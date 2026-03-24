Βαλένθια – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (24/03)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Βαλένθια για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, λίγες ημέρες μετά τη δύσκολη εντός έδρας νίκη κόντρα στην Μπασκόνια (90-80).

Οι «ερυθρόλευκοι» τα… βρήκαν σκούρα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ωστόσο στη συνέχεια έγιναν πιο εύστοχοι, βελτίωσαν τις αμυντικές τους επιδόσεις και κατάφεραν να πάρουν την 22η φετινή τους νίκη στο πρόγραμμα αγώνων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (17 π., 6 ριμπ., 2 ασίστ), ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν στο κουπόνι και οι Σάσα Βεζένκοφ (20 π., 6 ριμπ., 2 ασίστ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (15 π., 3 ριμπ., 3 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Βαλένθια εναντίον Ολυμπιακός;

Το Βαλένθια – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 24 Μαρτίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

