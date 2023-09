Αταλάντα - Γιουβέντους: Αουτσάιντερ η «Γηραιά Κυρία» στο Μπέργκαμο

Η δράση στη Serie A συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τις ομάδες να μην έχουν χρόνο για ξεκούραση. Το τριήμερο 30/09-02/10 θα διεξαχθεί η έβδομη αγωνιστική του Καμπιονάτο, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο σπουδαία παιχνίδια. Αρχικά, το βράδυ του Σαββάτου θα διεξαχθεί στο Μιλάνο το Μίλαν – Λάτσιο, με τους «ροσονέρι» να είναι το φαβορί σύμφωνα με τις αποδόσεις. Την επόμενη μέρα (01/10), στο γειτονικό Μπέργκαμο, θα διεξαχθεί το Αταλάντα – Γιουβέντους.

Η γηπεδούχος βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετρώντας τέσσερις νίκες στις πρώτες έξι αγωνιστικές, ενώ η Γιουβέντους ακριβώς από πάνω, τρίτη με 13 βαθμούς. Το συγκρότημα του Μαξ Αλέγκρι απέχει δύο πόντους από τις ομάδες του Μιλάνου, που βρίσκονται στην κορυφή, ενώ προέρχεται από νίκη με το «ισχνό» 1-0 απέναντι στη Λέτσε. Τρίποντο με το ίδιο σκορ πήρε και η Αταλάντα το βράδυ της Τετάρτης, στη Βερόνα, επί της τοπικής Ελλάς, χάρη σε γκολ του Τεούν Κοοπμέινερς στο 13ο λεπτό της συνάντησης.

Αταλάντα – Γιουβέντους αποδόσεις

Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στις 19:00 το απόγευμα τις Κυριακής και οι αποδόσεις για το παιχνίδι είναι ήδη διαθέσιμες στις στοιχηματικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, στη Novibet, η Αταλάντα παρουσιάζεται ως οριακό φαβορί για τη νίκη, με την απόδοσή της να βρίσκεται στο 2.50 την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Το αουτσάιντερ στην αναμέτρηση είναι η Γιουβέντους, με το διπλό της «Γηραιάς Κυρίας» να παίζεται στο 2.85. Η πιθανότητα της ισοπαλίας προσφέρεται σε απόδοση 3.50.

Κοντινές μεταξύ τους είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 1.88, ενώ το Under 2,5 1.93. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.70, ενώ το No Goal υπερβαίνει τις τιμές του διπλασιασμού, στο 2.10.

Ημ/νια Αγώνας 1 Χ 2 01/10 Αταλάντα – Γιουβέντους 2.50 3.50 2.85

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ

Με το μέρος της Γιουβέντους η παράδοση

Κοιτώντας το παρελθόν αναμετρήσεων των δύο ομάδων, θα εντοπίσει κανείς ένα εκπληκτικό στατιστικό που προκύπτει από το ζευγάρι. Η Γιουβέντους έχει υποστεί μόνο δύο ήττες από την Αταλάντα στις 37 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες στο πρωτάθλημα και στις δύο έδρες (25-10-2). Μάλιστα, αμφότερες έχουν έρθει σχετικά πρόσφατα, μέσα στο 2021. Η Αταλάντα έχει κερδίσει άλλη μία φορά τη Γιουβέντους στο πρόσφατο παρελθόν, σε παιχνίδι Κυπέλλου που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2019.

Στα τελευταία 19 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων στην έδρα των «μπεργκαμάσκι», η Γιουβέντους έχει φύγει με το διπλό στα 12 από αυτά. Η μοναδική νίκη των γηπεδούχων ήρθε τον Απρίλιο του 2021, χάρη σε ένα γκολ του νυν παίκτη της Τζένοα, Ρουσλάν Μαλινόφσκι, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση (1-0). Τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια έχουν λήξει χωρίς νικητή. Τα πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς υπόσχονται και γκολ, αφού στα 7 τελευταία έχει επιβεβαιωθεί το G/G+Over 3,5.

Στο κοντινό παρελθόν, γίνεται εύκολα διακριτή η παρουσία της ισοπαλίας. Οι 8 από τις 13 τελευταίες αναμετρήσεις μεταξύ Αταλάντα και Γιουβέντους στο πρωτάθλημα και στις δύο έδρες έχουν λήξει ισόπαλες. Στις 7 πιο πρόσφατες η Γιουβέντους μετράει μόλις μία νίκη.

Τρίτο φαβορί για το Σκουντέτο η «Γηραιά Κυρία»

Μπορεί η Γιουβέντους να ήταν η μόνιμη πρωταθλήτρια στα 2010s, όμως αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει άρδην την τελευταία τριετία. Κατά σειρά, Ίντερ, Μίλαν και Νάπολι έχουν κατακτήσει τον τίτλο, με τη Γιουβέντους να πραγματοποιεί άσχημες πορείες και ενίοτε να μένει εκτός Τσάμπιονς Λιγκ, όπως πέρσι. Ο πρωταρχικός φετινός στόχος ήταν να επανέλθει η ομάδα στην τετράδα, στο περιθώριο των εξωαγωνιστικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον σύλλογο.

Εκτός τετράδας έμεινε πέρσι και η Αταλάντα, που πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, αφού κατετάγη στην 5η θέση. Αμφότερες αναμένεται να βρίσκονται ψηλά, ούσες όμως ισχυρά αουτσάιντερ στο κυνήγι του τίτλου. Σύμφωνα με τις αποδόσεις, φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι η Ίντερ, σε τιμές διπλασιασμού.

Το παιχνίδι της Κυριακής αποτελεί σημαντικό τεστ και για τις δύο ομάδες, ενώ είναι ιδιαίτερης σημασίας και για τον προπονητή των γηπεδούχων, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο 65χρονος τεχνικός της Αταλάντα αγωνίστηκε για εννέα χρόνια (1967-76) στις μικρές ομάδες της Γιουβέντους, ένα στη μεγάλη (1976-77), ενώ ήταν και από το 1994 έως το 2003 προπονητής στην ομάδα Νέων των «μπιανκονέρι».