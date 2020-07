ΠΛΕΪ ΟΦ ΟΜΑΔΕΣ Β. ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 78 30 24 6 0 62-11 2 ΠΑΟΚ 59 30 20 6 4 55-25 3 ΑΕΚ 56 30 16 8 6 48-27 4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 47 30 12 11 7 36-27 5 ΑΡΗΣ 38 30 9 11 10 44-40 6 ΟΦΗ 35 30 10 5 15 37-43

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Πέμπτη αγωνιστική των play off, ενός μίνι πρωταθλήματος 10 αγωνιστικών. Ολοι παίζουν με όλους σε δύο γύρους, μεταφέροντας τους βαθμούς από την κανονική περίοδο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε κατά σειρά οι βαθμοί από όλα τα παιχνίδια (σε κανονική περίοδο και play off) των ισοβαθμούντων ομάδων, η συνολική διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια και τελευταία, η θέση που τερμάτισαν στην κανονική περίοδο. Oλες οι αναμετρήσεις διεξάγονται χωρίς κόσμο στις εξέδρες.



Α' ΓΥΡΟΣ: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (29/9) 2-2

Β’ ΓΥΡΟΣ: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (12/1) 1-0



* 69-37-50 υπέρ της ΑΕΚ η συνολική παράδοση στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων ανεξαρτήτως διοργάνωσης, 38-23-16 υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή των αναμετρήσεων που έχουν γίνει στην Τούμπα. 59-34-37 υπέρ της ΑΕΚ και 30-22-13 υπέρ του ΠΑΟΚ οι αντίστοιχες επιδόσεις σε επίπεδο πρωταθλήματος.



* Τα 8 από τα 10 τελευταία ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το πρωτάθλημα ήταν No Goal.