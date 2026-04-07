Ολυμπιακός – Ρεάλ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (07/04)

O Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, λίγες ημέρες μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν (82-74).

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην ήταν στο καλύτερο βράδυ τους στο πρόγραμμα αγώνων, ωστόσο ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα και είχαν τον πλήρη έλεγχο, παρά το γεγονός ότι είδαν τους Γάλλους σε αρκετά σημεία να πλησιάζουν στο σκορ.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακός ήταν οι Βεζένκοφ (23 π., 7 ριμπ., 2 κλεψ.), Χολ (14 π., 6 ριμπ., 2 ασίστ) και Μιλουτίνοφ (10 π., 9 ριμπ., 3 ασίστ), ενώ ξεχώρισαν με την εμφάνισή τους στο κουπόνι και οι Ντόρσεϊ (13 π., 1 ριμπ, 1 ασίστ) και Γουόκαπ (3 ριμπ., 7 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ;

Το Ολυμπιακός – Ρεάλ live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 07 Απριλίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

