Ερχεται Σ/Κ «φωτιά»: Μπάγερν-Ντόρτμουντ, Ατλέτικο-Ρεάλ, Σίτι-Γιουνάιτεντ (Video)

Οσο το ελληνικό ποδόσφαιρο περιμένει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΟΚ - Αρης της Κυριακής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης μεγάλα ντέρμπι έχουν την τιμητική τους αυτό το Σαββατοκύριακο. To πρόγραμμα ανοίγει με το γερμανικό «Κλάσικερ», ανάμεσα σε Μπάγερν και Ντόρμουντ, στις 19:30 το Σάββατο) ενώ την Κυριακή, στις 17:15 η Ατλέτικο αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στο μεγάλο μαδριλένικο ντέρμπι. Λίγο αργότερα, στις 18:30 στη μάχη του Μάντσεστερ, η Σίτι φιλοξενεί τη Γιουνάιτεντ. Για τους πιο… ψαγμένους, ενδιάμεσα (Κυριακή, 18:00) υπάρχει και το ντέρμπι μίσους της Βιέννης, ανάμεσα σε Αούστρια και Ραπίντ, με ελληνικό χρώμα.

Μπάγερν - Ντόρτμουντ (Σάββατο, 19:30) - Cosmote Sport 3

Η Μπάγερν και η Ντόρτμουντ είναι οι πιο λαοφιλείς ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου. Γiα την ακρίβεια, οι δυο τους; είναι το μοντέρνο γερμανικό ποδόσφαιρο, έχοντας κατακτήσει 22 από τους τελευταίους 26 τίτλους στην Μπουντεσλίγκα. Το Σάββατο θα βρεθούν αντιμέτωπες για 129η φορά στην ιστορία τους και η πρωτοπόρος Μπάγερν είναι ασφαλώς το φαβορί, με απόδοση 1.70 αντί 4.50 της Ντόρτμουντ. Καμία από τις δύο δεν είναι σε καλή κατάσταση, όμως οι Βαυαροί δείχνουν σιγά σιγά να «ξεμπουκώνουν» και έχουν σαφώς ποιοτικότερο ρόστερ. Σε επίπεδο πρωταθλήματος, η Μπάγερν έχει επτά νίκες στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Για να βρούμε δε την τελευταία επικράτηση της Ντόρτμουντ στο Μόναχο πρέπει να επιστρέψουμε στον Απρίλη του 2014, επτά χρόνια πριν, όταν κέρδιζε 3-0 την Μπάγερν του Πεπ Γκουαρδιόλα, σε ένα ματς που ο Παπασταθόπουλος έβγαλε μία εκπληκτική ασίστ στον Χόφμαν για το τρίτο γκολ.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια παραδοσιακά υπάρχουν πολλά γκολ. Συγκεκριμένα στις τελευταίες 12 αναμετρήσεις του, ανεξαρτήτως έδρας ή διοργάνωσης, το over επιβεβαιώθηκε 10 φορές, ενώ σε 7 περιπτώσεις είχαμε τουλάχιστον πέντε γκολ. Αυτό αποτυπώνεται λίγο ως πολύ και στις αποδόσεις. Το over 2,5 παίζει στο φτωχό 1.35. Πολύ καλύτερες αποδόσεις στο over 3,5 (1.90) και over 4,5 (3.10).

Στις 128 προηγούμενες αναμετρήσεις μεταξύ Μπάγερν και Ντόρτμουντ, οι Βαυαροί μετρούν 62 νίκες, ενώ η ομάδα από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει κερδίσει 33 φορές. Καθολική επικράτηση της Μπάγερν και στα γκολ, με 245-154. Στον πρώτο γύρο η Ντόρτμουντ νίκησε 3-2.

Ντόρτμουντ - Μπάγερν 3-2

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή, 17:15), Cosmote Sport 2

H Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μάθει να ζει στη σκιά της συμπολίτισσας, Ρεάλ, των 92 εγχώριων και διεθνών τίτλων. Ομως φέτος μοιάζει να είναι η χρονιά των «Ροχιμπλάνκος». Η Ατλέτικο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στην ισπανική Λα Λίγκα, με πέντε βαθμούς διαφορά από Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, έχοντας μάλιστα και έναν αγώνα λιγότερο. Πάντως, η παράδοση, πρόσφατη και μη, ευνοεί τους «Μερένχες». Η Ατλέτικο, που έχει βάλει πλώρη για το ενδέκατο Πρωτάθλημα της ιστορίας της, δεν έχει νίκη σε μαδριλένικο ντέρμπι από το 2015. Εκτοτε έχει τέσσερις ήττες και επτά ισοπαλίες. Από αυτές τις επτά ισοπαλίες, μάλιστα, η μία κατέληξε ουσιαστικά σε ήττα, αφού ηττήθηκε στα πέναλτι στο ισπανικό Σούπερ Καπ του 2020.

Το σετ αποδόσεων στο ντέρμπι της Κυριακής είναι μοιρασμένο. Ο άσος της Ατλέτικο πληρώνει 2.70, ενώ στο 2.60 βρίσκεται η εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες βδομάδες η Ατλέτικο κάνει «κοιλιά», όμως είναι σαφώς πιο σταθερή μέσα στη σεζόν από τη συμπολίτισσά της, οπότε ίσως το σετ την αδικεί.

Στο κομμάτι των γκολ, το under 2,5 είναι λογικό φαβορί (1.70 αντί 2.15). Δεν είναι μόνο ο χαρακτήρας του ντέρμπι και η σκοπιμότητα που κρύβεται σε τέτοια ματς. Είναι και η παράδοση που οι δυο τους έχουν δημιουργήσει, με μόλις ένα over σε δώδεκα ματς από το 2015 μέχρι σήμερα. Στον πρώτο γύρο, η Ρεάλ νίκησε 2-0.

Ρεάλ - Ατλέτικο 2-0

Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κυριακή 18:30), Cosmote Sport 1

H κόντρα μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων του Μάντσεστερ έχει μια τεράστια ιστορία 140 ετών. Πολλοί τίτλοι (σαφώς περισσότεροι για τη Γιουνάιτεντ), ένα βομβαρδισμένο γήπεδο (στην ουσία η Σίτι έσωσε από τη διάλυση τη συμπολίτισσα το 1944 όταν της δάνεισε για πέντε χρόνια το «Μέιν Ρόουντ»), κάμποσοι εκατέρωθεν υποβιβασμοί και 184 ματς από το 1881 μέχρι σήμερα.

Ιστορικά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης και το αφεντικό των ντέρμπι. Ομως την τελευταία δεκαετία οι «φωνακλάδες γείτονες» έχουν υψώσει ανάστημα. Αφότου συνταξιοδοτήθηκε ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, το 2013, η Σίτι μετρά τρία πρωταθλήματα (και πάει ολοταχώς για το τέταρτο), ενώ η Γιουνάιτεντ έχει να επιδείξει όλη κι όλη μία δεύτερη θέση, κι αυτή 19 βαθμούς πίσω από τη συμπολίτισσα. Το φετινό πάντως είναι ντέρμπι κορυφής, όσο κι αν η Σίτι έχει φτιάξει διαφορά ασφαλείας. Στο ντέρμπι οι «Πολίτες» είναι το προφανές φαβορί, σε τιμές ακόμα και κάτω του 1.55, ενώ το διπλό παίζει σε αποδόσεις άνω του 5.50. Και είναι λογικό, όταν η ομάδα του Γκουαρδιόλα τρέχει ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 28 αγώνων.

Πάντως σε όποια κατάσταση κι αν είναι οι δύο ομάδες, το ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Οπως τις εποχές της παντοκρατορίας της Γιουνάιτεντ η Σίτι συχνά πυκνά κατάφερνε να χαλάσει το πάρτι, το ίδιο συμβαίνει σήμερα από την ανάποδη. Στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις τους, για όλες τις διοργανώσεις, η Σίτι έχει πέντε νίκες, τέσσερις μετρά η Γιουνάιτεντ, ενώ ισόπαλο 0-0 έληξε το ματς του πρώτου γύρου, στις 12 Δεκεμβρίου. Στον πρώτο γύρο, η Σίτι νίκησε 2-0 εκτός έδρας τη Γιουνάιτεντ.

Μάντσεστερ Γιουν. - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Αούστρια Βιέννης - Ραπίντ Βιέννης

Η εποχή της παντοκρατορίας των συλλόγων της Βιέννης στο αυστριακό πρωτάθλημα έχει παρέλθει. Οι δυο πλέον επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας βλέπουν πλέον την πλάτη της βαθύπλουτης Ρεντ Μπουλ Ζάλτσμπουργκ. Η Ραπίντ των 32 τίτλων είναι 13 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, ενώ η Αούστρια, με 24 στην τροπαιοθήκη της, κατάφερε να αρπάξει έναν τίτλο το 2013.

Ακόμα και έτσι το μίσος που κυριεύει το ντέρμπι της πόλης μένει αναμμένο. Η γηπεδούχος Αούστρια διανύει μία απογοητευτική χρονιά, αφού με 24 βαθμούς έπειτα από 19 αγωνιστικές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρεθεί στα πλέι άουτ, χωρίς να κινδυνεύει πάντως ουσιαστικά. Από την πλευρά της η Ραπίντ του Ταξιάρχη Φούντα (4 γκολ σε 11 συμμετοχές φέτος) είναι στο κόλπο για τον τίτλο. Απέχει τρεις βαθμούς από την Ζάλτσμπουργκ και παραμένει ζωντανή. Για να μην απομακρυνθεί από την κορυφή θέλει νίκη στο ντέρμπι, κάτι που δεν έχει καταφέρει στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις της με την συμπολίτισσα Αούστρια. Δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες ο απολογισμός των πέντε τελευταίων ματς, μεταξύ των οποίων και το ταπεινωτικό 6-1 του 2018. Οι φιλοξενούμενοι «Γκρουνβάισεν» είναι το φαβορί, σε απόδοση 1.95, αντί 3.50 της Αούστρια.