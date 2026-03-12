Μονακό – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (12/03)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Μονακό για να αντιμετωπίσει τη Μονακό στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, δύο ημέρες μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο κουπόνι κόντρα στην Παρί (104-87).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα, ήταν τρομερά εύστοχοι και έχοντας για ένα ακόμη ματς πολλούς πρωταγωνιστές «καθάρισαν» εύκολα τη δουλειά στο πρόγραμμα αγώνων, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 20-10.

Μεγάλος MVP της αναμέτρησης ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 24 π., 1 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.), ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Άλεκ Πίτερς (18 π., 4 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.), Εβάν Φουρνιέ (17 π., 2 ριμπ., 2 ασίστ) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (9 π., 5 ριμπ., 1 ασίστ, 3 κλεψ., 1 μπλοκ).

Ποιο κανάλι δείχνει Μονακό εναντίον Ολυμπιακός;

Το Μονακό – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 12 Μαρτίου (20:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Μονακό – Ολυμπιακός Πέμπτη 12 Μαρτίου (20:00 ) Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Μονακό – Ολυμπιακός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Μονακό – Ολυμπιακόςκαναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).