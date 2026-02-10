ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντερμπάρα Δικεφάλων με τρομερό 8.90! 🦅💥

Τα τελευταία χρόνια η κόντρα έχει μεγαλώσει, το ντέρμπι των Δικεφάλων έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Και όχι άδικα, αφού ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πρωταγωνιστούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό κάνουν φέτος για ακόμη μια φορά και η επερχόμενη «μονομαχία» τους είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Μια «μονομαχία» που θα κρίνει πολλά για την κορυφή, σε μια κούρσα που φαντάζει εξαιρετικά αμφίρροπη. Η Τούμπα θα βάλει τα καλά της, οι δύο Δικέφαλοι θα αφήσουν και την ψυχή τους στο χορτάρι, υποσχόμενοι να προσφέρουν θέαμα αλλά και… ψωμάκι για στοίχημα.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΕΚ 3.50 3.50

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ αποδόσεις

Και λόγω μομέντουμ, αλλά και φυσικά λόγω ορμής έδρας, ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ας δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στις αγορές των γκολ, που έχουν πάντα ενδιαφέρον στα ντέρμπι. Πάμε να τις δούμε.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ ειδικά

Ντέρμπι χωρίς ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, πάντως, δεν έχει την ίδια γλύκα. Και υπάρχει πληθώρα ελκυστικών επιλογών για τη συγκεκριμένη «μονομαχία».

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G+OVER 2,5 2.30 ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 3.85 ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 4.35 ΠΑΟΚ ΝΑ ΜΗ ΔΕΧΘΕΙ ΓΚΟΛ 2.75 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 8.90

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.





