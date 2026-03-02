ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

«Πληρώνει» εξωφρενικά το 6/6 του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

«Πληρώνει» εξωφρενικά το 6/6 του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

«Αυστηρά 6/6» ζήτησε ο πρόεδρος Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού για τα προγνωστικά Euroleague και έδωσε το σύνθημα ενόψει της άκρως απαιτητικής συνέχειας.

To «τριφύλλι» δεν πρόλαβε να χαρεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό, καθώς ήρθε άμεσα η προσγείωση στην Ευρωλίγκα. Ηττήθηκε 104–99 από την Παρί και το πλεονέκτημα έδρας δυσκολεύει…

Πρόγραμμα Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα

Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 10η θέση στη βαθμολογία της Euroleague με απολογισμό 16 νίκες και 13 ήττες, ενώ ακολουθεί «καυτός» Μάρτιος με απανωτές δοκιμασίες σε Ελλάδα και Ευρώπη αρχής γενομένης από το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την Παρασκευή (06/03, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

Ακολουθεί πρόγραμμα βουνό

Για την ίδια διοργάνωση θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τις Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα, Ντουμπάι, Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακάτω παρουζιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκου έως το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

    • Ολυμπιακός (06/03) – Εκτός
    • Ζαλγκίρις (12/03) – Εντός
    • Ερυθρός Αστέρας (20/03) – Εντός
    • Ντουμπάι (24/03) – Εκτός
    • Μονακό (27/03) – Εντός
    • Χάποελ Τελ Αβίβ (02/04) – Εκτός
    • Μπαρτσελόνα (07/04) – Εκτός
    • Βαλένθια (09/04) – Εκτός
    • Εφές (17/04) – Εντός

Παναθηναϊκός 6 σερί νίκες στην Ευρωλίγκα απόδοση

Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις οι στοιχηματικές εταιρείες δεν χάνουν την ευκαιρία να μας προσφέρουν άκρως δελεαστικές αποδόσεις. Συγκεκριμένα στη Novibet συναντάμε στο εξωπραγματικό 21,00 να πετύχει το σύνολο του Αταμάν 6/6 νίκες στα επόμενα ματς της Euroleague, γεγονός που θα του χαρίσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Στοίχημα Euroleague Απόδοση
Παναθηναϊκός: Να πετύχει 6 σερί νίκες (Αγωνιστική 30 έως 35)
21.00novibet

Νικητής Euroleague Απόδοση

Πλέον ο Παναθηναϊκός μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα ισοβαθμεί με τη Φενέρμπαχτσε στη 2η θέση στα προγνωστικά για την κατάκτηση της Euroleague, σε απόδοση 4.50, με τον Ολυμπιακό να είναι το πρώτο φαβορί στο 3.50 και αουτσάιντερ τις Ρεάλ Μαδρίτης, Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα σε αποδόσεις 7.50, 12.00 και 14.00, αντίστοιχα.

Νικητής Euroleague Απόδοση
Ολυμπιακός
3.50novibet
Παναθηναϊκός
4.50novibet
Φενέρμπαχτσε 4.50
Ρεάλ Μαδρίτης 7.50
Μπαρτσελόνα
14.00novibet
Μονακό 18.00
Βαλένθια 18.00
Ερυθρός Αστέρας 26.00

Πιθανό σενάριο τα play in για το «τριφύλλι»

Με την κατάσταση να είναι ρευστή και τους «μνηστήρες» να ανεβαίνουν, ορατό είναι το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να παίξει στα play in, να τερματίσει δηλαδή στις θέσεις 7-10, σενάριο που βρίσκουμε σε απόδοση κοντά στο διπλασιασμό με πτωτική διάθεση. Στον αντίποδα έχει ανέβει στο 5.00 για να «χτυπήσει» τετράδα.

Είσοδος στο play in Tournament Απόδοση
Παναθηναϊκός
1.90novibet

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα