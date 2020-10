ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

* 4-4-3 υπέρ της Μπαρτσελόνα στα 11 μεταξύ τους παιχνίδια. Σε 5 ματς στην Ιταλία, 2 νίκες για τη Γιουβέντους και 3 ισοπαλίες. Τα 4 από αυτά ήταν under, τα 3 No Goal και 2-3 γκολ.

* Η Γιουβέντους έχει ρεκόρ 7-0-1 στα 8 τελευταία παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μοναδική ήττα της αυτή από τη Λυών (1-0, 26 Φεβρουαρίου). Εχει ηττηθεί μόνο στα 4 από τα 42 ευρωπαϊκά ματς της στο «Αλιάντζ Στέιντιουμ» (26 νίκες, 12 ισοπαλίες), αν και οι 3 από αυτές τις ήττες ήρθαν στα 10 πιο πρόσφατα. Εχει ρεκόρ 5-1-1 στα 7 τελευταία παιχνίδια της με ισπανικές ομάδες, εντός και εκτός έδρας.

* Η Μπαρτσελόνα μετρά 5 διπλά στις τελευταίες 10 εκτός έδρας υποχρεώσεις της στο Τσάμπιονς Λιγκ (μοναδική ήττα από τη Λίβερπουλ). Οι 8 από τις 9 πιο πρόσφατες εξόδους της ήταν Under 3,5.