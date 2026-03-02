«Πληρώνει» εξωφρενικά το 6/6 του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

«Αυστηρά 6/6» ζήτησε ο πρόεδρος Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού για τα προγνωστικά Euroleague και έδωσε το σύνθημα ενόψει της άκρως απαιτητικής συνέχειας.

To «τριφύλλι» δεν πρόλαβε να χαρεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό, καθώς ήρθε άμεσα η προσγείωση στην Ευρωλίγκα. Ηττήθηκε 104–99 από την Παρί και το πλεονέκτημα έδρας δυσκολεύει…

Πρόγραμμα Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα

Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 10η θέση στη βαθμολογία της Euroleague με απολογισμό 16 νίκες και 13 ήττες, ενώ ακολουθεί «καυτός» Μάρτιος με απανωτές δοκιμασίες σε Ελλάδα και Ευρώπη αρχής γενομένης από το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την Παρασκευή (06/03, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

Ακολουθεί πρόγραμμα βουνό

Για την ίδια διοργάνωση θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τις Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα, Ντουμπάι, Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακάτω παρουζιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκου έως το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Ολυμπιακός (06/03) – Εκτός Ζαλγκίρις (12/03) – Εντός Ερυθρός Αστέρας (20/03) – Εντός Ντουμπάι (24/03) – Εκτός Μονακό (27/03) – Εντός Χάποελ Τελ Αβίβ (02/04) – Εκτός Μπαρτσελόνα (07/04) – Εκτός Βαλένθια (09/04) – Εκτός Εφές (17/04) – Εντός



Παναθηναϊκός 6 σερί νίκες στην Ευρωλίγκα απόδοση

Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις οι στοιχηματικές εταιρείες δεν χάνουν την ευκαιρία να μας προσφέρουν άκρως δελεαστικές αποδόσεις. Συγκεκριμένα στη Novibet συναντάμε στο εξωπραγματικό 21,00 να πετύχει το σύνολο του Αταμάν 6/6 νίκες στα επόμενα ματς της Euroleague, γεγονός που θα του χαρίσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Στοίχημα Euroleague Απόδοση Παναθηναϊκός: Να πετύχει 6 σερί νίκες (Αγωνιστική 30 έως 35) 21.00

Νικητής Euroleague Απόδοση

Πλέον ο Παναθηναϊκός μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα ισοβαθμεί με τη Φενέρμπαχτσε στη 2η θέση στα προγνωστικά για την κατάκτηση της Euroleague, σε απόδοση 4.50, με τον Ολυμπιακό να είναι το πρώτο φαβορί στο 3.50 και αουτσάιντερ τις Ρεάλ Μαδρίτης, Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα σε αποδόσεις 7.50, 12.00 και 14.00, αντίστοιχα.

Νικητής Euroleague Απόδοση Ολυμπιακός 3.50 Παναθηναϊκός 4.50 Φενέρμπαχτσε 4.50 Ρεάλ Μαδρίτης 7.50 Μπαρτσελόνα 14.00 Μονακό 18.00 Βαλένθια 18.00 Ερυθρός Αστέρας 26.00

Πιθανό σενάριο τα play in για το «τριφύλλι»

Με την κατάσταση να είναι ρευστή και τους «μνηστήρες» να ανεβαίνουν, ορατό είναι το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να παίξει στα play in, να τερματίσει δηλαδή στις θέσεις 7-10, σενάριο που βρίσκουμε σε απόδοση κοντά στο διπλασιασμό με πτωτική διάθεση. Στον αντίποδα έχει ανέβει στο 5.00 για να «χτυπήσει» τετράδα.