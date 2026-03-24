Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία: Απόλυτο αφεντικό με ελκυστικές αποδόσεις!🔥

Η Ιταλία καλείται να… ξορκίσει τον εφιάλτη και να περάσει τον πρώτο αντίπαλο για τα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Φλερτάρει» με αποκλεισμό από Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη φορά και οφείλει να είναι συγκεντρωμένη προκειμένου να επιστρέψει σε τελική φάση.

Υποδέχεται την αξιόμαχη Βόρεια Ιρλανδία, σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι, με τη «σκουάντρα ατζούρα» να έχει φυσικά το πάνω χέρι βάσει δυναμικότητας. Πάμε να τσεκάρουμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 36.00 5.80

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία αποδόσεις

Η Ιταλία δεν άντεξε τον ανταγωνισμό κόντρα στη Νορβηγία στον όμιλο των προκριματικών, περιορίστηκε στη 2η θέση και είναι αναγκασμένη να παίξει στα πλέι οφ. Σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Βόρειας Ιρλανδίας, στον τελικό θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το νικητή του ζευγαριού Ουαλία – Βοσνία.

Όσον αφορά στη Βόρεια Ιρλανδία, μπορεί να κατέλαβε την 3η θέση στο γκρουπ των προκριματικών, ωστόσο κατάφερε να διεκδικεί πρόκριση σε Μουντιάλ λόγω της πρωτιάς σε όμιλο του Nations League. Μάλιστα τελευταία φορά που βρέθηκε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν πριν από 40 χρόνια!

Πρακτικά και δικαίως βάσει δυναμικής η Ιταλία λογίζεται το απόλυτο φαβορί του αγώνα, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Με τον άσο στα… τάρταρα, οφείλουμε να ρίξουμε μια ματιά στις αγορές των γκολ, που αποτελούν συνήθως «στήριγμα» για τους περισσότερους παίκτες του στοιχήματος.

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία ειδικά στοιχήματα

Η Ιταλία έβγαλε αμυντική αστάθεια στα δύσκολα ματς των προκριματικών. Υπενθυμίζουμε πως στο πιο πρόσφατο επίσημο παιχνίδι διασύρθηκε 4-1 εντός από τη Νορβηγία, οπότε δεν θα είναι απίθανο να δεχτεί τέρμα από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Στα… όρια του απίθανου ωστόσο να μην σκοράρει η ίδια. Εξάλλου υπερτερεί αισθητά και έχει την αβάντα της έδρας. Συνεπώς έχουμε επιλέξει ένα δυνατό bet builder, ενώ αξίζει να κάνουμε παιχνίδι και με ειδικά στοιχήματα σε ικανοποιητικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΤΑΛΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.30 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.05 1+G/G+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.50 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 2-1, 3-1, 4-1 4.70 ΡΕΤΕΓΚΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2+ ΓΚΟΛ 6.00

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία κανάλι

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Ιταλία και τη Βόρεια Ιρλανδία μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports 1 HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.