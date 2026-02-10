ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντερμπάρα Δικεφάλων με τρομερό 8.90! 🦅💥

Τα τελευταία χρόνια η κόντρα έχει μεγαλώσει, το ντέρμπι των Δικεφάλων έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Και όχι άδικα, αφού ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πρωταγωνιστούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό κάνουν φέτος για ακόμη μια φορά και η επερχόμενη «μονομαχία» τους είναι εξαιρετικά κρίσιμη. 

Μια «μονομαχία» που θα κρίνει πολλά για την κορυφή, σε μια κούρσα που φαντάζει εξαιρετικά αμφίρροπη. Η Τούμπα θα βάλει τα καλά της, οι δύο Δικέφαλοι θα αφήσουν και την ψυχή τους στο χορτάρι, υποσχόμενοι να προσφέρουν θέαμα αλλά και… ψωμάκι για στοίχημα

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΕΚ
3.50stoiximan
3.50stoiximan

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ αποδόσεις 

Και λόγω μομέντουμ, αλλά και φυσικά λόγω ορμής έδρας, ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ας δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΕΚ
2.10bet365
3.30bet365
3.75bet365

Αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στις αγορές των γκολ, που έχουν πάντα ενδιαφέρον στα ντέρμπι. Πάμε να τις δούμε. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.97novibet
1.76elabet
1.78pamestoixima
2.05winmasters

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ ειδικά 

Ντέρμπι χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, πάντως, δεν έχει την ίδια γλύκα. Και υπάρχει πληθώρα ελκυστικών επιλογών για τη συγκεκριμένη «μονομαχία». 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 2,5
2.30bet365
ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ
3.85stoiximan
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
4.35pamestoixima
ΠΑΟΚ ΝΑ ΜΗ ΔΕΧΘΕΙ ΓΚΟΛ
2.75elabet
ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
8.90novibet

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κανάλι 

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.



