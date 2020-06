ΠΛΕΪ ΟΦ ΟΜΑΔΕΣ Β. ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 72 28 22 6 0 57-10 3 ΠΑΟΚ 56 29 19 6 4 53-25 2 ΑΕΚ 56 29 16 8 5 47-25 4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 46 28 12 10 6 36-24 5 ΑΡΗΣ 38 29 9 11 9 44-38 6 ΟΦΗ 34 29 10 4 15 37-43



ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Τρίτη αγωνιστική των play off, ενός μίνι πρωταθλήματος 10 αγωνιστικών. Ολοι παίζουν με όλους σε δύο γύρους, μεταφέροντας τους βαθμούς από την κανονική περίοδο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε κατά σειρά οι βαθμοί από όλα τα παιχνίδια (σε κανονική περίοδο και play off) των ισοβαθμούντων ομάδων, η συνολική διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια και τελευταία, η θέση που τερμάτισαν στην κανονική περίοδο. Oλες οι αναμετρήσεις διεξάγονται χωρίς κόσμο στις εξέδρες (μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον, σίγουρα όμως γι’ αυτήν την αγωνιστική).



A’ ΓΥΡΟΣ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (22/9) 1-1

Β’ ΓΥΡΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (5/1) 1-0



* 65-57-39 υπέρ του Ολυμπιακού ο συνολικός απολογισμός στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, 35-24-14 υπέρ των «ερυθρόλευκων» αυτός των παιχνιδιών που έχουν γίνει στην έδρα τους. 46-47-30 και 27-22-12 οι αντίστοιχες επιδόσεις σε επίπεδο πρωταθλήματος.



* Από τα 18 τελευταία ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ανεξαρτήτως έδρας, μόνο στα 7 νίκησε ο εκάστοτε γηπεδούχος.



* Είκοσι τρεις φορές έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Δώνης και μόνο σε δύο ματς έφυγε νικητής!



* Τα 7 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» (ανεξαρτήτως έδρας) ήταν Under. Συνυπολογίζουμε και το περσινό 0-3 στο ΟΑΚΑ, που κρίθηκε στα χαρτιά (0-1 ήταν το σκορ).