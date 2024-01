Ο Μαρινάκης τρελάθηκε! Ετοιμάζει και μεταγραφή χαφ από Αργεντινή! (vid)

Εντυπωσιακό μεταγραφικό «ντεμαράζ» για τον Ολυμπιακό τα τελευταία 24ωρα. Μετά τις προσθήκες αναμένονται στο ρόστερ, στο προσκήνιο έχει έρθει και ένα όνομα από την Αργεντινή, κάτι το οποίο «τιτίβισε» και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο αποκλεισμός από τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ίσως λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τον Ολυμπιακό, όσον αφορά την ενίσχυσή του. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εντατικοποιήσει τις προσπάθειές τους, προκειμένου να κλείσουν άμεσα τα ανοιχτά μέτωπα, όπως του Τσικίνιο και του Όρτα, όμως αυτοί δεν είναι οι μόνοι που απασχολούν τους Πειραιώτες.



Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Φάουστο Βέρα της Κορίνθιανς βρίσκεται στο στόχαστρο της διοίκησης, αναφέροντας μάλιστα, πως έχει γίνει επίσημη πρόταση: «Ο Ολυμπιακός έστειλε επίσημη προσφορά στην Κορίνθιανς για τον Αργεντινό μέσο, Φάουστο Βέρα. Πολλοί σύλλογοι ακολουθούν τον Βέρα περιμένοντας την τελική απόφαση του παίκτη».

Η υπόθεση του Αργεντίνου μέσου, ωστόσο,έχει και θετικά και αρνητικά. Στα αρνητικά είναι, πως ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στη βραζιλιάνικη ομάδα, έως το Δεκέμβριο του 2026, ενώ το 2022, εκείνη έβγαλε από τα ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Βέβαια, υπέρ μίας μεταγραφής, ακόμη και με τη μορφή δανεισμού, ίσως συνηγορήσει και το γεγονός, πως στο τέλος του 2023, είχε μειωθεί ο χρόνος συμμετοχής του. Από εκεί που αποτελούσε βασικό στέλεχος της ομάδας στο πρώτο μισό της σεζόν, από το Σεπτέμβριο και μετά έχει αγωνιστεί μόλις σε 7 από τα 20 διαθέσιμα παιχνίδια.

Συνολικά, το 2023, έχει σημειώσει 1 γκολ και 3 ασίστ σε 47 εμφανίσεις, την ώρα που η κύρια θέση του είναι αμυντικό χαφ.

Δείτε το tweet:

🚨⚪️🔴 EXCL: Olympiacos have sent formal bid to Corinthians for Argentinian midfielder Fausto Vera.

Many clubs are following Vera, waiting for final decision. pic.twitter.com/1Bz94U3LPl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024