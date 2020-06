ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Δεύτερη αγωνιστική των play out. Ολοι παίζουν με όλους, μεταφέροντας τους βαθμούς από την κανονική περίοδο. Οι τέσσερις πρώτοι θα δώσουν τέσσερα ματς στην έδρα τους, οι τέσσερις τελευταίοι, τρία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε κατά σειρά οι βαθμοί από όλα τα παιχνίδια (σε κανονική περίοδο και play out) των ισοβαθμούντων ομάδων, η συνολική διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια και τελευταία, η θέση που τερμάτισαν στην κανονική περίοδο. Βάσει προκήρυξης, ο τελευταίος υποβιβάζεται, ο προτελευταίος δίνει μπαράζ με τον 2ο της SL2.





Α' ΓΥΡΟΣ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 0-1

Β’ ΓΥΡΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2-0



* 14-4-10 υπέρ του Αστέρα η συνολική παράδοση στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, 11-1-2 υπέρ των Αρκάδων στις αναμετρήσεις που έχουν γίνει στην Τρίπολη. 12-4-10, 10-1-2 τα αντίστοιχα νούμερα, πάντα υπέρ του Αστέρα, σε επίπεδο πρωταθλήματος.



* Τα 8 από τα 9 τελευταία ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες (και στις δύο έδρες) ήταν No Goal.



* Στα 13 τελευταία ματς ο Αστέρας δεν έχει φέρει το ίδιο αποτέλεσμα σε δύο διαδοχικές αγωνιστικές: ήττα – νίκη – ήττα – νίκη – ήττα – νίκη – ισοπαλία – νίκη – ισοπαλία – νίκη – ισοπαλία – ήττα – νίκη.