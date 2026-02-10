Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με… φόρα στην «ερυθρόλευκη» μάχη 💥🔴⚪️

Η δράση στα προγνωστικά Euroleague συνεχίζεται. Και φέτος η κορυφαία μπασκετική διοργάνωση στην Ευρώπη είναι τόσο αδίστακτη που εντός του παρκέ δεν αφήνει χώρο για… συμπάθειες. Κάθε ομάδα παλεύει για τη νίκη και αυτό ακριβώς θα κάνουν τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι Πειραιώτες έρχονται με… φόρα από την καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς για να κερδίσουν το στοίχημα που αφορά στο πλεονέκτημα έδρας, ενώ οι Σέρβοι κυνηγούν την εξάδα. Η «ερυθρόλευκη» μάχη προμηνύεται συναρπαστική.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3.00 30.00

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας αποδόσεις

Όχι ότι αποτελεί και έκπληξη, αλλά ξεκάθαρο φαβορί στο ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός και αυτό αποτυπώνεται γλαφυρά και στις αποδόσεις που έχουν δώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1.29 3.50

Φυσικά, οι αποδόσεις για τη νίκη δεν είναι οι μόνες που έχουν ενδιαφέρον. Αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και σε επιλογές Xάντικαπ και Over πόντων, όπως τις βλέπετε παρακάτω.

OVER 171,5 ΠΟΝΤΟΙ UNDER 171,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -6,5 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ +6,5 1.76 1.98 1.81 2.02

Βέβαια, οι επιλογές που ανέκαθεν είχαν και έχουν… άλλη γλύκα σε κάθε κουπόνι είναι οι ειδικές και οι συνδυαστικές. Και εννοείται υπάρχουν μπόλικες τέτοιες και για αυτό το παιχνίδι.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΖΕΝΚΟΦ 22+ ΠΟΝΤΟΙ 2.35 ΓΟΥΟΚΑΠ OVER 15,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ+ΑΣΙΣΤ 2.02 ΚΑΛΙΝΙΤΣ 2+ ΤΡΙΠΟΝΤΑ 2.55 2.55 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -7.5+OVER 173,5 3.50 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5.33

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας κανάλι

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.





