Η εξάπλωση του κορωνοϊού γίνεται όλο και πιο έντονη τις τελευταίες εβδομάδες στην Αγγλία, κάτι που φυσικά επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα της χώρας. Αρκετά ματς δεν πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ ήδη οι αναβολές είναι πολλές για το ερχόμενο Σ/Κ. Η Kingbet μάζεψε και παρουσιάζει όλες τις περιπτώσεις.

Further to United-Brighton postponement, it’s understood that between injury recovery and isolations due to Covid, #MUFC had just 9 available players from the first team squad for Brentford on Tuesday, which was also postponed, and 7 available for Brighton game

— James Ducker (@TelegraphDucker) December 16, 2021