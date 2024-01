Όσκαρ 2024 - Στοίχημα Αποδόσεις Προγνωστικά και Φαβορί

Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου σινεμά. Τα βραβεία Oscar του 2024 πλησιάζουν και το Λος Άντζελες ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου για μια φαντασμαγορική τελετή, στις 11 Μαρτίου.

Η φετινή απονομή έχει έντονο ελληνικό χρώμα (και δεν μιλάμε μονάχα για το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου), όμως δεν είναι μόνο οι ελληνικές υποψηφιότητες που κάνουν την τελετή να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.





Πάντως σίγουρα το δικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στο Poor Things με τις 11 υποψηφιότητες (δύο λιγότερες από το Oppenheimer).

Εδώ και χρόνια το στοιχημα στα Οσκαρ έχει γίνει θεσμός. Οι στοιχηματικές εταιρίες περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες στις διαθέσιμες αγορές τους και οι ξενύχτηδες μπορούν να κάνουν παιχνίδι ενόσω η τελετή είναι σε εξέλιξη.

Στοίχημα στα Όσκαρ 2024

Αγωνία το βράδυ της 11ης Μαρτίου δεν θα έχουν μονάχα οι υποψήφιοι της 96ης απονομής των Όσκαρ. Αγωνία θα έχουν και οι παίκτες του στοιχήματος. Οι αποδόσεις Όσκαρ 2024 θα τροποποιούνται διαρκώς, ώς και την τελευταία μέρα και ανάλογα με το τι θα δείξουν οι πάντα κρίσιμες απονομές του Φεβρουαρίου, όμως παιχνίδι στις βασικές κατηγορίες έχει ήδη αρχίσει να γίνεται.

Και όπως πολύ συχνά συμβαίνει με το στοίχημα στα Όσκαρ, η αξία ίσως υπάρχει τώρα, πριν αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν οι κατηγορίες και πριν αρχίσουν τα αουτσάιντερ να μετατρέπονται σε φαβορί.





Αποδόσεις για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Ποια θα είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς; Ποια θα ακολουθήσει το Everything Everywhere All at Once, που σάρωσε πέρυσι; Στην παρούσα φάση, δείχνει να υπάρχει ένα πολύ ισχυρό φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και αυτό είναι το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ειδικά μετά το θρίαμβο της ταινίας στις Χρυσές Σφαίρες, όλα δείχνουν ότι η Universal Pictures θα πάρει το βραβείο για 10η φορά, κάτι που στο παρελθόν έχουν καταφέρει μονάχα η Paramount (11 νίκες) και η Columbia (12 νίκες, αλλά καμία από το 1987 και τον Τελευταίο Αυτοκράτορα του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι).

Από τα αουτσάιντερ, πολλοί ίσως ρίξουν μια ματιά στο Poor Things, όμως αν ψάχνουμε για κάποιο value bet, αυτό ίσως βρίσκεται στο Killers of the Flower Moon, του Μάρτιν Σκορσέζε. Είναι στην πέμπτη θέση των αποδόσεων, όμως τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη κουβέντα στα λόμπι των ψηφοφόρων, κάτι πάντα σημαντικό και ενίοτε πιο επιδραστικό από το πόσο καλή ήταν στην πραγματικότητα μια ταινία.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. Oppenheimer 1.20 Poor Things 6.00 The Holdovers 10.00 Barbie 17.00 American Fiction 20.00 Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού 20.00 Ανατομία μιας Πτώσης 20.00 Περασμένες Ζωές 20.00 Ζώνη Ενδιαφέροντος 30.00 Ο Μαέστρος 50.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.

Αποδόσεις για Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Δεν γίνεται να μιλάμε για αποδόσεις Όσκαρ 2024 και να μην κάνουμε μια ειδική αναφορά στo οσκαρ σκηνοθεσίας, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Πίσω από το μεγάλο φαβορί, που δεν είναι άλλο από τον Κρίστοφερ Νόλαν για το Oppenheimer, ακολουθεί ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος έπειτα από τέσσερις υποψηφιότητες στα Oscars (με Κυνόδοντα, Αστακο και Ευνοούμενη), θέλει να ανέβει στη σκηνή του Dolby Theater, για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο του θείου Όσκαρ. Όπως έσπασε το ρόδι στις Χρυσές Σφαίρες, θέλει να κάνει το ίδιο και τώρα.

Αντίθετα με τον Παγκρατιώτη σκηνοθέτη του Poor Things που θα εκπροσωπήσει τα… ελληνικά κινηματογραφικά χώματα στη μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ, ο άλλος δικός μας άνθρωπος έμεινε εκτός τελικής πεντάδας. Ανάμεσα στoυς υποψήφιους δεν βρίσκουμε τον Αλεξάντερ Πέιν, με καταγωγή από το Αίγιο.

Ο Πέιν πήρε το ελληνικό διαβατήριο το 2022, όμως τα πρώτα δύο Όσκαρ του (και τα δύο στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου) τα κατέκτησε πριν γίνει και επισήμως Έλληνας πολίτης.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. Κρίστοφερ Νόλαν Oppenheimer 1.10 Γιώργος Λάνθιμος Poor Things 7.00 Μάρτιν Σκορσέζε Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού 9.00 Ζιστίν Τριέ Ανατομία μιας Πτώσης 22.00 Τζόναθαν Γκλέιζερ Ζώνη Ενδιαφέροντος 30.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.





Αποδόσεις για Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

Τα προγνωστικά Όσκαρ, βάσει των αποδόσεων που προσφέρονται από τις στοιχηματικές εταιρίες, πάντα δίνουν μία κατεύθυνση. Αλλά είναι νομοτελιακό ότι σε κάποια από τις μεγάλες κατηγορίες θα σκάσει η μεγάλη έκπληξη. Δεν μπορεί να κερδίσει τα πάντα το Oppenheimer, μπορεί; Κάπου θα την πατήσουν τα φαβορί Όσκαρ.

Μία κατηγορία που μπορεί να αποδειχθεί αρκετά έυφορη για εκπλήξεις είναι αυτή του Όσκαρ α ανδρικού ρόλου. Η απόδοση του Κίλιαν Μέρφι, που ενσάρκωσε εξαιρετικά το ρόλο του Ρόμπερτ Όπενχαϊμερ, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Και συνέχισε να είναι το φαβορί για το βραβείο Όσκαρ του καλύτερου ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά τη νίκη του στις Χρυσές Σφαίρες.

Αλλά όσο πλησιάζουμε στη μεγάλη βραδιά, ολοένα και κερδίζει έδαφος ο Πολ Τζιαμάτι, που έπαιξε το ρόλο του αντικοινωνικού καθηγητή Πολ Χάναμ στο Holdovers και κατέκτησε επίσης τη Χρυσή Σφαίρα, στην κατηγορία της κωμωδίας.

Ένας πολύ σπουδαίος Πολ Τζιαμάτι, που μέχρι σήμερα έχει μονάχα μία υποψηφιότητα στην καριέρα του, για το Όσκαρ β ανδρικού ρόλου του 2006 (Cinderella Man), όταν το βραβείο πήρε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Αναμένεται όσο πλησιάζει η ημερομηνία της απονομής, η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο να κλείνει. Ίσως στην παρούσα φάση να αξίζει ένα ποντάρισμα στον Τζιαμάτι.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. Κίλιαν Μέρφι Oppenheimer 1.40 Πολ Τζιαμάτι The Holdovers 2.65 Μπράντλεϊ Κούπερ Ο Μαέστρος 9.00 Τζέφρι Ράιτ Amerixan Fiction 25.00 Κόλμαν Ντομίνγκο Rustin 35.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.

Αποδόσεις για ΟΣΚΑΡ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Και στην κατηγορία του α γυναικείου ρόλου στα οσκαρ, φαίνεται πως υπάρχει μάχη για δύο. Φαβορί είναι η Έμα Στόουν, για την πολυσχιδή ερμηνεία της στο Poor Things. H Στόουν έχει ήδη ένα βραβείο, από το La La Land, σε μία τελετή που ο φάκελος με το όνομά της ανέβηκε δύο φορές στη σκηνή, προκαλώντας ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία των Όσκαρ.

Αυτή που μπορεί να την απειλήσει είναι η Λίλι Γκλάντστοουν, η μεγάλη ελπίδα του Killers of the Flower Moon για ένα βραβείο σε μία από τις μεγάλες κατηγορίες. Μέχρι σήμερα, στα σχεδόν 100 χρόνια των βραβείων όσκαρ, κανένας ηθοποιός ινδιάνικης καταγωγής δεν έχει προταθεί καν για πρωταγωνιστικό βραβείο.

Ακόμα και για β’ ρόλου, ήταν δύο Καναδοί Ίνουιτ, ο Αρχηγός Νταν Τζορτζ και ο Γκρέιαμ Γκριν, που προτάθηκαν, χωρίς να κερδίσουν.

Η Γκλάντστοουν, δισέγγονη του Κόκκινου Κορακιού, αρχηγού της φυλής Καϊνάι, όχι μόνο θα προταθεί, αλλά είναι φαβορί και για το βραβείο.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των φετινών oscar ήταν η απουσία της Μάργκο Ρόμπι από τις υποψηφιότητες για το βραβείο του α γυναικείου ρόλου, καθώς η επιτροπή της Ακαδημίας την άφησε εκτός τελικής πεντάδας.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. Έμα Στόουν Poor Things 1.68 Λίλι Γκλάντστοουν Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού 2.00 Σάντρα Χίλερ Ανατομία μιας Πτώσης 15.00 Κάρι Μάλιγκαν O Μαέστρος 20.00 Ανέτ Μπένινγκ Nyad 25.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.

Ποιο κανάλι δείχνει τα Oscar 2024 και τι ώρα αρχίζουν

Η τελετή των βραβείων Όσκαρ 2024 ξεκινάει στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Μαρτίου (ώρα Ελλάδας). Η απονομή θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια της Cosmote TV, τόσο με φυσικό ήχο, όσο και με live ελληνική μετάδοση.

Οι αποδόσεις Όσκαρ θα είναι ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς και θα μπορείτε να ποντάρετε στην επόμενη κατηγορία, παίζοντας επί της ουσίας live στοίχημα Όσκαρ.

Παρουσιαστής για τέταρτη φορά και δεύτερη συνεχόμενη θα είναι ο Τζίμι Κίμελ.

Ποια είναι τα φαβορί για τα φετινά Όσκαρ 2024

Το Όπενχαϊμερ του Κρίστοφερ Νόλαν είναι η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος. Και είναι (λογικά) η ταινία που θα φύγει από την απονομή με τα περισσότερα βραβεία. Δεύτερο σε υποψηφιότητες το Poor Things, το οποίο επίσης έχει προβάδισμα σε αρκετές κατηγορίες.

Αξίζει ίσως ένα fun bet στο over/under oscar της ταινίας του Λάνθιμου. Ειδικά για όσους κάτσουν να παρακολουθήσουν την απονομή με ψυχολογία… Eurovision.

Προγνωστικά Όσκαρ 2024

Πέρα από τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποιες από τις μικρότερες κατηγορίες, παραδοσιακά λιγότερο «διαβασμένες» από τις στοιχηματικές εταιρίες. Όσο πλησιάζει η μέρα της απονομής, θα βλέπουμε κατηγορίες όπως η ταινία μικρού μήκους ή το ντοκιμαντέρ να συζητιούνται περισσότερο στοιχηματικά, αφού εκεί βρίσκεται πολύ συχνά η αξία. Πάμε να δούμε επιγραμματικά τις αποδόσεις σε κάποιες από τις υπόλοιπες κατηγορίες.





Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου

Τεράστιο φαβορί ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ως Λιούις Στράους στο Οπενχάιμερ. Είναι από τις κατηγορίες που μοιάζουν καπαρωμένες πριν ακόμα πάμε στα βραβεία των επιμέρους ενώσεων του Χόλιγουντ, τα οποία πάντα αποτελούν οδηγό για τα Όσκαρς.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ Oppenheimer 1.15 Ράιαν Γκόσλινγκ Barbie 6.00 Ρόμπερτ Ντε Νίρο Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού 10.00 Μαρκ Ράφαλο Poor Things 15.00 Στέρλινγκ Κ. Μπράουν American Fiction 20.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.

Οσκαρ β’ γυναικείου ρόλου

Εξίσου «κλειδωμένο» και το βραβείο του β γυναικείου ρόλου, σύμφωνα με τα προγνωστικα οσκαρ 2024. Η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ δείχνει να το έχει… πάρει και να έχει φύγει ως μαγείρισσα Μέρι στο Χόλντοβερς.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ The Holdovers 1.08 Έμιλι Μπλαντ Oppenheimer 8.00 Ντανιέλ Μπρούκς The Color Purple 10.00 Τζόντι Φόστερ Nyad 15.00 Αμέρικα Φερέιρα Barbie 25.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.

Διασκευασμένο σενάριο

Απόλυτο αουτσάιντερ το Poor Things στην κατηγορία διασκευασμένου σεναρίου. Και εκεί υπάρχει φαβορί. Και εκεί αυτό είναι το Οπενχάιμερ.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. Oppenheimer 1.80 American Fiction 4.00 Barbie 4.50 Poor Things 5.50 Ζώνη Ενδιαφέροντος 25.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.

Πρωτότυπο σενάριο

Μάχη αναμένεται να γίνει στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου, ανάμεσα στην Ανατομία μιας Πτώσης της Ζουστίν Τριτ (έχει γράψει το σενάριο μαζί με τον Άρθουρ Χαράρι) και το Holdovers (σενάριο του Ντέιβιντ Χέμινσον).

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔ. The Holdovers 1.68 Ανατομία μιας Πτώσης 2.80 Περασμένες Ζωές 4.25 Ο Μαέστρος 25.00 May December 35.00

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.