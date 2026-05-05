Μονακό – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (05/05)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Μονακό για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο Game 3 της μεταξύ τους σειράς για τη φάση των play-off της ευρωλίγκα, λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη νίκη των «ερυθρολεύκων».

Οι Πειραιώτες δεν βρήκαν καμία αντίσταση απέναντι στους Μονεγάσκους στο πρόγραμμα αγώνων, σκοράροντας 59 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και τελειώνοντας τη δουλειά από νωρίς. Στον ίδιο ρυθμό και το δεύτερο μέρος, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να μην αφήνουν το πόδι από το γκάζι, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται στο 94-64.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στο κουπόνι ο Σάσα Βεζένκοφ (21 π., 7 ριμπ., 2 ασίστ), ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Εβάν Φουρνιέ (16 π. 5 ριμπ., 7 ασίστ, 1 κλεψ.), Άλεκ Πίτερς (7 π., 7 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.) και Σακίλ ΜακΚίσικ (11 π., 4 ριμπ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Μονακό εναντίον Ολυμπιακός;

Το Μονακό – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 05 Μαΐου (20:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Μονακό – Ολυμπιακός Τρίτη 05 Μαΐου (20:45) Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Μονακό – Ολυμπιακός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Μονακό – Ολυμπιακόςκαναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).