«Βόμβα» στον Παναθηναϊκό με Μίσιτς! (vid)

Ο Βασίλιε Μίσιτς είναι από τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα υπόψιν του ενόψει καλοκαιριού. Μάλιστα, φαίνεται, πως οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση, μόλις μείνει ελεύθερος από το NBA.

Η θητεία του Μίσιτς στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο 30χρονος Σέρβος δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικός, αφού στη φετινή Regular Season έχει καταγράψει μόλις 4 πόντους, 0,9 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ μέσο όρο.

Αυτή την περίοδο αγωνίζεται με τους Σάρλοτ Χόρνετς, από τους οποίους είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει παρελθόν σε λίγους μήνες. Όπως αναφέρει στο λογαριασμό του στο «X» ο Νεμάνια Ζόριτς:

«Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Βασίλιε Μίσιτς στο ΝΒΑ και είναι έτοιμος να επενδύσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να επαναφέρει τον Σέρβο πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη. Εάν ο παίκτης βγει στην αγορά το επόμενο καλοκαίρι, η ελληνική ομάδα αναμένεται να του κάνει μεγάλη προσφορά».



Αν ο Παναθηναϊκός AKTOR καταφέρει να επιβεβαιώσει τις στοιχηματικές εταιρίες και να πάει στο Φάιναλ Φορ, τότε θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη με τον παίκτη, ενόψει της επόμενης σεζόν.

Να θυμίσουμε πως στο στόχαστρο του «τριφυλλιού» είναι και οι Ταβάρες και Χεζόνια, υποθέσεις που απασχολούν εδώ και πολύ καιρό τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

— Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) February 15, 2024