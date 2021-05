* Ο τελικός του Κυπέλλου διεξάγεται στο ουδέτερο «Μαπέι Στέιντιουμ», έδρα της Σασσουόλο, ενώπιον 4.300 (εμβολιασμένων ή αρνητικών σε τεστ κορωνοϊού) θεατών. Παράταση και, εφόσον χρειαστεί, πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στα 90 λεπτά.

* Φέτος στο πρωτάθλημα: Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1 (16/12), Αταλάντα – Γιουβέντους 1-0 (18/04).

* Εννέα χρόνια (1967-76) ποδοσφαιριστής στις μικρές ομάδες της Γιουβέντους, ένα στη μεγάλη (1976-77) και εννέα (1994-2003) προπονητής στην ομάδα Νέων ο τεχνικός της Αταλάντα, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι.

* Τελευταία φορά που Αταλάντα και Γιουβέντους συναντήθηκαν στο Κύπελλο ήταν σε νοκ άουτ προημιτελικό στις 30 Ιανουαρίου 2019. Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν 3-0 με σκόρερ τους Καστάν (37'), Σαπάτα (39', 86'). Αμέσως προηγούμενη φορά ήταν στους διπλούς ημιτελικούς τη σεζόν 2017-18. Η Γιουβέντους νίκησε 1-0 και στα δύο παιχνίδια.

* Η Γιουβέντους έχει υποστεί μόλις μια ήττα από την Αταλάντα στις 33 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες στο πρωτάθλημα και στις δύο έδρες (24-8-1)! Η ήττα αυτή σημειώθηκε πριν από έναν μήνα στο Μπέργκαμο (1-0, 18 Απριλίου). Προηγούμενη νίκη των «μπεργκαμάσκι» ήταν το 2001.

* Τα 4 από τα 5 τελευταία ματς μεταξύ των δύο ομάδων και στις δύο έδρες ήταν goal/goal. Τα 4 από τα 7 πιο πρόσφατα μεταξύ τους και στις δύο έδρες σε όλες τις διοργανώσεις ήταν over, τα 3 από αυτά και over 3,5.

* Εντεκα διπλά στα 16 τελευταία Αταλάντα – Γιουβέντους. Τέσσερα goal/goal και over 3,5 στα 5 πιο πρόσφατα.

* 18-6-0 στα 24 τελευταία Γιουβέντους - Αταλάντα. Πιο πρόσφατο διπλό το 1989 (0-1).