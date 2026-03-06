ΠΑΟΚ: «Κλέβει» από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ο Μυστακίδης!

Από μπαμ, σε μπαμ. Έχει μπει γερά στο παιχνίδι του μπασκετικού ΠΑΟΚ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και το απέδειξε περίτρανα και με το ότι εξασφάλισε την παρουσία κοτζάμ Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, αλλά και με την ταχύτητα με την οποία έκλεισε ένα τέτοιο deal, ακόμα και κόντρα στα προγνωστικά.

Deal, δε, που έθεσε τον πήχυ της συνέχειας για την ενίσχυση του Δικέφαλου του Βορρά. Όταν παίρνεις αυτόν τον προπονητή δεν στοχεύεις απλά σε μια καλή πορεία στο Eurocup.

Κοιτάς ψηλά και για να φτάσεις εκεί που θες τον εξοπλίζεις κατάλληλα. Αυτό αναμένεται να συμβεί, με τον ΠΑΟΚ ήδη να γλυκοκοιτάζει δύο πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της ελληνικής αγοράς.

Ο λόγος για τους Βασίλη Τολιόπουλο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Οι δύο διεθνείς δεν έχουν τον χρόνο που θα ήθελαν σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ υπόσχεται να τους δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αναζητούν, με έναν ενδεχόμενο «γάμο» που φαντάζει ιδανικός και για τις δύο πλευρές.