορ να έχει σκοράρει… συμπτωματικά ή μη, στο 100% των αναμετρήσεών της, στο πρώτο ημίχρονο!

Πολλές οι διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το περσινό ρόστερ, 11 ήρθαν συνολικά και 14 έφυγαν, με τον περσινό της πρώτο σκόρερ και… αμυντικό, Λουκ Λίχι, των εννέα γκολ και των τεσσάρων ασίστ, να διατηρείται στην ομάδα. Θα λείψει πάντως ο στόπερ Πένινγκτον, θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής οι Άντερσον, Φίνι και Πέρι, θα βοηθήσει ξανά με την εμπειρία του ο 30χρονος αμυντικός μέσος, Καρλ Γουίντσεστερ, που έπεισε και αποκτήθηκε, μετά τον περσινό δανεισμό του από τη Σάντερλαντ.

Ο θάνατος σου, η ζωή μου…

ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ

Διαρκής και σταθερή είναι η εξέλιξη που διέπει τη Λέιτον Όριεντ ως σύλλογο, με την ομάδα να ανεβαίνει από τη National League στην League Two την σεζόν 2018-19, να συνηθίζει την κατηγορία, να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και πέρυσι να αποτελεί την κορυφαία ομάδα της 4ης τη τάξει Λίγκας του αγγλικού ποδοσφαίρου, επιστρέφοντας στην επόμενη.

Βρέθηκε από την αρχή στην κορυφή της βαθμολογίας και διατηρήθηκε εκεί μέχρι τέλους, τερματίζοντας την σεζόν στην 1η θέση, με 91 βαθμούς υπέρ της, 61 γκολ, όσα δηλαδή και η Στίβενεϊτζ που ήρθε δεύτερη, και την καλύτερη άμυνα στην League Two, καθώς σε 46 αναμετρήσεις, είδε την εστία της να παραβιάζεται μόλις σε 34 περιπτώσεις.

Πλέον, επιστρέφει στην League One, με στόχο την παραμονή στην εν λόγω κατηγορία, ώστε να μην μπει και πάλι στην διαδικασία να γυρίσει στην League Two και να ξεκινήσει και πάλι από το… μηδέν την προσπάθεια ανασύνταξής της.

Απόλυτα ικανοποιημένη η διοίκηση του συλλόγου από τον προπονητή, Ρίτσι Γουέλενς, ο οποίος παρέλαβε μία ομάδα στα όρια του υποβιβασμού προ διετίας και την μετέτρεψε την καλύτερη στην κατηγορία της, μετρώντας 31 επικρατήσεις στα 59 ματς που έχει δώσει στον πάγκο της.

Από εκεί και πέρα, η Λέιτον Όριεντ διαθέτει 22 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της και μπάτζετ που δεν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια, με κορυφαία κίνησή της να είναι ο νεαρός, Ίθαν Γκάλμπρεθ, που ξεκίνησε την καριέρα του ως μέσος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Απώλεια ο επιθετικός, Πολ Σμιθ, που ήταν ο πρώτος σκόρερ της πέρυσι με 10 γκολ και έφυγε για την ΚΠΡ, όπως και ο γκολκίπερ, Λόρενς Βίγκορουξ, που έπαιξε στα 45 από τα 46 ματς πρωταθλήματος, διατηρώντας 24 clean sheet, με συνέπεια να μετακινηθεί στη Μπέρνλι της Premier League.

Ούτε μία νίκη στα έξι φιλικά ως στιγμής, κορυφαία εμφάνισή της το 1-1 με την Τσάρλτον, με τον Ιρλανδό φορ, Άαρον Ντρίναν, να πετυχαίνει το πρώτο γκολ της νέας σεζόν.

ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ

Σαν από… παραμύθι μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τον πρότερο βίο της Νορθάμπτον στις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας την τελευταία τριετία, καθώς είτε για καλό, είτε για… αρνητικό λόγο, κάθε σεζόν αποτελεί μία από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν.

Γιατί το λέμε αυτό; Την σεζόν 2019-20 επικράτησε της Έξετερ με 4-0 και κέρδισε την άνοδό της στην League One, αλλά έναν χρόνο μετά, υποβιβάστηκε και πάλι, τερματίζοντας στην 22η θέση της βαθμολογίας.

Πρόπερσι, έφτασε μία «ανάσα» από την άνοδο, αλλά η Μπρίστολ Ρόβερς δεν της το επέτρεψε. Της στέρησε την απευθείας επιστροφή στην 3η κατηγορία στην τελευταία αγωνιστική, καθώς τελείωσε την σεζόν σε ισοβαθμία με την Νορθάμπτον, αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων, στέλνοντάς την στα play – off, όπου και ηττήθηκε από τη Μάνσφιλντ με συνολικό σκορ 3-2.

Ήταν μαθηματικά βέβαιο όμως πως η στιγμή της… πλησίαζε και εν τέλει, δικαιώθηκε πέρυσι για την διαρκή προσπάθειά της. Αυτή την φορά ήταν συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία, επικράτησε της Τρανμίρ και η επιστροφή της είναι γεγονός, με τον Αυστραλό, Γιον Μπράντι να δικαιώνεται πλήρως για την δουλειά του.

Στόχος αυτή την φορά η παραμονή στην Α’ Αγγλίας και η άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις της κατηγορίας, με τη Νορθάμπτον να επενδύει στην εμπειρία και τον ενθουσιασμό (24.9 έτη μέσος όρος το ρόστερ), αλλά και στους… Άγγλους, διαθέτοντας μόλις τέσσερις ξένους στο ρόστερ της, αριθμός – ρεκόρ για τις ομάδες της League One.

Διατήρησε τον Χόσκινς στην ομάδα, των 22 γκολ και επτά ασίστ πέρυσι, έκανε το ίδιο με τον εφεδρικό σέντερ φορ, Λουίς Απέρ, ενώ κατέγραψε και την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της, με τον βασικό της κεντρικό αμυντικό, Τσάρλι Γουντ να αποχωρεί για την Μπρέντφορντ, έναντι περισσότερο του ενός εκατομμύριου (1.10 εκατ.).

Εξελίσσεται ο σύλλογος, γίνονται αρκετές εργασίες στο «σπίτι» της για την βελτίωση των κερκίδων, θετική η παρουσία της στα φιλικά προετοιμασίας, με τη Νορθάμπτον να χάνει στο… γκολ από Λέστερ και Μπέρμιγχαμ (1-0), να επικρατεί της Μπάρκλεϊ και να μένει στο 2-2 με την Κιντερμίνστερ.

ΓΟΥΙΓΚΑΝ

Μία από τις χειρότερες σεζόν της ιστορίας της διένυσε πέρυσι η Γουίγκαν, η οποία βρέθηκε στην Championship, γνώριζε πως είχε οικονομικά προβλήματα, έθεσε ως στόχο την παραμονή της στην 2η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά κάτι τέτοιο φάνταζε αδύνατον.

Οι «latics» άλλαξαν τρεις προπονητές κατά τη διάρκεια της σεζόν, με σημαντικότερη προσωπικότητα όλων τον Κόλο Τουρέ, που όμως αποχώρησε δίχως νίκη, και είχε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα με τους ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι τρεις φορές μετά τον Φεβρουάριο, αποφάσισαν να μην παρευρεθούν στην προπόνηση, καθώς καθυστερούσαν με… συνέπεια, οι πληρωμές από την διοίκηση.

Άμεση συνέπεια αποτέλεσε δις η αφαίρεση βαθμών στη Γουίγκαν, με το ιστορικό αυτό αγγλικό σωματείο, να τερματίζει εν τέλει την σεζόν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, αποτελώντας τη μοναδική ομάδα που δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε 46 αγωνιστικές.

Στο ίδιο μήκος κύματος πάντως κυλά και η προετοιμασία της ομάδας, με τον Σον Μαλόνεϊ να βρίσκεται στο «τιμόνι» του club από τον Ιανουάριο και έπειτα, και να παλεύει να διατηρήσει τους ποδοσφαιριστές του ενωμένους.

Δύσκολο εγχείρημα σαφώς, αν αναλογιστεί κανείς πως η Γουίγκαν έχασε ακόμη δύο παίκτες από το περσινό ρόστερ, λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές, με τους Τζακ Γουάτμαφ και Τζέιμι ΜακΓκραφ να αποχωρούν από τον σύλλογο, με άμεση διακοπή συμβολαίου.

Μοναδική θετικό νέο η προσθήκη του Λίαμ Μόρισον με τη μορφή δανεισμού από την Μπάγερν Μονάχου, την στιγμή που οι Νταρίκβα, Πάουερ, Τιλτ, Κούζινς, ο γκολκίπερ Τζόουνς, ο Γουίλ Κιν, ο Τομ Νέιλορ, και ο Γκρέιμ Σίνι, έχουν αποχωρήσει.

Πολύ δύσκολη προβλέπεται η κατάσταση φέτος, με την πλειοψηφία των στοιχηματικών εταιρειών να υπολογίζουν ως βασικό φαβορί για τον υποβιβασμό τους «latics».

ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ

Ονειρική σεζόν πραγματοποίησε πέρυσι η Στίβενεϊτζ, η οποία τρία χρόνια αφότου τερμάτιζε στα μισά της βαθμολογίας στην League Two, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την σεζόν 2019-20, που ξεκίνησε με φόντο την άνοδο και κατέληξε… 14η, κατάφερε να πανηγυρίσει την άνοδό της στην 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η εικόνα της ήταν εξαιρετική από το ξεκίνημα της σεζόν, με 11 νίκες στα 14 πρώτα παιχνίδια, με τον στόχο να έχει οριοθετηθεί και εν τέλει την ομάδα του Στιβ Έβανς να επιστρέφει στην Α’ Αγγλίας, για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια.

Πέραν όμως των 85 βαθμών που συγκέντρωσε σε 46 ματς, του γεγονότος πως διέθετε την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην League Two και την καλύτερη έδρα του πρωταθλήματος, με 53 βαθμούς υπέρ της σε 23 εντός έδρας αναμετρήσεις, η Στίβενεϊτζ δεν θα λησμονήσει την περσινή σεζόν για έναν λόγο ακόμη: για την τεράστια πρόκριση σε βάρος της Άστον Βίλα στο FA Cup, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 στο «Βίλα Παρκ», αλλά «έγραψε» ιστορία, επικρατώντας με 2-1, χάρη σε δύο γκολ των Ριντ και Κάμπελ από το 88’ και έπειτα.

Πλέον, προετοιμάζεται για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην οποία επιθυμεί να διατηρηθεί στην 3η τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, μην έχοντας προβεί σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, το οποίο πάντως είναι και το φθηνότερο της κατηγορίας, με 20 ποδοσφαιριστές και αξία 4.33 εκατομμυρίων.

Διατήρησε τον προπονητή της, αποχώρησαν οι σημαντικοί Κλαρκ και Ριβς από την περσινή χρονιά, έφερε τον Μπάτλερ για την θέση του αριστερού μπακ και πήρε ως δανεικό τον γκολκίπερ της Γουέστ Χαμ, Κριζτιάν Χεγκίι, για την θέση του βασικού τερματοφύλακα.

Θετικές οι εμφανίσεις στα φιλικά, με κοινό χαρακτηριστικό όλων πως έχει σκοράρει και στα έξι που έχει δώσει, με την κορυφαία της επικράτηση να έρχεται σε αυτό απέναντι στην Ίπσουιτς με 2-1, χάρη στο γκολ του νεοαποκτηθέντα Μπεν Τόμσον, που δεν είχε βρει δίχτυα σε ολόκληρο το 2023!

ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Τσέλτεναμ κατέγραψε μία ακριβώς ίδια πορεία με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, τερματίζοντας στην 16η θέση της βαθμολογίας. Ένα βήμα δηλαδή πιο… πίσω στην κατάταξη, από την σεζόν 2021-22, η οποία σηματόδοτησε και την επιστροφή της στην 3η τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στόχος της ήταν να μην υποβιβαστεί, ουδείς μπορεί να πει πως δυσκολεύτηκε να τον πραγματοποιήσει, αλλά από εκεί και πέρα, δεν δείχνει ικανή να κάνει το βήμα παραπάνω, ούσα σταθερή στην οικονομική πολιτική της, διαθέτοντας ένα ρόστερ 20 ποδοσφαιριστών, το οποίο αποτελεί και το δεύτερο πιο… χαμηλό χρηματιστηριακά, σε ολόκληρη την League One.

Στον πάγκο της εξακολουθεί να βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2022 o Γουέιντ Έλιοτ, ο οποίος την έχει κοουτσάρει σε 55 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 19 επικρατήσεις, πέντε περισσότερες ήττες και 12 ισοπαλίες, με το βασικότερο πρόβλημα της ομάδας του να αποτελεί η ανασταλτική της λειτουργία.

Δέχεται σχεδόν… 1,5 γκολ ανά ματς, κινδύνευσε πέρυσι μέχρι και τα Χριστούγεννα, αλλά βελτίωσε την εικόνα της εντός του 2023 και με «όπλο» τη λογική «αν δεν μπορείς να κερδίσεις, μην ηττηθείς», εξασφάλισε μία άνετη παραμονή.

Αυτό θέλει να κατορθώσει και φέτος, με τον ίδιο coach στην τεχνική της ηγεσία, έχοντας πάντως πραγματοποιήσει δύο ηχηρές… εσωτερικές μεταγραφές, μιας και ο δεύτερος σκόρερ της, Άινταν Κένα των έξι γκολ και τριών ασίστ, και ο 5ος σκόρερ συνολικά της κατηγορίας, Άλφι Μέι, παρέμειναν στην ομάδα, γεγονός που συνιστά επιτυχία.

Το αντίθετο συνέβη με τον απαραίτητο μέσο, Μπρουμ, που αποχώρησε για τη Φλίτγουντ μετά τα περσινά 40 ματς που κατέγραψε, με την Τσέλτεναμ πάντως ως τώρα να έχει θετική παρουσία στα φιλικά, έχοντας ηττηθεί μόνο από τη Μπέρμιγχαμ (2-3), και έχοντας κερδίσει με 1-0 εντός έδρας τη Γουέστ Μπρομ. Έχει σκοράρει σε όλα, μετρώντας 12 στα 13 τελευταία παιχνίδια (επίσημα και φιλικά), τουλάχιστον ένα τέρμα στην εκάστοτε εμφάνισή της.

ΚΑΡΛΑΪΛ

Έκανε τα πάντα για να διεκδικήσει μέχρι τέλους την άνοδο στην League One, κατάφερε να μπει στα play off της League Two στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπράντφορντ σε «διπλό» παιχνίδι, παρότι χρειάστηκε την διαδικασία της παράτασης και βρέθηκε να αντιμετωπίζει την Στόκπορτ, με φόντο την επιστροφή της στην Α’ Αγγλίας.

Σε ένα πλήρως ισορροπημένο ματς, η Καρλάιλ βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε στο 84ο λεπτό, και το παιχνίδι έμελλε να οδηγηθεί στην διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας», με τους τυπικά γηπεδούχους εν τέλει να επικρατούν. Δεν αστόχησαν σε πέναλτι και πανηγύρισαν μία σπουδαία άνοδο, στην πιο επιτυχημένη δουλειά του προπονητή της, Πολ Σίμπσον, σε ολόκληρη την καριέρα του.

Έπαθε… Λούτον η Καρλάιλ, κανείς περίμενε πως θα καταφέρει να πανηγυρίσει την άνδοδο, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και μετά από εννέα χρόνια, ανέβηκε στην Α΄Αγγλίας, για πρώτη φορά έπειτα από το 2014.

Αποτελεί φυσικά το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό, διαθέτει ρόστερ με 22 ποδοσφαιριστές, θα είναι δύσκολο το έργο της, αλλά μπορεί να υπερηφανεύεται πως διατήρησε στις τάξεις της τους δύο πιο σημαντικούς παίκτες της. Τον κορυφαίο πασέρ του πρωταθλήματος, Όουεν Μόξον, των έξι γκολ και των 15 ασίστ στην σεζόν και τον τρίτο καλύτερο επιθετικό, αναλογικά με τους αριθμούς, της περσινής League Two, Ντένις, που τερμάτισε χάρη στα 20 γκολ του, πίσω μόνο από Χόσκινς και Κουκ στην σχετική κατάταξη.

Σημαντική η προσθήκη του έμπειρου μέσου, Ντίλαν ΜακΓκέουχ, κανείς από όσους αποχώρησαν (Φίνι, Ντένις, Πάτρικ, Σένιορ), είχε συμπεριληφθεί στην βασική ενδεκάδα του τελικού του Wembley, με φόντο την ιστορική άνοδο.

Δημήτρης Μανάκος