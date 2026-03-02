Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δυνατό μπρα ντε φερ με τρομερό επτάρι! ⚔️🔥

Εντάξει, είναι αλήθεια πως η Νιουκάστλ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, στα υψηλά στάνταρ που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός πως στην έδρα της έχει πάντα μεγάλη δυναμική, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια στο κουπόνι, όπως αυτό απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι πατούν πια γερά στα πόδια τους και έχουν μπροστά τους ένα πολύ δυνατό τεστ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΣΤΟ TOP 5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΣΤΟ TOP 2 90.00 14.00

Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Όχι ένας, ούτε δύο αλλά 15 βαθμοί χωρίζουν τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι 3η στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ και τη Νιουκάστλ 13η. Μικρή σημασία έχει αυτό πάντως, δεν καθιστά λιγότερο αμφίρροπο το μεταξύ τους παιχνίδι και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2.30 3.50 2.62

Φυσικά, σε τέτοιες ενδιαφέρουσες μονομαχίες στην Πρέμιερ Λιγκ πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

Καλά-χρυσά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά ίσως ο… χρυσός να κρύβεται σε άλλα σημεία, στις πιο… ιντριγκαδόρικες και ελκυστικές επιλογές. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, για τα bet builder. Από όλα έχει ο μπαχτσές! Πάμε να ρίξουμε μια ματιά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΕΩΣ ΤΟ 10:00 4.00 ΜΠΕΟΥΜΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 6.00 G/G+X2 4.70 ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΝΙΚΗ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ+OVER 3,5 ΓΚΟΛ 7.00 OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.10

Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Νιουκάστλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Prime.