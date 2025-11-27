Προπονητής Λίβερπουλ αποδόσεις: Κλοπ, Αλόνσο ή Τζέραρντ;💣💥

Κανείς δεν το έβλεπε να έρχεται. Από εκεί που η Λίβερπουλ ξεκίνησε για να υπερασπιστεί τον τίτλο της στην Πρέμιερ Λιγκ με ένα 5/5, από την ήττα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 2-1 (27/9) και μετά, η απόλυτη καταστροφή.

Αρχής γενομένης από εκείνη τη βραδιά, τρεις νίκες και δέκα ήττες σε όλες τις διοργανώσεις (συμπεριλαμβανομένου και του Τσάμπιονς Λιγκ), με τον απολογισμό να είναι 14 γκολ υπέρ και 24 κατά.

Νούμερα και εικόνα που έχουν τοποθετήσει τον Άρνε Σλοτ σε μία «ηλεκτρική καρέκλα», από την οποία ο Ολλανδός τεχνικός ίσως να μην μπορέσει να σηκωθεί. Και αυτό, διότι τα σενάρια περί αντικατάστασής του έχουν αρχίσει προ πολλού να έρχονται στην επιφάνεια.

Δικαιολογημένα ή μη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εννοείται πως το στοίχημα θα μπει και αυτό στην εξίσωση, με τους υποψηφίους να είναι πολλοί και άκρως ενδιαφέροντα ονόματα.

Η μεγάλη επιστροφή;

Πρώτο φαβορί στη Novibet, σε περίπτωση που ο νυν τεχνικός των «κόκκινων» αποχωρήσει, ο – πλέον αγαπητός στους οπαδούς της ομάδας – Γιούργκεν Κλοπ. Ο οποίος, σημειωτέον, εκτελεί καθήκοντα ως (εξαιρετικός τίτλος) Head of Global Soccer for Red Bull GmbH.

Ο 58χρονος Γερμανός είναι ταυτισμένος με την αναγέννηση της Λίβερπουλ την προηγούμενη δεκαετία. Τα επιτεύγματά του στην άκρη του πάγκου της, μοιραία έχουν κάνει τους φίλους του συλλόγου να τον λησμονούν και να οραματίζονται μία μεγάλη και απρόσμενη επιστροφή.

Από τη Μαδρίτη στο Λίβερπουλ

Στη λίστα συναντάμε και το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ισπανός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ναι μεν είναι στο κορυφαίο «τιμόνι» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά η θέση του μόνο ασφαλής δεν είναι.

Κάτι τα ατυχή αποτελέσματα του προηγούμενου διαστήματος στο πρόγραμμα αγώνων, κάτι ο αλλοπρόσαλλος τρόπος αντιμετώπισης του Τύπου – στα όρια του «ανθρωποφαγικού» – , έχουν φέρει ένα «σύννεφο» πάνω από τον πρώην μέσο της Λίβερπουλ. Με λίγα λόγια, το να έχουμε μία εκ νέου παρουσία στα «κόκκινα» από άλλο πόστο, δεν μπορεί να τεθεί εκτός συζήτησης.

Ο θρύλος

Αναμφίβολα, όμως, το μεγαλύτερο όνομα στις στοιχηματικές εταιρίες, είναι αυτό του Στίβεν Τζέραρντ. O «θρύλος» της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ είναι χωρίς δουλειά από την 30ή Ιανουαρίου και το πέρασμά του από την Αλ Ετιφάκ.

Θέλει ιδιαίτερες συστάσεις; Έχει φορέσει 710 (!) φορές τη φανέλα της Λίβερπουλ, κατακτώντας ένα Τσάμπιονς Λιγκ, δύο Κύπελλα Αγγλίας, τρία Λιγκ Καπ, ένα Κύπελλο UEFA, δύο Σούπερ Καπ Ευρώπης και δύο Κομιούνιτι Σιλντ.

