Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Στικούδη στην εκπομπή «Ο Δρόμος προς το Euro 2020» (video) Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Στικούδη στην εκπομπή «Ο Δρόμος προς το Euro 2020» (video)
24/4/2021

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Στικούδη στην εκπομπή «Ο Δρόμος προς το Euro 2020» (video)

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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Σε ρυθμούς Euro αρχίζει πλέον να κινείται ο αθλητικός κόσμος, με την εκπομπή του ANT1 «Ο Δρόμος προς το EURO 2020» να κάνει πρεμιέρα. Καλεσμένη στην πρώτη εκπομπή η εντυπωσιακή Κατερίνα Στικούδη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

 

Η Κατερίνα Στικούδη παίζει μπάλα:

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